Aon et Eye Security optent pour une nouvelle approche du risque cybernétique

28/10/2022 Dans Publié leDans Press Releases

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Aon’s Cyber Solutions, qui fait partie du conseiller en risques et assurances Aon, et Eye Security lancent une solution cybernétique pratique et abordable pour les entreprises.



Ils se distinguent ainsi des solutions existantes sur le marché et contribuent à réduire le plus possible la probabilité et les conséquences d'un cyberincident. La solution offre un moyen moderne d'apporter une solution rapide et qualitative à la sécurité numérique et à l'assurabilité. Cette solution permet aux entreprises de se protéger et de s'assurer en 24 heures.



Aon’s Cyber Solutions se compose d’une équipe de cyberconsultants, de spécialistes en assurances et de gestionnaires de crise expérimentés qui soutiennent les entreprises dans le cadre de la cybersécurité et des cyberincidents. De nombreuses grandes et moyennes entreprises belges font déjà partie de leur champ d'action. Eye Security, entreprise spécialisée dans les solutions de cybersécurité, se compose d’experts des services européens de renseignement et de sécurité, d’experts des données et d’experts des assureurs. L'alliance idéale.



Un cyberincident coûte en moyenne 375 000 euros aux entreprises



Anne Masson, CEO d’Eye Security Belgium : « Le nombre d’incidents augmente fortement et coûte en moyenne 375 000 euros à nos entreprises. Ce sont surtout la remise en état de l'informatique et la perte directe de chiffre d’affaires pour l’entreprise qui expliquent ce coût. L’atteinte à la réputation et la baisse éventuelle du chiffre d’affaires qui en découle peuvent également s'avérer très dommageables. Il est donc nécessaire que ces entreprises deviennent le plus “cyberproof” possible. »



« Sous-estimation, coûts et manque de connaissances »



Stéfanie Deley, Cyber Expert chez Aon Belgium constate que de nombreuses entreprises belges ne sont toujours pas en règle en matière de cyberprotection. Elle attribue cela principalement à la sous-estimation du risque, mais aussi à la crainte d'un coût trop élevé et au manque de connaissances spécialisées. Stéfanie Deley (Aon) : « Dans la solution globale que nous avons développée avec Eye Security, nous intégrons la cybersécurité de manière abordable et efficace. Nous donnons à nos clients la certitude de limiter le plus possible la probabilité et les conséquences d’un incident. Agir rapidement est le maître mot. En cas de “cyberdommage”, nous intervenons immédiatement et l’assurance couvre les frais et dommages éventuels. Les experts veillent ensuite à ce que l’entreprise redevienne rapidement pleinement opérationnelle. »



Une avancée qui conduit à une meilleure assurabilité



La solution axée sur les données permet de sécuriser et d'assurer entièrement les entreprises dans les 24 heures. Anne Masson, CEO chez Eye Security Belgium : « Nous avons entre-temps prouvé que seule la combinaison de mesures techniques spécifiques réduit considérablement le risque d'attaque. Nous disposons des bonnes données et pouvons ainsi procéder rapidement à une meilleure évaluation des risques, ce qui nous permet d’assurer directement les entreprises. Nous éradiquons ainsi totalement le cyberrisque du bilan des entreprises. »



La collaboration permet également une meilleure assurabilité des risques. Stéfanie Deleye : « L’année dernière, nous avons vu qu’il était de plus en plus difficile d’assurer les cyberrisques. Les assureurs réclament à juste titre davantage de mesures de protection en raison de la forte augmentation des cyberdommages. Avec Eye Security, nos relations peuvent remplir ces conditions de manière simple et abordable. »



Cyberrésilience dans le respect du budget



En unissant ses forces avec Eye Security, Aon’s Cyber Solutions franchit une nouvelle étape dans sa prestation de services. Stéfanie Deley : « Au cours des dernières années, Aon a investi dans la prestation de cyberservices pour nos clients, ce qui nous a permis de créer une équipe diversifiée et expérimentée. Il ne manquait plus qu’une bonne cybersécurité qui s’inscrive dans le budget de nos entreprises. Avec Eye Security comme partenaire, notre service commun est désormais complet. »