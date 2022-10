La série Mount & Blade, par le développeur indépendant TaleWorlds , qui peut déjà être considérée comme l'une des plus pertinentes dans les simulations de guerre médiévales, présente Mount & Blade II: Bannerlord. Le titre est la suite du célèbre Mount & Blade: Warband. Bannerlord se déroule deux cent ans avant Warband et améliore encore le système de combat détaillé, en plus d'étendre le monde de Calradia. Cependant, il est extrêmement important de noter que Mount & Blade II: Bannerlord est toujours en accès anticipé . Par conséquent, cette analyse en tiendra compte, en notant et même en «suggérant» certaines améliorations possibles. Bref, le déclin de l'empire calradien commence et, par conséquent, la formation de plusieurs royaumes qui sont déjà apparus dans les titres précédents. Il convient de mentionner que l'Empire calradien et son déclin sont une analogie avec un événement historique: la chute de l'Empire romain. Comme on le sait, la formation des différents royaumes primitifs dans les régions d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord a commencé à cette époque. Le jeu, ainsi que son cadre, ses royaumes, ses contextes sociaux, ses armes, ses armures et même son architecture s'inspirent de la période entre 600 et 1100 après JC Enfin, suivant les traces de l'histoire, plusieurs vassaux différents servent le Royaume. Et ce sera à vous de récupérer les morceaux du drapeau (d'où le nom Bannerlord) et de vous battre pour maintenir l'Empire ou le détruire. Précisons au passage que le jeu est désormais en français (les doublages sont en anglais), ce qui n'était pas le cas lors de l'accès anticipé sur PC en 2020.Bien sur, le jeu continue de chercher à être très fidèle dans son cadre, ce qui est assez surprenant. Les royaumes et les empires cherchent à être analogues à ceux observés dans l'histoire humaine : cela se reflète même dans les problèmes stylistiques, tels que les vêtements, l'architecture et les armes. Huit factions font partie de Mount & Blade II: Bannerlord, où chacune est composée de plusieurs clans et de factions plus petites qui se font concurrence - et vous pouvez choisir celle à soutenir ou même à conspirer contre tous. Le premier, l'Empire Calradia, est basé sur les civilisations gréco-romaines, qui ont pris une partie substantielle de la carte. Cependant, les Calradiens ont été affaiblis par les guerres civiles et les invasions d'autres peuples, qui ressemblent beaucoup aux Nordiques (grossièrement appelés barbares). Les Calradiens sont divisés en trois entités. Le nord croit que le sénat doit choisir l'empereur. La faction sudiste , quant à elle, estime que la veuve de l'empereur le plus récent doit devenir l'impératrice. Enfin, le peuple occidental pense que l'armée doit choisir l'empereur. Ils utilisent tous un équilibre de cavalerie lourde, de lanciers et d'archers. Les Vlandiens , basés sur les royaumes médiévaux d'Europe occidentale, en particulier les Normands, sont un peuple féodal spécialisé dans la cavalerie lourde. Inspirés des Russes, les Sturgiens sont situés dans les forêts du nord. De plus, ils sont spécialisés dans l'infanterie. Les Aserai habitent le désert du sud, étant adeptes des tactiques de cavalerie et d'infanterie et sont basés sur des Arabes pré-islamiques, quelque chose de facilement perceptible dans leur tenue et leur architecture. Les Khuzaits sont un peuple nomade et habitent la steppe orientale. Ce sont des spécialistes du tir à l'arc monté, qui rappellent beaucoup les peuples mongols et turcs. Enfin, les Battaniens , qui sont basés sur les peuples celtiques, habitent les forêts centrales de Calradia. Ces gens se spécialisent dans les embuscades contre les tactiques de guérilla.Mount & Blade II: Bannerlord améliore le gameplay, qui était déjà très simple et bien développé et apporte des graphismes encore plus incroyables. La prémisse du jeu suit fondamentalement la même: relations avec différents personnages, construction d'une armée, facteurs économiques, batailles, etc. Il est incroyable de réaliser que, même s'il s'agit d'un jeu réalisé par un développeur indépendant, le titre conserve une qualité globale pertinente. Pour son arrivée sur consoles, Bannerlord propose également une grande variété de correctifs d'interface utilisateur très appréciés, avec des menus et des cartes plus attrayants et mieux formatés qui sont beaucoup plus faciles à lire que jamais. En fait, pour y revenir, le jeu a présenté quelques bugs au cours des batailles et autres tâches. Et en parlant de batailles, elles sont encore plus importantes. Les enceintes de Mount & Blade II: Bannerlord sont encore plus stratégiques par rapport à celles vues dans le titre précédent, Warband. Dans celles-ci, les joueurs auront la possibilité de construire plusieurs types de siège et, de plus, de les positionner stratégiquement bien avant le début de la bataille, pendant que la ville ennemie est encerclée. Ces outils sont extrêmement importants pour atteindre les fortifications ennemies, créant des failles pour que l'armée y pénètre. Cependant, pour décourager les bombardements prolongés, certaines tentatives de siège pourraient être détruites pendant les combats. Les fortifications des châteaux et des villes agissent clairement en faveur des défenseurs. Cela est parfaitement logique, car l'architecture de ces bâtiments est faite exactement pour cela. Un exemple facilement perceptible est que les trous ouverts et même les passages de porte sont à des goulots d'étranglement très étroits. Cela permet aux défenseurs d'abattre un grand nombre d'ennemis relativement facilement. Donc, avant d'attaquer une fortification, préparez-vous, pensez à