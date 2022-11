Au fil des ans, il est devenu de plus en plus évident que les franchises spécifiques doivent trouver de nouveaux moyens de capter l'intérêt de leurs utilisateurs. Star Trek en est un bon exemple, puisqu'il a toujours proposé un univers assez compliqué à suivre. Contrairement à des programmes similaires, Star Trek a commencé comme une série télévisée à partir de laquelle tant de produits se sont développés qu'il est difficile de capter des audiences précises. La sortie de "Star Trek Prodigy" est née d'un désir d'attirer un public jeune, et le récent jeu vidéo sur le sujet - "Star Trek Prodigy : Supernova" - renforce cet élément. Se déroulant à une époque indéterminée de la série télévisée, "Star Trek Prodigy : Supernova" raconte une série d'événements en utilisant le point de vue de "Dal R'El" et "Gwyndala" : des membres cruciaux de Protostar. Suite à un accident, les deux protagonistes ont été séparés de leurs alliés et doivent trouver un moyen de reformer toute l'équipe. Pour y parvenir, il faudra explorer trois planètes, chacune présentant des dangers différents. Le jeu vidéo en question, qui peut être classé dans les genres aventure et action, demande aux joueurs d'utiliser "Dal R'El" et "Gwyndala". Ils présentent un gameplay légèrement différent, qui se développe au fur et à mesure que le jeu progresse. Au début, la différence réside dans la gestion des attaques physiques ou à distance, mais au fil du temps, la différence deviendra de plus en plus grande.Pour contrôler les deux personnages, quelques actions sont nécessaires. "Dal R'El" et "Gwyndala" se déplacent librement à l'aide du joystick gauche et peuvent effectuer trois actions principales : le claquement, l'attaque en mêlée et le pistolet laser. Cette dernière méthode d'attaque inflige des dégâts constants, mais ne peut être utilisée indéfiniment. Les deux personnages principaux se déplacent toujours ensemble et, si vous vous lancez dans l'aventure en solo, vous pouvez changer de personnage via un simple bouton. Cette fonction est nécessaire pour deux raisons. Comme nous l'avons déjà mentionné, Dal R'El et Gwyndala ont un style de combat légèrement différent, en fonction de divers facteurs, ce qui fait que les joueurs peuvent apprécier ou non ces deux personnages. Le deuxième élément est fortement lié à la structure des niveaux. "Star Trek Prodigy : Supernova" est un jeu qui met l'accent sur le multijoueur coopératif local. Pour ce faire, il n'est pas rare de voir apparaître de petites énigmes ou des obstacles qui ne peuvent être surmontés que si l'un des deux personnages est "sacrifié" pour continuer le voyage. Pour donner quelques exemples, il peut être obligatoire de maintenir un levier actif ou il peut être nécessaire de déplacer temporairement les deux protagonistes en exploration. Lorsque cela se produit, les joueurs doivent savoir qu'une collaboration constante est nécessaire pour avancer dans le jeu et trouver des objets à débloquer.Plusieurs facteurs dédiés à "Star Trek Prodigy : Supernova" méritent l'attention des utilisateurs. L'un des détails les plus pertinents concerne l'expansion du contenu. Pendant les premières heures de jeu, on a le sentiment que les mécaniques proposées par les auteurs (Tessera Studios) sont basiques et déjà fixées, mais c'est un masque qui cache une grande partie du contenu du jeu. En effet, le titre en question offre la possibilité d'acheter et d'améliorer des armes, de sélectionner un allié spécial (qui réalisera une capacité passive après avoir rempli des critères précis) et de débloquer des effets secondaires optionnels. Ils sont divisés en deux catégories : les codes d'astuces et les codes jouets. Les premiers sont activés en suivant des demandes précises en jeu et permettent de modifier le jeu de manière plus ou moins pertinente (par exemple agrandir le visage de chaque personnage de manière disproportionnée). Les seconds permettent des effets similaires, mais avec moins d'impact du point de vue du gemaplay. Il s'agit notamment de l'obtention automatique de 30 000 minéraux - essentiels pour l'achat et la modernisation des équipements - et de l'apparence d'une tasse de café. L'obtention de ces codes n'est pas expliquée dans "Star Trek Prodigy : Supernova" et il n'existe aucune information officielle à ce sujet.Comme on peut l'imaginer, le jeu vidéo en question est également défectueux. Le premier élément que l'on considère essentiel d'aborder concerne le compartiment technique. A de nombreuses reprises, il est possible de remarquer plusieurs erreurs, qui sont renforcées si vous jouez l'aventure en solo. Pour donner quelques exemples, le CPU allié n'attaque pas toujours automatiquement les ennemis et le taux d'images du titre chute souvent de manière aléatoire, rendant l'aventure visuellement désagréable. Un autre problème concerne le traitement du tutoriel. Il arrive souvent que l'on soit confronté à des jeux vidéo dont le tutoriel est mal structuré ou hâtif, incapable d'accompagner l'utilisateur face à certains choix. Avec "Star Trek Prodigy : Supernova", on est confronté à un tutoriel assez long, mais extrêmement envahissant. Chaque élément est explicitement indiqué avant ou après l'apparition d'un certain contenu, ce qui rend de nombreuses phases de tutorat inutiles ou excessives à bien des égards. Le résultat final est un didacticiel excessif, basé sur des mécanismes qui ne nécessitent aucune explication.Star Trek Prodigy : Supernova est un jeu plutôt décent, avec un gameplay simple et plein d'éléments intéressants. La gestion des deux personnages est agréable et la possibilité de personnaliser partiellement leurs movesets avec de nouvelles armes apparaît séduisante. En même temps, le jeu présente un côté technique inférieur à la moyenne, avec une fréquence d'images qui aurait besoin d'une révision. De quoi offrir une aventure agréable pour les fans de la série, mais perfectible sur plusieurs points.