La sorcière est de retour, aussi belle et maudite que dans notre souvenir et en meilleure forme que jamais. Après une longue et éprouvante attente faite d'annonces et de promesses non tenues, grâce à PlatinumGames et sous la direction de Yusuke Miyata et la production de Yuji Nakao, le troisième volet de la série Bayonetta arrive sur Nintendo Switch. La sexy et impertinente Cereza fait irruption sur l'écran de la console portable de Nintendo avec toute son exubérance tapageuse. Bayonetta est sans aucun doute une franchise à succès et certainement méritée. Les vicissitudes de la sorcière Cereza sont un pur plaisir pour les yeux et procurent une montée d'adrénaline et une sensation, tablette en main, que l'on peut qualifier de grandiose. Les attentes pour ce troisième - et laissez-moi le dire - très attendu chapitre 3 étaient donc très élevées. La question est donc évidente : Bayonetta 3 parviendra-t-il à séduire les joueurs lors de son lancement sur Nintendo Switch ? Nous allons être brefs et vous dire tout de suite que la réponse à cette question est un oui retentissant. Bayonetta 3 est incroyablement coloré, profond, plein d'adrénaline, surprenant et engageant à tous points de vue. Mais que se passe-t-il dans ce troisième volet ? Cet épisode peut être vu à la fois comme un stand alone et comme une continuation - et une fin ? - des deux chapitres précédents. La sorcière est plus en forme que jamais, dans les chapitres précédents elle a dû se battre pour retrouver sa mémoire (Bayonetta) et pour sauver son amie blonde platine (Bayonetta 2) et dans ce Bayonetta 3 elle sera engagée à sauver rien de moins que le multivers entier ! Notre sorcière fait du shopping et dépense de l'argent vil, comme toujours et comme il sied à une souveraine sophistiquée des enfers. Pendant ses courses, le monde qui l'entoure s'effondre avec une violence et un élan qui laisseraient tout le monde consterné. Tous sauf elle, qui en un instant, presque malgré elle, prend les armes et commence à affronter l'ennemi qui se dresse devant elle. Après tout, maîtriser un démon n'est pas un grand exploit pour elle, sauf que... cette fois, le sort de liaison ne fonctionne pas : l'énorme adversaire et ses pathétiques sbires ne sont ni des démons ni des anges. Bien sûr, si vous avez suivi l'histoire depuis le début, l'implication et le résultat final sont nettement plus gratifiants.Dans Bayonetta 3, notre sorcière sexy doit affronter un nouvel ennemi : une émanation de la folie des hommes qui, pour l'occasion, s'est aventurée dans rien de moins que le multivers. Une fois que nous avons fait face à cet incipit rapide et que nous nous sommes familiarisés avec la dynamique de base, nous nous retrouvons face au véritable début de l'aventure : dans une réalité alternative, Bayonetta combat l'ennemi venu de l'Alphaverse, aux côtés de Viola, une apprentie sorcière dotée d'un katana facile. Malheureusement, les compétences du couple de sorcières en matière de combat ne sont guère utiles et Bayonetta est bientôt obligée de capituler, mais grâce à l'aide de Luka, le compagnon de confiance de la sorcière, la petite Viola parvient au moins à ouvrir un portail vers un autre univers, qui lui permettra d'échapper à la tragédie et de chercher de l'aide pour que tout rentre dans l'ordre. C'est à ce moment-là que notre protagoniste et la jeune sorcière se rencontrent pour la première fois et c'est là qu'il devient clair que quelque chose se passe, quelque chose de plus que ce qui est dit de manière flagrante à l'écran. En réalité, Bayonetta apprend qu'il y a un savant fou et cinq noyaux de chaos à récupérer si vous voulez accéder à l'Alphaverse et combattre l'entité qui menace tous les univers connus et inconnus, et qu'il faut aussi bouger car la situation est inquiétante. Sur le dos du démon de Viola, Chouchou (Cheshire en VO), on se retrouve alors à voyager vers une île cachée qui semble être un hub, un point fixe à partir duquel on peut accéder à n'importe quel univers.Deux mots doivent d'abord être