God of War : Ragnarok

God of War : Ragnarök est l'un des jeux les plus attendus de 2022 et ce n'est pas pour rien. Suite de God of War, sorti en 2018 sur PlayStation 4, et élu jeu de l'année aux The Game Awards, les principales récompenses du segment dans le monde, le nouveau titre portait, à lui seul, une grande attente : même pendant la campagne marketing, les développeurs ont affirmé qu'il s'agirait du dernier jeu de la mythologie nordique, il fallait donc terminer par une production en or. Après un hiatus de la trilogie originale, et des spin-offs, sortis sur PS2, PS3, PSP et PS Vita, nous pourrions voir, en 2018, un Kratos très différent de celui que nous avons appris à aimer. Le tueur de dieux était différent, après un mariage et avec un fils et, par conséquent, plus mûr et patient qu'en d'autres temps. Cette paix durable a pris fin après la mort de Baldur dans le titre précédent, qui, selon la mythologie, était le point de départ du Ragnarök. Et comment Kratos et Atreus s'en sortiront-ils dans cette lutte contre la fin du monde ? Le dieu grec de la guerre, accompagné de son fils, est-il soumis aux caprices du destin ou est-il possible de le surmonter d'une manière ou d'une autre ? Nous n'allons pas vous donner la réponse ici, car ce serait un énorme spoiler. L'une des grandes caractéristiques des jeux PlayStation Studios est leur attrait narratif. Tant God of War, réalisé par Santa Monica Studio, que les franchises Uncharted et The Last of Us, toutes deux de Naughty Dog, sont réputées et ont remporté des prix pour leurs histoires. On peut donc s'attendre à ce que God of War : Ragnarök fasse de même. Et le jeu le fait. Atreus est maintenant un adolescent. Et un adolescent conscient de son héritage et de sa responsabilité, après avoir vu les fresques de Jötunheim dans le jeu précédent. Le garçon, qui n'était plus un simple joueur secondaire dans le jeu de 2018, gagne encore plus de présence dans God of War : Ragnarök. Et cette proéminence dans la narration devient encore plus évidente dans les premières heures de jeu, lorsque Kratos décide de suivre un plan d'Atreus pour retrouver Tyr, donné pour mort dans le premier jeu.Après la réunion, qui n'est pas un secret pour quiconque a suivi les bandes-annonces et le matériel promotionnel du jeu, Kratos, Mimir, Atreus et Tyr sont rejoints par les frères Sindri et Brok, qui assument un rôle beaucoup plus important que dans le jeu de 2018. En plus d'être présents dans la boutique, qui apparaît partout dans les neuf royaumes, ils prennent une part active à l'histoire, s'impliquant même comme compagnons de mission des joueurs dans certaines quêtes spéciales. C'est d'ailleurs chez eux que le QG de Kratos est établi pour tenter d'empêcher le Ragnarök. Dans un endroit mystérieux situé entre les neuf royaumes, les deux nains nous aident également à débloquer le voyage entre les royaumes, qui est devenu impossible après que le temple de Tyr ait été partiellement détruit, ainsi que de nombreuses structures qui y reliaient le lac des Neuf, dans le jeu précédent. Ainsi, tenant une promesse attendue depuis le jeu de 2018, nous pouvons enfin rencontrer les neuf royaumes : Midgard, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim, Niflheim, Helheim, Muspelheim, Jötunheim et Asgard. Mais bien sûr, tout ne nous est pas donné sur un plateau et nous ne bénéficions pas d'une exploration gratuite. La progression et le voyage à travers ces royaumes progressent au fur et à mesure que l'histoire se développe, les joueurs gagnant du temps pour rencontrer de nouveaux royaumes, ou même revisiter des lieux mémorables du jeu précédent, comme le Temple de la Lumière à Alfheim et un Lac des Neufs gelé à Midgard, résultat de Fimbulwinter, l'événement qui précède le Ragnarök, et qui est expliqué tout au long du jeu. Pour finir la partie où nous parlons de l'histoire de God of War : Ragnarök, préparez-vous à une aventure bien plus longue que 2018. Il nous a fallu environ 32 heures pour terminer le récit, et un peu plus de 50 heures pour conquérir le platine. Et l'histoire est très bonne, y compris les missions narratives après la fin de l'histoire principale, qui prolongent un peu plus l'expérience du joueur. Cependant, nous avons eu l'impression que certaines sessions de jeu étaient trop longues, tandis que d'autres se terminaient trop rapidement. Mais à la fin de tout cela, nous avons eu l'énorme sentiment que nous voulions tellement plus de ce que nous venions de vivre.