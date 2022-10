The New Vibe : un rêve à décrocher tous les dimanches à 19h44

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La start-up Bruxelloise The New Vibe annonce le lancement de son application TNV : une émission interactive diffusée en direct sur smartphone qui permet de remporter des expériences de vie uniques ! A vivre seul ou en famille, ces évènements hebdomadaires risquent de rapidement devenir le rendez-vous immanquable du dimanche soir.Le 23 octobre à 19h44 précises, votre rêve deviendra peut-être réalité.Un savant cocktail proposé par la startup TNV qui, dès ses débuts, a su trouver écho auprès de grands acteurs de l’entrepreneuriat national et international tels que Pierre Lagrange (GLG), Bernard Marchant (CEO du groupe Rossel) ou Olivier Coune (Président Pierre Marcolini)… entre autres. La levée de fonds d’1,5 million d’euros réalisée par un jeune starter du web belge (Jean Collinet, CEO de…22 ans) lui a permis de s’entourer d’une jeune équipe en pleine croissance pour affiner cette expérience qui, lors des premières soirées tests, a rapidement convaincu son public. La start-up compte également sur le soutien de Digital Attraxion, fonds d’investissement dédié aux entreprises numériques.Le lancement officiel est annoncé pour le 23 octobre prochain. L’émission sera diffusée tous les dimanches, à 19h44, en direct.Au travers d’un contenu inédit, immersif, décalé et à la portée de tous, la start-up ambitionne de révolutionner l’industrie du divertissement live sur smartphone.déclare son fondateurAu-delà du caractère divertissant du show, cette jeune entreprise a pour objectif de « faire sauter les barrières entre réel et virtuel et intensifier la vie des gens ».Lors de chaque émission, le joueur ou la joueuse qui aura répondu le plus rapidement aux 12 questions posées par l’animateur TNV repartira avec une expérience hors du commun., déclare. Une démarche qui pourrait se résumer par la question suivante : quelle sera votre prochaine… première fois ?