La sÃ©curisation des applications doit Ãªtre une prioritÃ©

04/11/2022 |Le monde bouge vite ! La crise CoVID a considérablement modifié les attentes de vos clients finaux et donc de vos clients internes. Soudain, tout le monde veut interagir avec vous à distance et est prêt à partager des informations et des données avec vous sur vos "applications client" afin d'accélérer les processus. Leur volonté de partager des choses avec vous n'a jamais été aussi grande, mais vous devez bien sûr leur garantir une sécurité absolue.Avez-vous du mal à fournir rapidement des applications à votre entreprise ? Alors vous devriez certainement jeter un coup d'œil au low-code. Après tout, une plateforme de développement low-code (LCDP) telle que celle d' OutSystems permet un développement guidé par le modèle et rapide visuellement ou graphiquement d'applications qui s'intègrent totalement à vos systèmes existants. Grâce à la fonctionnalité "drag & drop", nous pouvons obtenir rapidement des résultats qui rendent votre entreprise et vos clients heureux !En plus de développer dans un environnement sécurisé qui combine évolutivité, performance, facilité d'utilisation et pistes d'audit, les développeurs low-code peuvent s'appuyer sur les meilleures pratiques et passer leur temps à développer des fonctionnalités qui aident réellement à développer l'entreprise !Les pirates informatiques et les cybercriminels sont de plus en plus inventifs. L'analyse des failles de sécurité peut être prise en charge par un LCDP. Comment s'est déroulée une attaque ? Quelles sont les démarches prises par le cybercriminel ? Il y a énormément de données à analyser et, soyons francs, les logiciels peuvent le faire bien mieux que les humains.L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage machine (ML) peuvent reconnaître des modèles très facilement. En cas de comportement remarquable, le système enverra des alertes à vos spécialistes de la sécurité. Un système comme celui d'OutSystems surveille toutes les applications que vous avez en cours d'exécution 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à son centre d'opérations de sécurité spécialement développé.Les possibilités de l'IA et du ML sont infinies. Vous pouvez également les déployer du côté du développement. Si vous créez un champ, ils proposent immédiatement des bonnes pratiques sur la façon de sécuriser ce champ. Si vous utilisez un des widgets standards, la sécurité par défaut sera créée immédiatement !De nombreuses plateformes low-code vous proposent des modèles préprogrammés que vous pouvez utiliser lors du développement de vos applications. OutSystems, en revanche, propose des modèles qui garantissent la protection de l'ensemble de votre flux de données, et pas seulement des données que vous utilisez dans une application spécifique.Dans le développement traditionnel de logiciels, les développeurs ne peuvent protéger que les lignes de code qu'ils programment eux-mêmes. Un architecte garde un œil sur les flux de données et donc sur la "sécurité dès la conception". OutSystems, en revanche, se concentre sur l'ensemble du contexte et le flux de données associé. Ainsi, la plateforme prend en charge une partie du travail des architectes.Gestion du cycle de vie des applicationsL'un des atouts des LCDP est qu'ils informent de manière proactive les développeurs qu'il est temps de réexaminer une application particulière.La gestion du cycle de vie d'une application, également appelée gestion du cycle de vie (LCM), est devenue plus importante que jamais, et permet d'éviter que de très vieilles lignes de code restent utilisées alors qu'elles ne sont plus sûres depuis longtemps. Cela peut certainement être évité en travaillant avec des LCDP pilotés par un modèle. Grâce à ce nouveau modèle, le code est écrit selon les normes et les modèles les plus récents.Les LCDP sont très pratiques. Par exemple, ils vous épargnent le souci de surveiller et de maintenir la technologie sous-jacente nécessaire à l'exécution de vos applications. Les développeurs disposent immédiatement de tous les éléments nécessaires aux contrôles de l'infrastructure, de l'identité et de l'accès basé sur les rôles au début du développement.La sécurité devrait être un critère de sélection !Les développements à faible code offrent de nombreux avantages, mais ils peuvent également vous aider à répondre à vos besoins en matière de "sécurité dès la conception". Mais bien sûr, il y a beaucoup de différences entre les LCDP en matière de fonctionnalité. La sécurité est-elle importante pour vous ? Alors vous devez absolument l'inclure dans vos critères de sélection !