l'avance et guidez votre armée de la meilleure façon possible, car si quelque chose ne va pas, il ne restera plus de soldats pour raconter l'histoire.Le jeu a présenté des nouvelles et des améliorations très pertinentes pour son scénario. Le premier concerne le système de relations entre les personnages. Dans ce document, il sera possible d'utiliser un système de dialogue amélioré pour essayer de convaincre les personnages non jouables de faire certaines choses en fonction de leur intérêt. Un exemple récurrent est celui de la vente d'armées de mercenaires à des chefs, ce qui nous est arrivé plusieurs fois. Pour cela, le joueur devra remplir une barre de progression en choisissant les réponses; si la barre est pleine, le personnage cède au joueur et, si le contraire se produit, le désir sera refusé. Dans ce cas, il existe un moyen de résoudre le problème: le joueur peut utiliser le système d'échange pour essayer de soudoyer le personnage. Attention cependant! Si le joueur persiste et échoue, l'accord peut devenir impossible et la relation entre les deux sera gravement affectée. Une autre nouveauté qui est produite dans Mount & Blade II: Bannerlord grâce au système de persuasion, est la possibilité de pouvoir courtiser et épouser des personnages non jouables et avoir des enfants, prolongeant ainsi leur lignée et, par conséquent, renforçant les relations avec des personnages puissants. Le jeu gagne donc une survie ici: si le personnage contrôlé par le joueur finit par mourir, l'un de ses enfants peut hériter de ses soldats et de ses fiefs. Avec cela, il deviendra un nouveau personnage jouable. Il est intéressant de noter que le développeur a pris un scénario probable de l'histoire même de l'humanité et l'a utilisé pour prolonger l'expérience amusante du jeu.Comme dans Warband , Mount & Blade II: Bannerlord continue avec le mode multijoueur qui permet aux joueurs de s'engager dans un grand combat les uns avec les autres. Pour cela, le titre a une variété de cartes et de modes de jeu. Le mode multijoueur de Bannerlord est entièrement limité aux batailles, évitant la formule RPG trouvée en mode Campagne. Dans ce cas, l'accent est beaucoup plus mis sur le choix de types spécifiques de soldats en fonction de l'action. Il utilise un système de classe qui permet aux joueurs de choisir avec quel type de soldat ils veulent jouer. La différence est tellement grande que les modes sont séparés dans le lanceur de jeu, ouvrant deux applications différentes. Les modes de jeu réunissent le Siège (Un mode basique d'attaque et de défense, où un côté assiège un château et l'autre équipe défend), le Match à mort en équipe (l'un des modes les plus courants dans les jeux multijoueurs consiste à rejoindre une équipe et à tuer l'autre), le Mode Escarmouche (il s'agit d'un mode PVP 6v6, dans lequel un joueur commence avec un nombre limité de points nécessaires pour passer chaque tour. Par conséquent, les troupes et un meilleur équipement coûteront plus cher) et le Mode capitaine (Chaque joueur dirigera un groupe de personnages contrôlés par l'ordinateur pendant plusieurs batailles dans ce mode de capture de drapeau 6v6). Cependant, les développeurs ont exprimé le souhait d'ajouter un mode multijoueur à la campagne. Cela se produira à l'avenir grâce à certains DLC.Si Mount & Blade II: Bannerlord est sorti en accès anticipé sur PC en mars 2020, il possède désormais un visage plus attrayant. Cela se traduit par des modèles de personnages beaucoup plus détaillés, des environnements de ville fortement agrandis et bien sûr, des batailles beaucoup, beaucoup plus vastes avec davantage d'unités à l'écran que Warband n'a jamais été capable d'afficher sur PS4. Mount & Blade II: Bannerlord suit également la tendance actuelle de présenter différentes options techniques : Le mode performance permet d'afficher une résolution dynamique de 4K pour maintenir une vitesse assez solide de 60 images par seconde, tout en réduisant légèrement le nombre d'unités sur le champ de bataille pendant les escarmouches plus importantes. Le mode fidélité offre quant à lui une résolution 4K native à 30 images par seconde largement stable avec davantage d'unités sur la zone de jeu. Notez également que Bannerlord prend également en charge les écrans HDMI 2.1, ce qui signifie que les possesseurs de tels écrans peuvent exécuter le mode fidélité avec une cible de 40 images par seconde ou le mode performance à une fréquence d'images déverrouillée. Nonobstant, bien que les modèles de personnages soient plus détaillés qu'auparavant, leurs mouvements relativement maladroite et leurs animations faciales assez basiques peuvent faire ressembler Bannerlord à un titre PS4 boosté (ce qu'il est fondamentalement, étant un projet crossgen) qu'à une production entièrement next gen.Mount & Blade II: Bannerlord nous a surpris en proposant un contenu très solide et une réalisation globalement affinée depuis l'Early Access sur PC. À ce stade, le gameplay améliore ce qui a été vu dans les versions précédentes et les graphismes sont très beaux, soulignant ici les effets de la lumière sur les cartes et les reflets en armure. Mount & Blade II: Bannerlord est le jeu idéal pour les amateurs de simulations de combat. Et, plus que cela, il est fait avec amour pour les passionnés d'histoire et de ses réinterprétations. Tout cela ensemble donne un statut très digne au jeu de TaleWorlds, le plaçant très près des titres établis en termes de qualité et de plaisir. Donc, si vous aimez voir des batailles géantes (et en faire partie) et, en même temps, trouvez intéressant de gérer des aspects tels que les relations sociales et économiques, ce jeu est fait pour vous. En d'autres termes, cela en vaut la peine, surtout parce que cela donne des heures de jeu sans fin.