Écrire l'analyse d'une suite est toujours un défi. D'abord parce que quelques années se sont écoulées depuis le dernier jeu, et que, fait remarquable, nous avons eu de nombreuses innovations dans l'univers des joueurs, qui ont apporté un autre panorama pour les jeux. D'après les bandes-annonces, God of War : Ragnarök a même été pointé du doigt comme un DLC, pour avoir présenté des éléments très similaires au produit précédent. Maintenant, après tout le temps passé dans le jeu, on se rend compte que Ragnarök est bien plus que le jeu de 2018. Les principes de base du jeu restent les mêmes : Kratos utilise la hache Léviathan et les lames du Chaos pour attaquer, avec des coups normaux ou puissants. Nous rassemblons les éléments de la Fureur Spartiate pour pouvoir déverser sur les ennemis toute la haine que nous avons vue dans d'autres jeux, et nous pouvons équiper nos armes de runes d'attaque magiques. Le bouclier peut désormais être utilisé pour effectuer des combos lors des attaques. De ce fait, nous avons un arbre de compétences beaucoup plus évolué. En plus de plus d'options pour le combat, que ce soit en apprenant de nouveaux mouvements ou en améliorant notre compétence dans les attaques de mêlée et à distance, toute l'XP que nous gagnons peut être distribuée comme le joueur le décide, dans l'arbre de son choix, soit la hache, les lames, Atreus ou un autre personnage, qui obtient également son propre arbre de compétences. Après avoir acquis la compétence, il y a des essais de compétence, où nous augmentons l'effet de la compétence en l'utilisant en combat. Il s'agissait d'un changement ponctuel, mais qui est devenu très intéressant. D'un autre côté, bien que les combats de God of War : Ragnarök soient parmi les meilleurs que nous ayons vus ces derniers temps, nous avions l'impression que Kratos n'évoluait pas tant que ça. Bien que suivant avec des éléments RPG, à aucun moment nous ne sommes sentis "surpuissant", éliminant les ennemis avec une plus grande facilité, même après avoir atteint le niveau maximum d'équipement, ceci en jouant en mode difficulté normale. Cette plus grande variété de coups et de techniques vous pousse à explorer davantage, et même à affronter les ennemis avec plus d'ardeur, mais honnêtement, le sentiment de récompense promis n'est pas venu.L'une des caractéristiques de la franchise God of War a toujours été les combats de boss. De la bataille légendaire contre Hydra, toujours dans le premier jeu, au dragon géant dans le jeu 2018, il y avait toujours quelque chose d'époustouflant. Et il est logique que chacun ait un avis sur la question. Ne vous méprenez pas. Le jeu évolue également sur cet aspect. Il n'y a pas (tant) de batailles ennuyeuses contre des trolls qui ne font que changer de couleur et devenir un peu plus forts que le précédent. On a des combats intéressants, une bonne variété de boss, une séquence finale bien animée, mais il n'y a rien qui nous ait coupé le souffle. D'autre part, nous avons une plus grande variété d'ennemis. Midgard n'est pas rempli de " creeps " comme dans le titre de 2018, et dans les autres royaumes il y a une bonne diversité aussi. Des ennemis à l'apparence humaine, aux reptiliens et autres animaux, les options sont nombreuses. Certes, comme dans tous les RPG, certains ne sont que des versions améliorées, avec des couleurs ou des accessoires différents, mais la diversité est tout de même plus grande.God of War : Ragnarök présente des éléments de progression de manière similaire au jeu de 2018. Dans l'ensemble, nous accomplissons des quêtes principales pour faire avancer l'histoire et débloquer des royaumes, mais dès que la quête se termine, nous avons la possibilité d'explorer des régions, ou même d'en revisiter certaines, pour accomplir des quêtes secondaires et des tâches que nous rencontrons en chemin. Et c'est là qu'intervient le principal changement dans l'exploration : la luge. Disponible dans le Lac des Neufs, à Midgard et dans une partie spécifique d'Alfheim, nous pouvons l'utiliser pour nous déplacer plus rapidement entre les points de la carte. Le bateau, quant à lui, reste un outil de navigation important dans des royaumes tels que Svartalfheim et Vanaheim. Ces cartes, incluses, sont les plus grandes du jeu, en particulier Vanaheim, qui est géante et avec beaucoup, beaucoup d'activités à faire. Dans une certaine partie, la carte change littéralement après l'achèvement d'une mission secondaire ! En dehors de cela, nous avons de nombreux types d'objets de collection optionnels à trouver. Outre les traditionnels coffres légendaires et les fissures de Nornir, des Corbeaux d'Odin et d'Yggdrasil, le jeu a ajouté d'autres types d'objets à collectionner, dont certains ne sont déblocables qu'après la fin de l'histoire principale. En d'autres termes, je recommande aux chasseurs de terminer le jeu avant d'essayer de "nettoyer" chaque carte, afin de ne pas perdre trop de temps. Il y a également une meilleure intégration de la carte et des énigmes. Les énigmes dans God of War : Ragnarök sont plus intelligentes, avec certaines parties beaucoup plus cachées, et qui nécessitent des combinaisons. Atreus, par exemple, dispose de nouveaux types de flèches, qui peuvent être utilisées pour attaquer les ennemis, ou même pour avancer dans l'histoire et résoudre des énigmes. C'était un ajout intéressant. De plus, une nouvelle arme de combat est acquise tout au long du jeu, et est également intégrée à l'exploration des cartes et aux énigmes. Il est dommage que cela se produise dans la seconde moitié du jeu et que nous n'ayons pas autant de temps pour l'explorer dans l'histoire principale.Après avoir vaincu les Valkyries en 2018, nos adversaires les plus délicats seront