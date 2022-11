La chèvre de l'année est là... après le succès du deuxième chapitre vient l'un des produits les plus no-nonsense qu'un humain puisse concevoir, nous vous parlons de Goat Simulator 3 ! P.S. Il s'agit de la critique d'un jeu vidéo où l'on contrôle une chèvre, il est donc difficile d'être sérieux et de le noter. Oui, il n'y a pas de deuxième chapitre c'est vrai, mais le véritable homme de culture, c'est-à-dire celui qui achète Goat Simulator 3 le premier jour, sans se soucier de God of War : Ragnarok, est conscient que le troisième chapitre du simulateur de chèvres est un jeu ironique et délibérément absurde. Le joueur contrôle Pilgor, une chèvre fière amenée en ville par un fermier avec d'autres chèvres (la première scène est une référence très drôle à un jeu Bethesda). Pilgor se retrouve donc dans une ville folle où l'on peut à juste titre tout détruire et tout lécher (génial !), comme déjà dit Goat Simulator 3 n'a aucun sens et est un teasing brillant déjà depuis le premier trailer qui se moque de Dead Island 2. Après être avoir commencé une brève mission initiale qui illustre, de manière assez explicative, les contrôles de base du gameplay, nous sommes lâchés dans un monde ouvert, libres de faire tout ce qu'une chèvre ferait. Plus ou moins. Pilgor peut marcher, bêler, faire des sauts périlleux sur des trampolines et conduire des voitures. Goat Simulator 3 n'a pas une histoire profonde à suivre, mais plus d'une fois il arrachera un rire gras au joueur et c'est précisément son but. C'est parce que Goat Simulator 3, comme son prédécesseur, est un titre qui repose sur la folie pure. Nous pouvons gorger tout ce qui se trouve devant nous, ou peut-être le lécher et l'emporter avec nous où nous voulons. Là encore, on peut s'essayer au nouveau manège de murs ou s'amuser à donner un coup de tête de type Dragon Ball pour envoyer n'importe quelle voiture ou piéton voler au-dessus de l'horizon.La carte du jeu comporte plusieurs points d'intérêt qui déclenchent de courtes missions stupides qui donneront à Pilgor des "points de compétence" pour s'améliorer, et autour de la carte vous pouvez trouver des objets cosmétiques, du casque aux vêtements de chèvre qui donnent à ce cher Pilgor des pouvoirs (des pouvoirs comme lancer des poissons de sa tête et faire pleuvoir des chèvres). La solitude dans laquelle se déroule Goat Simulator 3 est assez vaste et remplie de rampes pour voler et d'événements secrets... en somme, un grand pas en avant par rapport à son prédécesseur. Il y a les habituelles statuettes de chèvre en or (200 !) cachées dans des endroits particuliers de la grande île où notre chèvre se vautrera. Un ajout important est le jeu en ligne, car ravager une ville et ses habitants avec trois autres chèvres est nettement plus amusant. Goat Simulator 3 offre également beaucoup de personnalisation, Pilgor peut être habillé de chaussures, de vêtements, de couvre-chefs, de sacs à dos, de peaux et de cornes qui peuvent être achetées dans la boutique (pas de microtransactions pour l'instant) ou ramassées dans la ville et surtout, vous pouvez changer de type de chèvre et incarner une grande chèvre (girafe), un requin-marteau sur un skateboard (Tony Shark !) et un épouvantail ( ?!) pour n'en citer que quelques-uns sans spoiler sur les personnages les plus fous. La première fois que vous voyez quelque chose comme ça, vous explosez de rire.Goat Simulator 3 tourne sur PlayStation 5 à 60 fps avec quelques chutes d'images lorsque plusieurs véhicules explosent ensemble. Les bugs font partie de l'expérience et, dans de nombreux cas, sont intentionnels. Le titre entier est une moquerie (dans le bon sens du terme) des joueurs, du monde du jeu, des éditeurs de logiciels et des chèvres. Graphiquement (également grâce à la puissance de la next gen), Goat Simulator 3 est très beau (ce n'est pas vrai mais c'est quand même mieux que ce que nous attendions) et c'est définitivement une raison de plus pour passer à la next gen. Les vrais défauts, en revanche, se trouvent dans les hitbox, dans les mouvements incertains et, surtout, dans la ragdoll toujours trop exagérée. Clairement, il est vrai que Goat Simulator 3 existe pour être imprécis sur le plan technique, posant les bases ludiques précisément sur ce qui devrait apparaître comme une superficialité de la part des développeurs, dans ce cas nous constatons que cette même superficialité était cette fois-ci excessivement palpable. Nous voyons souvent des modèles s'interpénétrer ou se briser de manière inimaginable, ainsi que des collisions bien trop exagérées. Plus encore, il nous est arrivé de trouver des modèles de structures mal placés entre eux. Laissez-nous vous donner quelques exemples plus précis : nous avons souvent remarqué des poteaux d'éclairage flottant à quelques mètres au-dessus de la chaussée ou des panneaux qui ne reposaient sur rien, et ce ne sont pas des cas isolés. Une fois, nous avons même pu voir des grilles entourant des modèles dans le moteur graphique qui ne devraient pas apparaître pendant le gameplay, le genre de grilles qui n'apparaissent aux développeurs que lorsqu'ils placent des objets à l'aide de logiciels comme Unity ou Unreal Engine.Les bases ludiques sont donc les mêmes que celles du premier chapitre, c'est évident. Cependant, Goat Simulator 3 comporte quelques améliorations et nouveautés très importantes. Par exemple, il est désormais possible d'interagir de différentes manières avec l'environnement, en utilisant des rails ou en se déplaçant grâce aux signaux des antennes paraboliques, dans le plus pur style de inFamous Second Son. Nous pouvons même entrer dans les véhicules en tant que conducteurs ou même passagers. Parmi les améliorations vraiment importantes, citons la nouvelle gestion des missions, auparavant plus imprécise et floue, et désormais plus précise quant à ce que nous devons faire et où aller. Débloquer ces petites séries de défis ne sera pas non plus particulièrement compliqué, puisqu'il suffira de se promener sur la carte du jeu - en semant la panique et la destruction partout où l'on posera ses sabots - et de fouiner. Cependant, la nouveauté la plus marquante et la plus amusante est le multijoueur local, qui permet à quatre joueurs d'explorer la carte sans aucune limitation particulière et de participer à des défis multijoueurs exclusifs. Coffee Stain Studios n'a certainement pas caché qu'il croyait beaucoup à la possibilité de s'amuser entre amis, d'autant plus que les options d'entrée dans le jeu se trouvent dans le tout premier menu du jeu. Le multijoueur est également enrichi par la possibilité de donner des coups de tête, de lécher ou de faire tout ce qui est possible normalement, mais avec un ami. Le résultat est donc un système de jeu très divertissant qui n'est jamais vraiment prévisible, mais qui ne pourra peut-être pas offrir trop d'heures de jeu. Le problème est que l'on se retrouve souvent à participer à des défis décousus, ou parfois trop simples.Goat Simulator 3 n'est pas un jeu sérieux et tous ceux qui l'achètent le savent, son but est de faire rire et il y parvient en se moquant de presque tout (à commencer par lui-même). Techniquement, il a certainement des problèmes, mais ceux-ci font en quelque sorte partie de l'expérience en tant que titre "fou, atypique et stupide". Jouer à Goat Simulator 3 avec des amis va certainement égayer la soirée et... ça y est, nous allons détruire le monde avec Pilgor, vive les chèvres !