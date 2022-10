OutSystems et UiPath annoncent un partenariat pour aider les clients à améliorer leur productivité et leur efficacité opérationnelle

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le partenariat prévoit l'intégration des solutions et des services avec un nouveau connecteur qui permet de gérer les robots logiciels UiPath depuis les applications OutSystems. L'approche " best-of-breed " permet ainsi d'éviter l'enfermement du fournisseur et de maximiser le retour sur investissement. Grâce à ce partenariat, les clients communs à OutSystems et UiPath peuvent orchestrer des processus automatisés de bout en bout à travers les départements et les systèmes d'enregistrement pour une performance maximale. Mais aussi, réduire les temps de développement et livrer rapidement des apps composites avec des interfaces de conception faciles à utiliser et une intégration native pour accélérer l'efficacité opérationnelle, la productivité et le retour sur investissement. De plus, ils peuvent incorporer facilement des technologies avancées comme l'IA et le ML dans les processus métier pour automatiser la compréhension des documents, l'analyse des images, du langage et de la compréhension. Et enfin, d’enrichir les tests d'apps avec les politique d'entreprise pour réduire les erreurs et accélérer les contrôles de qualité en automatisant les tests manuels d'applications.", a déclaré, vice-président Global Channel chez OutSystems., a déclaré, vice-président senior des alliances et du développement commercial d'UiPath.Plus d'informations sont disponibles sur les sites d' UiPath et OutSystems