consacrés à l'excellente caractérisation des personnages. Alors que d'un côté nous trouvons une Bayonetta mature et sensuelle avec une connaissance profonde d'elle-même et de ses capacités, de l'autre côté nous trouvons Viola, avec un élan adolescent, en colère et fanfaronnant exactement comme on pourrait s'y attendre. Les expressions des visages, ainsi que les vêtements, les mouvements et les dialogues parviennent à fournir une image qu'il est impossible de ne pas ressentir profondément. Les rôles sont définis, les personnages bien formés, et tout cela vous fait réaliser tout le travail qu'il y a derrière de la part de PlatinumGames. Même les démons qui accompagnent notre aventure font partie intégrante des personnages qui les invoquent, et pour n'en citer qu'un, Chouchou se comporte de façon magistrale. Pensez à un sorcier titanesque, avec des veines de folie à la Burton et les mouvements du Totoro de Miyazaki, alors qu'il vole à bras ouverts à bord d'une bicyclette des années 1920, avec Viola et Cereza sur son dos. Il y a tellement de citations et de poésie dans cette image que nous ne pouvons qu'espérer l'avoir transmise correctement. Au demeurant, toute l'histoire regorge de citations, plus ou moins évidentes, dont celle-ci n'est que la première, mais nous vous laissons le plaisir de les découvrir une à une et nous attendons le sourire qui se dessinera sur votre visage à chaque nouvelle découverte. On se tourne maintenant vers l'âme action de Bayonetta 3.Ce titre est toujours aussi dévastateur en termes d'action et de combat. Bayonetta, pour faire court, concatène coups de poing, coups de pied et armes à distance, mais est capable dans l'acte de former une légendaire danse de la mort. Tout d'abord, vous disposez d'une fonctionnalité appelée Envoutement qui vous permet d'esquiver (ou dans le cas de Viola, de parer avec le Katana) pour ralentir le temps et ensuite réaliser des combos époustouflants et phénoménaux. Comme dans les chapitres précédents, notre héroïne peut, d'une pression sur le bouton arrière, invoquer une partie de Madama Butterfly pour déchiqueter ses ennemis : nous aurons alors des jambes sinueuses et des bras puissants qui dévasteront nos adversaires. Mais dans ce troisième chapitre, notre héroïne peut aussi compter sur des armes et des démons supplémentaires. Dans les épisodes précédents, nous avons subjugué plusieurs démons, et la possibilité de les invoquer est maintenant notre prérogative spéciale avec toute la sensualité et la truculence dont Bayonetta est capable. Nous invoquerons ensuite à volonté des titans tels que Gomorrah, Phantasmaraneae, Baal Malphas et même Wartrain Gouon (oui un train de guerre). Afin de prendre le contrôle de ces démons, nous devrons affronter les failles du multivers, chacune ayant son propre plan pour faire face à la menace imminente, et au cours de l'aventure, gagner les faveurs de la sorcière locale, dont nous solliciterons l'aide. Les portes du multivers s'ouvrent alors, nous permettant de prendre l'apparence et les armes des sorcières aidées et de leurs démons de confiance. De plus, à chaque démon, comme nous l'apprend le forgeron infernal Rodin, correspond à une nouvelle arme dévastatrice. Pour augmenter les capacités de chaque arme individuelle, vous devrez remplir des objectifs pour chaque chapitre que vous affronterez : chaque objectif débloque un sort ; chaque sort peut être activé grâce au pouvoir occulte exprimé dans les crânes que vous accumulerez en enchaînant les combos en combat ; une fois que vous aurez complété l'arbre de compétences de l'arme individuelle et du démon correspondant, vous pourrez également développer la masquerade et l'invocation de démons.Aider une Bayonetta de style médiéval japonais n'a pas de prix et pouvoir porter ses vêtements est littéralement une joie à voir. Comme elle, nous en trouverons en effet beaucoup d'autres et chacune, après avoir terminé son plan, la guerrière infernale nous donnera, qu'elle le veuille ou non, son arme préférée. Nous entrerons