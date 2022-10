Le jouet culte qui a marqué l'histoire et transformé la construction à petite échelle en un véritable business d'un milliard d'euros arrive aujourd'hui sur le marché avec LEGO Bricktales, le nouveau jeu vidéo de ClockStone qui fusionne aventure, énigmes et simulation. L'histoire de la maison de briques danoise la plus célèbre du monde n'est pas nouvelle dans le domaine du jeu. Depuis 1997, plus de 52 jeux vidéo de marque LEGO ont été publiés, y compris des jeux originaux et sous licence (notamment la série LEGO Batman, LEGO Star Wars et de nombreuses autres marques). Presque tous les titres publiés sont des aventures de plateforme, à l'exception de quelques titres "sportifs", du bac à sable LEGO Worlds et du récent LEGO : Builder's Journey. Cette fois, la proposition des garçons de Clockstone mêle aventure, casse-tête et simulation... le jeu LEGO parfait ? L'histoire de LEGO Bricktales est pourtant très simple :Votre grand-père, un brillant inventeur, a besoin de votre aide ! Le maire a menacé de confisquer son parc d'attractions bien-aimé et de le fermer si des mesures ne sont pas prises pour le mettre aux normes. Avec l'aide d'un petit mais précieux robot assistant, vous pouvez redonner son lustre au parc en utilisant un mystérieux dispositif technologique extraterrestre. L'histoire sert de trame au gameplay mais est néanmoins très simple et divertissante grâce à l'ironie légère à laquelle les titres LEGO nous ont habitués. Les biomes (des jungles aux déserts, en passant par les différentes époques) sont très intéressants, détaillés et variés. Après cette brève introduction, il est maintenant temps de passer au gameplay, le véritable cœur battant de LEGO Bricktales.LEGO Bricktales est un jeu de construction, d'énigmes et d'exploration. Notre protagoniste se retrouve immergé dans des dioramas LEGO subdivisés par biome où le joueur peut se déplacer librement à la recherche d'objets à collectionner et de coffres cachés contenant de la monnaie du jeu utile pour acheter des objets esthétiques dans un emporium présent dans chaque monde. Pour poursuivre le mode histoire, il suffit de parler aux personnages qui confieront au joueur des missions à accomplir qui lui permettront d'obtenir des pouvoirs tels que s'écraser au sol pour casser des objets ou une vision spectrale qui lui permettra d'interagir avec des éléments cachés. Les quêtes proposées sont très variées et vont de simples énigmes à la construction de structures complexes où le rôle de la physique sera très important. Le jeu propose un certain nombre de briques et c'est au joueur de décider comment compléter l'objectif, une grande part de personnalisation est laissée et c'est (comme avec de vraies briques) un vrai plaisir de voir le résultat final de la construction. Terminer une construction pour la première fois débloquera le mode bac à sable qui permettra au joueur de personnaliser l'ancienne structure sans limite de briques. La physique est excellente : il ne suffit pas de construire pour l'esthétique mais tout doit être équilibré et s'emboîter correctement, en fait une fois la construction terminée appuyer sur le bouton triangle (ou Y sur Xbox, X sur Nintendo Switch) pour vérifier que la structure est solide puis pour terminer l'objectif fera tomber des poids sur la structure qui se détruira si elle est mal équilibrée.Le joueur devra alors assembler chaque bloc, l'équilibrer et utiliser le plus de colonnes de soutien possible. S'agissant d'un jeu de construction où la précision est très importante, je dois dire qu'avec la manette, la situation est beaucoup plus compliquée (mais acceptable). Il peut être délicat avec les sticks analogiques d'insérer une brique dans un endroit peu visible, heureusement le titre permet (au moins sur Xbox Series X/S) de connecter une souris et un clavier qui s'avèrent être beaucoup plus précis et rapides que la manette. Le jeu est recommandé pour les 12 ans et plus, mais attention, au fur et à mesure que l'aventure progresse, la difficulté augmente considérablement. Graphiquement, il n'y a rien à dire : les briques sont très fidèles à la réalité et les biomes proposés sont un vrai régal pour les yeux. LEGO Bricktales est très fluide (60 fps sans frame drops) et excellent en résolution (4k/1440p), non pas qu'il soit particulièrement compliqué de faire des petits " dioramas " en LEGO mais le travail effectué est bien rendu.LEGO Bricktales est un jeu qui semble parfaitement adapté pour les amoureux de LEGO. Beaucoup de personnalisation dans les constructions, des mondes très variés, un soin maniaque dans la physique, l'équilibrage et l'esthétique. Les constructions à venir seront très complexes et demanderont beaucoup de patience, surtout si vous jouez avec la manette. Heureusement, la possibilité de connecter une souris et un clavier est offerte pour une construction plus rapide et plus précise. LEGO Bricktales est dédié aux fans de briques LEGO... une fois que vous avez placé votre première brique, vous ne pouvez plus vous arrêter.