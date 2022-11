Radiant Silvergun est l'un des SHMUP les plus incroyables et les plus difficiles jamais créés. Le jeu qui a été développé par le graphiste et compositeur japonais Hiroshi Iuchi et la société TREASURE, avec sa version remasterisée développée et publiée par Live Wire sur Nintendo Switch. A l'origine, Radiant Silvergun a été développé pour la carte Arcade-ST de SEGA, et porté sur la Sega Saturn, mais le jeu n'est sorti qu'au Japon et à la fin du cycle de vie de la console en 1998. Ainsi, le jeu a acquis une grande popularité auprès des fans du genre, devenant l'un des titres les plus convoités de la Saturn. En 2011, un portage de Radiant Silvergun avec des visuels haute définition, des sprites redessinés, des filtres graphiquement améliorés et un classement en ligne est sorti sur Xbox 360 via le service Xbox Live, et c'est cette version qui a été portée sur la console de Nintendo. En juillet 2520 après J.-C., un robot identique à celui fabriqué en 2519 après J.-C. est déterré lors d'une fouille préhistorique. A proximité, un objet ressemblant à une pierre a également été mis au jour, mais sa fonction n'a pu être déterminée par l'analyse de sa composition. Ainsi, le laboratoire de recherche des forces de la coalition mondiale, a réussi à restaurer les données de la mémoire du robot, mais a été surpris par une mystérieuse explosion. Au même moment, un objet volant non identifié et le mystérieux objet semblable à une pierre apparaissent et commencent une attaque indiscriminée contre la race humaine. Et donc, peu après, l'objet en forme de pierre émet un éclair aveuglant qui anéantit la race humaine. Un an après cette tragédie, quatre membres de l'équipage du croiseur spatial Tetra et un robot, qui ont échappé à la mort sur un satellite orbital, risquent leur vie dans une mission de retour sur Terre.Dans le mode Arcade de Radiant Silvergun, nous pouvons jouer en mode Normal où vous pouvez alterner la difficulté, le nombre de vies et le score à atteindre pour gagner une vie supplémentaire. Il s'agit d'un mode très fidèle au jeu d'arcade et, contrairement au mode histoire, nous avons des suites pour terminer l'aventure. Le fameux Score Attack, un mode où seule la difficulté peut être modifiée et où il faut battre le plus haut score possible avec tous les paramètres du mode standard, pour se mesurer à d'autres joueurs qui peuvent être des amis de votre liste ou du monde entier. De plus, vous pouvez enregistrer le match dans ce mode, pour le regarder plus tard dans Replay. Dans Training, nous disposons d'un mode d'entraînement où vous pouvez modifier la difficulté, sélectionner l'étape souhaitée, alterner le niveau des armes et même la vitesse du jeu. En mode Histoire, des animations et des dialogues ont été ajoutés, à la fois entre et pendant les étapes. En jeu normal, vous êtes confronté à cet enfer de tir, ne pouvant changer que la difficulté, qui peut aller d'un niveau très facile, à très difficile. On commence dans ce mode en ayant toutes les armes au niveau 0 et seulement 3 essais, on n'a pas de suite. Mais Radiant Silvergun n'est pas seulement punitif, le jeu sait aussi récompenser le joueur persévérant et plus vous jouez, plus le nombre de vies dont vous disposerez pour atteindre la fin sera important. En outre, nous disposons de 3 emplacements pour sauvegarder la progression du jeu, ce qui, bien que vous y retourniez depuis le début, permet de sauvegarder l'évolution de leurs armes. Nous avons également dans Story, les modes Score Attack, Training et Replay, qui fonctionnent exactement comme en mode Arcade, mais conservent les éléments de l'histoire du jeu. Enfin, le mode chaîne Ikaruga, est présent dans la version Nintendo Switch et activer ce mode, fait que le jeu utilise la même mécanique de notation de son