alors en possession non seulement de différents démons (que l'on peut équiper trois à la fois) mais aussi de diverses armes telles que le Pilier G, le yo-yo Ignis Araneae, le micro-baton Ribbit Libido BZ55 et l'Express Terminus (une double Tronçonneuse) pour n'en citer que quelques-unes. Chaque arme correspond à un ensemble différent de mouvements qui peuvent culminer et/ou se concaténer avec des évocations vraiment époustouflantes donnant une fluidité et une spectacularité aux combats qui ne sont rien de moins que dévastateurs. Pour compléter le combat, il y a le démon masquerade, qui nous permet de prendre l'apparence du démon équipé, ce qui nous donne de nouvelles attaques et de nouveaux combos, et le meurtre final, qui nous permet d'invoquer des machines de torture infernales pour donner à notre adversaire le repos éternel. En utilisant l'Envoutement de la bonne manière, vous pouvez enchaîner les attaques avec des invocations d'extermination avec un coup de finition, ce qui non seulement facilite le combat lui-même mais est aussi spectaculaire à regarder. Enfin, la fonction supplémentaire de sprint et de double saut n'a pas de prix : avec un double clic sur la gâchette droite, Bayonetta sprinte et le fait de maintenir le bouton enfoncé prolonge la course, tandis qu'en appuyant deux fois sur le bouton de saut, elle fait un double saut. Jusque-là, rien d'étrange, mais selon le démon et l'arme équipée, le type de sprint et de saut change.Avec Madama Butterfly, nous nous faisons pousser des ailes et nous volons, avec Phantasmaraneae, nous prenons l'apparence d'un centaure arachnoïde que nous pouvons suspendre à une toile d'araignée, et avec la tronçonneuse exterminatrice en main, nous montons dans un train démoniaque miniature avec des rails fantômes flottants. Une touche agréable. Chaque démon possède alors des caractéristiques uniques qui peuvent être utilisées pour aborder les étapes de manière spectaculaire : par exemple, la forme araignée nous permet de défier la gravité et de marcher sur des terrains enflammés, mais nous ne pouvons pas vous en dire plus pour vous laisser le goût de la surprise. Nous pouvons également vous dire que les démons ont des scènes où ils font la loi, ce qui concentre totalement le gameplay et l'attention du joueur. Ce sont les petites touches qui font toute la différence : voir l'ombre de Bayonetta avec les ailes de Madame Butterfly en silhouette sur le sol ou voir les coups de Cereza sur le sol lorsqu'elle marche avec mille ailes de papillon sont les choses qui font toute la différence et dénotent une passion maniaque. Même les derniers coups ajoutés au combat qui se diversifient en fonction du démon vous laissent à chaque fois pantois, même si vous savez parfaitement ce qui va se passer. Ce facteur particulier d'évolution des armes et des démons donne lieu à un système de combat profond et complexe : vous pouvez commencer un combo, l'étendre au fur et à mesure, le terminer par une attaque de démon, une attaque de némésis ou une apothéose qui voit la protagoniste conjurer les pièges infernaux qu'elle aime tant. Mais si cela semble trop difficile à appliquer en combat, ne vous inquiétez pas car vous avez l'Envoutement de votre côté. En un mot, le compartiment technique est sublime.Nous trouvons également un arbre de compétences des personnages qui permet une évolution constante qui s'améliore au fil du temps, ajoutant constamment de nouvelles fonctionnalités. Le menu permet également de personnaliser les tenues, les ressemblances et les couleurs des accessoires de Bayonetta. L'habituel "hell shop" nous permet ensuite d'acquérir des objets pour nos archives, qui, comme toujours, sont une joie à voir.Mais Bayonetta 3, c'est aussi de l'action comme d'autres protagonistes. Ayant évoqué les Bayonettas alternatives, nous pouvons vous dire que vous rencontrerez également en chemin Jeanne et les Bayonettas du passé, ce qui vous transpercera le cœur. La place d'honneur est toutefois occupée par Viola qui aura des tâches