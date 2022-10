Dustin devient membre du Circular Electronics Partnership

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le CEP regroupe plusieurs organisations mondiales pionnières et plus de 50 entreprises de pointe dans la technologie, les biens de consommation et la gestion des déchets. Avec le soutien, entre autres, du Forum économique mondial et du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, elles travailleront à la mise au point de solutions pour rendre l’industrie circulaire.déclare, responsable du développement durable chez Dustin.Le CEP a un plan et une vision de la manière dont l’ensemble de l’industrie électronique doit accélérer la transition circulaire. Il identifie six voies vers la circularité et se compose de 40 actions qui doivent être entreprises au cours des dix prochaines années pour permettre à l’industrie de devenir circulaire. L’accent est mis sur l’augmentation de la durée de vie des produits, notamment grâce à la conception circulaire.déclareDéjà aujourd’hui, Dustin travaille à devenir plus circulaire. L’accent est mis sur la récupération. L’année dernière, l’entreprise a lancé son propre service de récupération et a également l’ambition de commencer à vendre des produits d’occasion en ligne.