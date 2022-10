Laurent Schuermans renforce l'équipe belge Penneo

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

- Penneo, le groupe scandinave spécialisé dans les solutions de signature électronique et d'automatisation pour les comptables, annonce que Laurent Schuermans renforcera désormais l'équipe belge en tant que senior account manager. Avec Werner Temmerman, il soutiendra le nombre toujours croissant de clients et s'efforcera de faire de Penneo la référence dans le secteur de la comptabilité en Belgique. Laurent a étudié le journalisme mais a été rapidement piqué par le virus de la commerce dans ses premiers emplois. Il n'aime rien tant que de réfléchir avec ses clients à la manière de rendre leurs opérations plus efficaces, ce qui leur laisse plus de temps pour se concentrer sur les choses qui créent réellement une valeur ajoutée. Pendant près de cinq ans, il a travaillé chez FID-Manager où, en plus de son rôle d’account manager, il a développé des webinaires et des formations en ligne pour les comptables. Grâce aux nombreux séminaires et cours de formation qu'il a donnés, il comprend très bien les défis auxquels les comptables et les auditeurs sont confrontés et les possibilités qu'ils ont d'optimiser leurs activités et de développer leur entreprise., VP Marketing chez Penneo– Senior Account Manager chez Penneo.