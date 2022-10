TRADE REPUBLIC ANNONCE SON LANCEMENT EN BELGIQUE ET TOUCHE DÃ‰SORMAIS 340 MILLIONS Dâ€™EUROPÃ‰ENS

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

En Belgique, le ménage moyen épargne actuellement 12% de ses revenus, dont une grande partiereste inutilisée sur des comptes bancaires, ce qui entraîne une perte de valeur massive due àl'inflation. En plus de cela, les Belges sont toujours confrontés à des frais de courtage élevés ou se voient proposer des produits d'investissement difficiles à comprendre. Trade Republic a entrepris de changer cela : depuis 2015, l'entreprise a construit une offre financière à partir de zéro avec un produit facile à utiliser et accessible, afin que chacun puisse commencer à faire travailler son argent.Trade Republic ne facture qu'un euro de frais externes pour couvrir la compensation et le règlement,quelle que soit la taille de l'ordre. Aucun frais variable ou caché ! Et les plans d’investissementprogrammé pour les actions et les ETF sont proposés sans frais de courtage.Les clients belges ont accès à un total de plus de 8 000 actions et ETF belges, européens, asiatiques et américains, à des données en temps réel, à des alertes sur les cours, à un large éventail de types d'ordres et à des heures de négociation étendues, de 7h30 à 23h00. Des plans d’investissement, avec lesquels les utilisateurs peuvent automatiser l'investissement sur les marchés boursiers, sont disponibles pour près de 3 000 actions et ETF. 10.000 produits de bourse (warrants, turbos, certificats) seront également disponibles.Un compte Trade Republic peut être ouvert via l'application ou sur un ordinateur en quelquesminutes seulement par des utilisateurs majeurs qui sont fiscalement et physiquement résidents enBelgique avec un smartphone (avec système d'exploitation iOS ou Android), un numéro de téléphoneeuropéen et un compte bancaire SEPA.Pour changer le système financier de l’intérieur, Trade Republic a construit une offre financière àpartir de zéro depuis 2015 avec un produit facile à utiliser et accessible à toutes et tous. Avec plus de 1,3 milliard d'euros d'investissements en capital-risque par Sequoia, Founders Fund de Peter Thiel et plus récemment Ontario Teachers', Trade Republic va continuer à investir fortement pour poursuivre sa croissance, élargir son offre et lancer de nouveaux produits pour donner à tous les Européens les moyens de créer de la richesse. Trade Republic combine les besoins de sécurité d'un environnement hautement réglementé tel que le secteur bancaire avec la flexibilité et la centricité client d'une plateforme high-tech. Outre la Belgique, Trade Republic étend aujourd'hui ses services à l'Estonie, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie. L'entreprise est désormais présente dans 17 pays européens au total, touchant 340 millionsde personnes.