successeur spirituel. Pour le rendre disponible, vous devez terminer le jeu au moins une fois et cela peut être fait aussi bien en mode arcade qu'en mode histoire. Voici une astuce pour ceux qui ont du mal à finir le jeu, après avoir joué pendant 7 heures au mode arcade, le mode Free Play est activé et il donne au joueur un nombre infini de parties ...Radiant Silvergun est un jeu très en avance sur son temps, une sorte de SHMUP avec des éléments de RPG. Contrairement à beaucoup d'autres jeux du genre, nous commençons avec un arsenal unique, avec sept armes différentes. Ces armes sont disponibles à tout moment et le joueur n'a pas besoin de collecter des power-ups pour faire évoluer les tirs, mais les fait évoluer en affrontant les ennemis. Plus vous utilisez une arme, plus elle devient forte. Une fois cela dit, nous vous expliquerons mieux comment cela fonctionne. Il existe trois types de couleurs d'ennemis, le bleu, le rouge ou le jaune. Chaque fois que le joueur élimine trois ennemis de la même couleur, il gagne un bonus "Chaîne", qui en plus de s'ajouter au score total du match, sert d'expérience pour augmenter le niveau des armes allant de 0 à 33. Plus le niveau d'une arme est élevé, plus elle est puissante, plus ses tirs couvrent une zone étendue, ce qui facilite grandement notre expérience. Radiant Silvergun est un jeu presque rythmique et est conçu pour qu'il y ait toujours le bon tir pour chaque situation. En maintenant la touche L ou en appuyant sur A+B, vous pouvez utiliser le Homing Plasma, une sorte de rayon lumineux qui, lorsqu'il touche des ennemis, se transforme en lignes de choc. Avec X ou B+R, vous pouvez utiliser le Backward Wide Shot pour frapper les ennemis venant du bas de l'écran, auquel cas notre vaisseau tire un coup vers le haut et trois vers le bas de l'écran. Avec Y ou A+R on utilise le Homing Spread Shot qui est un tir vers les ennemis proches, mais qui sont hors de notre portée soit par le côté ou en diagonale et avec R on peut utiliser le Diagonal Spread Shot, deux tirs latéraux qui explosent quand on relâche le bouton.En plus de cela, en appuyant sur A, nous avons le tir de précision qui est un tir de poursuite, avec B le laser Vulcain avant pour frapper les ennemis devant et enfin, l'un des plus importants, l'épée rayonnante en maintenant ZR ou A+B+R. Avec l'épée radiante, nous pouvons défendre certains types de projectiles ennemis tout en accumulant et en remplissant la barre d'énergie pour utiliser la puissante épée Hyper qui vous rend momentanément invincible et inflige des dégâts à tous les ennemis à l'écran. La bande-son de Radiant Silvergun est incroyable, passionnante et, sans aucun doute, en parfaite adéquation avec le thème du jeu. Elle est composée par le génial Hitoshi Sakimoto, compositeur responsable des bandes sonores de grands classiques comme Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, Valkyria Chronicles, entre autres. En ce qui concerne les visuels, le jeu est toujours aussi beau et tout comme la version 2011, a la possibilité d'ajouter des filtres pour jouer en haute résolution ou peut être apprécié en basse résolution. Chaque scène est un spectacle visuel et possède des détails uniques dans toute sa structuration, mettant le joueur dans une série inépuisable de défis, vous faisant traverser d'énormes champs de balles avec des labyrinthes de murs, tout en courant, en esquivant les tirs et en tirant sur les vaisseaux ennemis.Apparemment, il n'y a eu aucun changement entre les versions Xbox 360 de 2011 et la version Nintendo Switch de 2022 de Radiant Silvergun. Cependant, si vous êtes un fan du genre, que le manque de contenu supplémentaire ne vous dérange pas et que vous voulez participer à des compétitions, profiter du classement en ligne et même pouvoir jouer de n'importe où en mode portable, il ne fait aucun doute que Radiant Silvergun est fait pour vous.