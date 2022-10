Fadata et NTT DATA unissent leurs forces pour offrir une solution unique rationalisée pour leur transformation numérique

20/10/2022 Dans Publié leDans Press Releases

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Fadata et NTT DATA ont uni leurs forces, en combinant la capacité opérationnelle, les connaissances et l'expérience du secteur de l'assurance pour offrir aux compagnies d'assurance du monde entier une solution unique rationalisée pour leur transformation numérique. Ce nouveau partenariat stratégique utilise l'étendue et la polyvalence du logiciel spécialisé de Fadata, INSIS, ainsi que ses capacités en tant que solution de service géré, et exploite la capacité de NTT DATA à innover en matière de services informatiques et commerciaux dans le monde entier pour le déployer. Née d'ambitions mutuelles, la collaboration de ces deux entreprises promet de moderniser les logiciels hérités du secteur de l'assurance grâce à une solution hébergée de services gérés facilitée par un processus d'adhésion rapide, qui réduit les délais de mise sur le marché.



Le fournisseur mondial de solutions et de services informatiques, NTT DATA, commencera à intégrer et à exploiter la solution logicielle INSIS en tant que solution de service unique basée sur le cloud. Les deux sociétés ont collaboré harmonieusement pour réaliser la transformation du cloud, en regroupant la plate-forme de processus d'assurance la plus avancée et la plus complète disponible dans tous les secteurs d'activité et dans plusieurs zones géographiques pour exploiter pleinement l'architecture cloud. Les assureurs peuvent désormais tirer parti de l'expertise combinée de l'industrie, de la connaissance des produits et du personnel de Fadata et de NTT Data. Le nouveau partenariat et sa solution logicielle ont déjà abouti à un accord historique avec l'un des groupes d'assurance les plus importants, les plus connus et les plus respectés au monde.



Vito Treccarichi, Partner for Global Account Management, NTT DATA, commente : " NTT DATA s'est engagé à étendre ses services au secteur de l'assurance. Notre ambition est d'utiliser notre expertise dans le cloud pour aider les assureurs à surmonter les principaux défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils abordent leur processus de transformation numérique, souvent décourageant. En collaborant avec Fadata, nous avons franchi une étape importante dans notre intégration des services d'assurance. En offrant une solution logicielle sous forme de service unique à une clientèle mondiale, avec un ancrage solide dans le cloud, nous sommes convaincus que la valeur de la plateforme nous assurera de devenir un leader dans l'évolution du secteur de l'assurance."



Anders Holm, directeur commercial de Fadata, ajoute : "Cela témoigne de la stratégie de croissance de Fadata, avec comme objectif particulier de fournir une valeur commerciale au marché européen par l'intégration de solutions standard. En travaillant à l'unisson avec NTT Data pour satisfaire les exigences des clients internationaux, nous sommes fiers d'offrir une solution gérée unique qui est non seulement capable de servir dans de nombreuses juridictions, mais aussi de couvrir tout le spectre des assurances IARD, vie et retraite. La collaboration avec NTT Data nous a permis d'être extrêmement ingénieux et compétitifs dans le paysage du cloud et nous attendons avec impatience l'avenir de notre coentreprise exclusive. Nous nous réjouissons du nombre de clients que nous allons pouvoir aider à évoluer et à prospérer dans un format numérique en croissance rapide."