Lineas remporte l'OutSystems Innovation Award pour son projet de numérisation qui réduit les embouteillages et les émissions de CO2

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La Customer Care Control Tower fournit les données et processus nécessaires pour les agents du Customer Service et le portail clients en libre-service, y compris le suivi et les notifications proactives.

La Supply Chain Control Tower offre la possibilité de planifier et de suivre la logistique à travers les écosystèmes multi-partenaires de Lineas.

La Product and Network Control Tower contient les données de base granulaires des sites, produits et services de Lineas qui sont nécessaires pour une planification et une tarification détaillées.

, déclare Mark Geuens, CIO de Lineas.Les entreprises ferroviaires ne sont pas connues pour leur innovation. Elles sont souvent lentes, car elles sont encore détenues par les pouvoirs publics ou ne sont passées que récemment entre des mains privées. Elles doivent en outre consacrer beaucoup d’énergie à la mise en œuvre de règles de sécurité toujours plus strictes et à la modernisation des infrastructures, ce qui leur laisse souvent peu de marge pour innover véritablement.Lineas n'est toutefois pas resté les bras croisés et se veut un pionnier dans la facilitation du « modal shift », afin de permettre aux entreprises d'améliorer leur chaîne d'approvisionnement tout en réduisant leur impact sur la mobilité, le climat et la pollution atmosphérique. La réglementation européenne et la pression croissante des actionnaires en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises font de cet objectif une priorité absolue.Lineas souhaite convaincre les entreprises de transporter davantage de marchandises par rail, en leur offrant une expérience client bien huilée, dans laquelle les données de suivi sont disponibles en temps réel pour l'ensemble du trajet. Plus facile à dire qu'à faire, cependant, car plusieurs opérateurs logistiques interviennent en effet, les normes font défaut et la plupart des gestionnaires nationaux de l'infrastructure ferroviaire n'ont pas encore vraiment atteint la maturité numérique. Avec son programme de numérisation « Triangle d’or », qui tourne sur la plateforme low-code haute performance d’OutSystems, Lineas a néanmoins surmonté ces difficultés.« Triangle d’or » rassemble toutes les données des différentes parties concernées, ce qui permet de tracer une cargaison tout au long de son transport. Grâce aux données regroupées dans le Triangle d'or, Lineas peut en outre gérer plus efficacement les ressources telles que les locomotives, les wagons, l'espace de stockage et le personnel, créant ainsi un saut de qualité supplémentaire qui profite au client final., explique Mark Geuens, CIO de Lineas.Lineas a utilisé OutSystems pour la première fois en 2016, mais en se limitant au développement d'une application mobile de services sur le terrain. Lors de son entrée en fonction, en 2018, Mark Geuens a pris conscience qu’OutSystems pouvait être utilisé de manière plus stratégique et a mis son équipe de développement au défi de réévaluer où et quand utiliser OutSystems., explique Mark.Avec l'aide de Truewind, un partenaire d'OutSystems, Lineas a développé trois « Control Towers » qui prennent en charge des aspects importants de l'activité de Lineas :, explique Mark Geuens.Les trois tours de contrôle sont en production. À la fin de l'année 2022, Lineas lancera le nouveau système de gestion du transport de bout en bout, avec le programme Triangle d'or. Les tours de contrôle du service à la clientèle et de la chaîne d'approvisionnement seront ainsi reliées entre elles, afin d'offrir de nouveaux niveaux de commodité et de collaboration entre Lineas, les clients et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement.Le modal shift doit permettre de doubler le transport par rail d'ici 2023En collaboration avec une coalition d'opérateurs de fret européens, Lineas ambitionne de doubler le fret ferroviaire d'ici 2030. Compte tenu des arguments économiques et écologiques, il est essentiel d'y parvenir.Aujourd'hui, 75 % du fret européen sont transportés par la route. Tous les ans, chaque chauffeur passe 120 heures dans les embouteillages et environ 50 000 personnes meurent prématurément à cause de la pollution atmosphérique et des accidents de la route.Le marché prévoit une augmentation de 30 % du volume total du fret d'ici 2030. Les avantages du fret ferroviaire sont indéniables : il rejette neuf fois moins de CO2, pollue huit fois moins et consomme six fois moins d'énergie., ajoute Mark.Lineas est le plus grand opérateur de fret ferroviaire privé d’Europe et propose des produits ferroviaires de haute qualité ainsi que des solutions logistiques de porte à porte complètes. Sa mission consiste à offrir des produits et services ferroviaires de telle qualité que les entreprises déplacent leur fret de la route vers le rail et peuvent ainsi améliorer leur chaîne d’approvisionnement tout en réduisant leur impact sur la mobilité, le climat et la qualité de l’air.OutSystems a été fondée en 2001 avec pour mission de donner à chaque organisation les moyens d'innover grâce à des logiciels. La plateforme low-code haute performance d'OutSystems offre aux leaders technologiques et aux développeurs les outils pour construire et mettre en œuvre rapidement leurs propres applications critiques pour l'entreprise. Le réseau de l'entreprise compte plus de 600 000 membres de la communauté, ainsi que plus de 400 partenaires et clients actifs dans 87 pays, dans 22 secteurs. OutSystems est « The #1 Low-Code Platform® » et un leader reconnu par les analystes, les responsables informatiques, les chefs d'entreprise et les développeurs du monde entier. Certaines des marques les plus connues utilisent OutSystems pour transformer leurs grandes idées en logiciels qui font avancer leur entreprise, leur personnel et le monde. Plus d’informations sur www.outsystems.com