essentielles et des écrans personnels. Son style de combat vous captivera par son âme " Devil May Cry ", grâce à l'omniprésent Katana que possède Chouchou. Bien que le type d'attaque reste le même comme nous venons de vous le dire, sachez que les mouvements et les combos avec les démons sont variés et agréables à regarder. Les décors sont vastes et cachent de nombreux secrets : vous vous retrouverez à affronter des missions et des défis annexes dans le seul but d'acquérir de la monnaie et des objets à utiliser. Cela ne veut pas dire que c'est une chose facile à faire, mais l'effort est toujours récompensé. En parlant de récompenses, nous tenons à préciser que chaque schéma comporte trois familiers à trouver et un score permettant de débloquer du contenu supplémentaire : bonne chance et activez-vous, donc. D'un point de vue technique, Bayonetta 3 est exempt d'incertitudes, de chutes d'images ou de pop-ups aléatoires : l'ensemble de l'aventure est agréable aussi bien sur grand écran que sur la Switch Lite ou OLED. Bien sur, d'aucuns diront que l'évolution depuis Bayonetta 2 demeure limitée, mais le processeur Tegra est capable d'effets spéciaux beaucoup plus moderne que dans les épisodes antérieurs.Bayonetta 3 est pratiquement exempt de défauts, mais s'il faut en trouver un, il faudra parfois trouver certains combats déroutants à cause d'une gestion difficile de la caméra étant donné la multitude d'éléments et de couleurs à l'écran. En pratique, cependant, il suffit de s'y habituer et bientôt tout vous semblera beaucoup plus naturel. Une perle que nous jettons là, juste pour embellir : ne prenez rien pour acquis, pas même la fin de tout. Il se peut que les 10 à 12 heures nécessaires pour terminer le jeu ne soient pas suffisantes. Et ne laissez rien derrière vous, cherchez des modèles et visez toujours le résultat maximal. Un éloge à la bande sonore ensuite : raffinée et extrêmement bien conçue dans chaque piste, elle consiste en une série de mélodies conçues pour encadrer chaque schéma et exécutées de main de maître par des départements techniques exceptionnels. Dans le générique, vous pouvez facilement voir tout le travail qu'il y a derrière, et croyez-moi, vous pouvez l'entendre. Il faut dire un mot de la sensualité et de l'effronterie - ainsi que de l'insolence - de la très sensuelle Cereza. Audacieuse sans jamais être vulgaire, la sorcière ensorcelle et cligne des yeux à chaque mouvement, crachant éros et humour par tous les pores. Plus belle que jamais dans sa version avec d'épaisses tresses, il faut cependant dire que dans ce chapitre, nous la trouvons un peu plus chaste que d'habitude, sans doute un choix de l'équipe de développement pour ne pas trop choquer et attirer une plus grande partie du public. Et si cela semble encore trop osé, voici le " mode ange ", qui annule toute nudité de la protagoniste et des démons qu'elle évoque. Y avait-il un besoin pour cela ? Non. Ce type de "censure" n'a pas vraiment de un sens aujourd'hui, et il serait étonnant que ces centimètres de chair nue du protagoniste aient dérangé qui que ce soit. Cela n'était pas nécessaire, mais il est bon d'être informé de la présence de cette fonctionnalité. Il convient également de noter la sortie de l'édition collector " Trinity Masquerade ", qui contiendra une copie physique de Bayonetta 3, un artbook de plus de 200 pages contenant des illustrations du jeu et trois couvertures différentes qui formeront une seule et même image.Il n'est jamais facile de noter un jeu, car il faut établir des points de référence pour l'évaluer par rapport à la concurrence dans le genre spécifique et non, dans le prix d'achat, dans le plaisir final du côté du gameplay et dans la capacité à s'engager au niveau empathique. Mais ici, le bilan est simple : Bayonetta 3 est tout simplement incroyable : le mélange de couleurs, la profondeur du gameplay, l'adrénaline et l'émotion sont d'une magie rarement atteinte. Phénoménal à tous points de vue, Bayonetta 3 est un véritable plaisir pour les yeux.