ESET actualise son offre produits consommateurs pour les protéger dans leur parcours numérique

La dernière enquête Deloitte sur la connectivité et les tendances mobiles (Deloitte Connectivity & Mobile Trends survey) a révélé l'accélération continue de la connectivité dans la société et la tendance à la disparition des frontières entre la vie physique des consommateurs et le monde numérique. La dernière mise à jour du portefeuille ESET de produits consommateurs améliore Network Inspector, un outil de diagnostic qui fournit des informations sur le routeur domestique et répertorie tous les appareils qui y sont connectés.Alors que le nombre de cyberattaques augmente et que le paysage sécuritaire continue à évoluer, les consommateurs ont encore plus besoin d'une solution numérique complète. ESET leur donne la confiance nécessaire pour continuer à profiter, en toute sécurité, du progrès technologique et effectuer toutes les activités en ligne qui améliorent leur vie sans renoncer à la sécurité numérique."Mais comme les consommateurs passent toujours plus de temps en ligne et disposent d'un nombre croissant d'appareils connectés, ils deviennent encore plus intéressants pour les acteurs malveillants", explique Matej Krištofík, responsable produits Consumer Endpoint Security chez ESET. "Pour remédier à cela, ESET leur offre une solution de sécurité numérique complète qui les protège sur tous leurs appareils, où qu'ils se trouvent dans leur parcours numérique."Depuis plus de 30 ans, ESET investit continuellement dans plusieurs couches de technologies propriétaires qui empêchent la violation, par des menaces connues ou inédites, des terminaux et des systèmes de ses clients. Des solutions consommateurs actualisées par une sécurité essentielle (ESET NOD32 Antivirus), une sécurité avancée (ESET Internet Security) et une sécurité premium (ESET Smart Security Premium) maximisent la protection jusqu'au niveau de l'appareil. Elles offrent la tranquillité d'esprit et garantissent à tous les utilisateurs, où qu'ils soient dans leur parcours numérique, une protection 24/7. Aux utilisateurs plus expérimentés, ESET Internet Security et ESET Smart Security Premium offrent des options supplémentaires pour personnaliser la protection de manière granulaire. De plus, tous disposent de l'antivirus et de l'anti-logiciel espion primés d'ESET, ainsi que d'une technologie d'apprentissage automatique avancée qui améliore la détection des logiciels malveillants.De plus, la plate-forme de gestion ESET HOME offre désormais une protection encore meilleure en exigeant une authentification à deux facteurs pour se connecter au compte et en offrant un meilleur aperçu de l'état de protection de l'utilisateur en ajoutant un état complet à l'écran d'accueil.Avec la dernière mise à jour du produit Android - ESET Mobile Security - les consommateurs bénéficient d’un tableau de bord principal nouvellement conçu ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la confidentialité. Il s'agit d’une protection par SMS et notification, qui défend et avertit concernant des liens malveillants après leur livraison et avant que le site Web ne soit ouvert.ESET Mobile Security est une solution qui assure la sécurité contre les cyberattaques Android les plus courantes. Elle protège contre les logiciels malveillants qui peuvent prendre en otage les appareils mobiles et les données.«La technologie de prévention d'ESET est la plus multicouche et la plus efficace qui soit. L'actualisation de l’offre consommateurs aidera les utilisateurs - tant avertis que novices en la matière - à réduire les menaces créées par des cybercriminels et qui pèsent sur leurs appareils et leurs données », déclare Krištofík. « Cela leur permettra d'effectuer des opérations bancaires et des achats en ligne sans souci ; de garder leurs mots de passe en sécurité ; d’encrypter leurs données ; de protéger leurs webcams ; de vérifier la sécurité de leurs appareils connectés ; de localiser et sécuriser les laptops égarés et d’obtenir un rapport de sécurité mensuel personnalisé pour aider à protéger toute leur famille. »Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations de la nouvelle version consommateur d'ESET, veuillez cliquer ici.A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. 