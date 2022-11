Astuce e-commerce hebdomadaire de Mollieâ€¯: #10 trouver le bon partenaire de paiement

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le Black Friday (25 novembre) et le Cyber ​​​​Monday (28 novembre) ont démarré aux Etats-Unis et sont devenues deux journées incontournables en Belgique. Les chiffres montrent que les petits détaillants ont vu leurs ventes Cyber ​​​​Monday 2020 augmenter de 501% par rapport aux ventes quotidiennes moyennes en octobre. Les ventes mondiales du Black Friday se sont élevées à environ 188 milliards de dollars en 2020.Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, a développé un certain nombre de conseils pour aider les commerçants en ligne à faire de ces journées de shopping un réel succès. Chaque semaine, ils partagent avec vous 1 conseil qui vous aidera à optimiser votre plateforme, à augmenter votre taux de conversion et à générer des ventes supplémentaires. Le conseil de la semaine :Pour tirer le meilleur parti du Black Friday, il vous faut un prestataire de services de paiement capable de gérer des volumes importants. Votre prestataire de services de paiement doit également vous aider à offrir à vos clients une expérience de paiement fluide et proposer toutes les méthodes de paiement dont ils ont besoin. Les meilleurs partenaires de paiement offrent également des fonctionnalités avancées et de nombreux avantages. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur d'autres aspects de votre activité.Vous recherchez un prestataire de services de paiement ? Téléchargez notre guide et découvrez ce qu'un bon partenaire peut offrir à votre entreprise.