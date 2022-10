JOURNÉE MONDIALE DE L' ÉPARGNE : TRADE REPUBLIC ÉLARGIT CONSIDÉRABLEMENT SON OFFRE D' ÉPARGNE ET DEVIENT LE PLUS GRAND FOURNISSEUR EUROPÉEN D’INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ EN ETF ET EN ACTIONS

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La plus grande plateforme d'épargne d'Europe propose désormais plus de 1 500 ETF gratuits comme plan d'épargne, en plus de 2 500 plans d’investissement programmé en actions sans frais de courtage.

Environ 200 nouveaux ETF d'émetteurs tels que Vanguard, Invesco et VanEck.

Trade Republic offre des produits exclusifs qui permettent aux clients d'investir facilement dans des tendances telles que les nouvelles technologies ou le développement durable.

Tous les plans d'investissement programmé peuvent désormais être lancés avec 1€ et peuvent être directement débités du compte bancaire du client.

Afin d'élargir son offre d'ETF, Trade Republic a ajouté de nouveaux émetteurs tels que Vanguard, Invesco et VanEck à son portefeuille. À ce jour, les clients peuvent investir dans plus de 1 500 ETF, ainsi que dans 2 500 plans d'épargne en actions. Tous les plans d'épargne sont gratuits en permanence et peuvent être lancés à partir d'un euro comme montant minimum de versement.En outre, les nouveaux produits permettent aux clients d'investir simplement, en toute sécurité et à moindre coût dans des thèmes et des mégatendances tels que les Big Tech ou le développement durable., déclare, Country Manager de Trade Republic en Belgique.Toutes les fonctionnalités seront progressivement mises en place pour les clients au cours du mois de novembre. Avec ces mises à jour, Trade Republic élargit considérablement son offre d'épargne et confirme son positionnement unique en tant que plus grande plateforme d'épargne européenne. En plus des plans d'épargne en actions et en ETF, la société propose également la négociation d'actions entières et fractionnées, d'ETF et de produits dérivés par le biais d'un produit unique et facile à utiliser, avec la fiabilité d'une institution financière réglementée. Aujourd'hui, Trade Republic touche déjà 340 millions de personnes sur 17 marchés européens.