les Bersekers au Ragnarök. De forme et de difficulté similaires, elles s'inscrivent dans une lignée de quêtes annexes du jeu, destinées aux joueurs en quête de véritables défis. Mais les fans de Valkyrie ne seront pas déçus : il y a de superbes combats contre elles dans le jeu ! Enfin, les défis à Muspelheim sont de retour. Et là, une critique : ils ne sont que neuf, répartis en trois groupes de trois. Cependant, vous devez les répéter pour terminer toute la ligne de mission de défi. Malgré la compréhension de la logique à l'époque, de remplir les défis dans des ordres différents, le sentiment qui passe est d'une certaine "paresse" dans le développement lors de la création de nouvelles tâches. Ça aurait pu être mieux.God of War : Ragnarök se comporte très bien sur PlayStation 5. Le jeu propose deux modes de jeu : Performance et Résolution, et les deux sont tout aussi beaux. La fluidité est plus élevée en mode Performance, et il existe une option High FPS Rate, qui me semble liée au VRR de la PS5 et qui semble atteindre 120 FPS par moments. Tout au long de nos tests, nous n'avons remarqué des baisses de fréquence d'images que lorsque le jeu vidéo exécutait d'autres tâches en arrière-plan, comme la fin d'un téléchargement et l'installation d'une mise à jour ou d'une période de jeu. Les graphismes sont également étonnants. Les personnages principaux et secondaires sont bien dessinés, les expressions faciales sont bien faites, les ennemis et les animaux sont pleins de détails, et les visuels de chaque scénario sont vraiment à couper le souffle. En laissant la caméra s'arrêter sur Kratos et Atreus, nous les voyons se déplacer, cligner des yeux et bouger leurs yeux, avec un niveau de détail intéressant. Une fois encore, nous devons souligner l'excellent travail que PlayStation fait pour proposer des titres localisés dans notre langue. Et le doublage de God of War : Ragnarök n'a rien de robotique, mais quelque chose qui donne l'impression que les danseurs regardent la scène qu'ils doublent et apportent de l'émotion. La palme revient au doublage de Kratos et de Mimir qui ont une fois de plus fait un excellent travail. Les conversations entre les deux personnages sont mémorables, drôles et apportent un contexte très cool au jeu. En outre, la bande-son continue de remplir un rôle exquis en apportant de l'émotion aux cutscenes et aux combats de boss. De plus, l'utilisation de DualSense et de Pulse 3D est étonnante. Le retour haptique du combat est sensationnel, et il fonctionne vraiment tout au long du combat. Les gâchettes sont également très intéressantes pour viser et utiliser des coups puissants, que ce soit avec le Léviathan ou les Lames. L'audio est également impeccable dans cette partie. Trouver les corbeaux verts d'Odin est beaucoup plus facile avec le casque, qui indique la bonne position lors de l'approche. Il convient également de noter que le chargement est extrêmement efficace, le jeu démarrant en quelques secondes grâce à la touche principale de la PS5.Enfin, il convient de mentionner que God of War : Ragnarök possède également plusieurs fonctions d'accessibilité, allant de cinq niveaux de difficulté différents à des options telles que le remappage des commandes, la taille des sous-titres, le changement de couleur des personnages et les fonctions sonores. Plusieurs options sont disponibles, pour différents types de joueurs. Il m'a manqué une assistance sonore pour localiser les collectibles, comme le propose The Last of Us, mais c'est un détail qui, peut-être, n'épouserait pas la proposition du jeu. Bref, God of War : Ragnarök fait certainement partie de ces titres qui seront marquants dans l'histoire de PlayStation. Le jeu offre une bonne narration, des graphismes et une bande sonore spectaculaires, et un gameplay qui est une nette évolution de son prédécesseur. Pour avoir porté un poids et une attente énorme d'une énorme base de fans, le travail que le titre livre est extrêmement compétent, le summum de l'attendu. Mais ce n'est pas un jeu parfait. Comme nous l'avons mentionné, il y a eu quelques problèmes avec la progression du RPG, nous n'avons pas trouvé de batailles mémorables, et l'histoire s'étire aussi à certains moments, et est trop courte à d'autres. Et les Défis sont assez répétitifs. Bien sûr, c'est presque comme une goutte d'eau dans une canette de Coca-Cola, c'est-à-dire qu'ils ont peu d'effet sur le produit final, mais il était important de le mentionner tout de même.Au final, God of War : Ragnarök reprend ce qui était bon dans God of War (2018) et le développe, en améliorant les quelques points faibles que le jeu avait et en ajoutant du contenu pour donner aux joueurs plus de temps de jeu. Nous avons un travail très compétent en termes de visuels, de bande sonore et de doublage, d'utilisation des ressources de la console, et avec des défis qui étendent considérablement le temps de jeu des joueurs. Les missions annexes sont vraiment intéressantes, et l'exploration des cartes est vraiment amusante, car il y a toujours une surprise, surtout après avoir terminé l'histoire principale.