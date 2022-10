Près de 8 Belges sur 10 interrogés estiment que l'approche de leur entreprise en matière de travail flexible doit être améliorée

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Principales conclusions pour la Belgique

Impact de la pandémie de Covid-19 : plus de neuf organisations sur 10 signalent une forte accélération de leurs activités en réaction à la pandémie de COVID-19. Cette accélération comprend les mesures de transformation numérique (52 %), les pratiques de travail flexibles (51 %) et l’adoption de logiciels et d’outils visant à soutenir la productivité et l’expérience des salariés (51 %).

Accélération du changement : celles qui ont adopté le changement ont constaté des avantages évidents, notamment une meilleure numérisation sur le lieu de travail (80 %), une amélioration de l'expérience client/utilisateur final (76 %), une amélioration du bien-être (74 %), et un renforcement de la collaboration au sein des équipes (72 %).

Priorités futures de l’entreprise : attirer et fidéliser les talents (59 %), construire de nouveaux produits et services (58 %) et mettre en œuvre la transformation numérique (64 %) sont cités comme prioritaires pour les 12 prochains mois.

Défis à venir : pour réaliser ces priorités, il est nécessaire de modifier la manière dont les organisations fonctionnent et sont structurées (59 %), de répondre aux pressions concurrentielles (59 %) et d'améliorer rapidement les stratégies en matière de talents (53 %).

Travail flexible : pas moins de 78 % des personnes interrogées estiment que l'approche de leur entreprise en matière de travail flexible doit être améliorée. En outre, 62 % estiment que la technologie et les outils fournis par leur entreprise ne sont pas adaptés au travail hybride et flexible.

Personnes : les stratégies de travail flexibles nécessitent des améliorations supplémentaires pour éviter que les salariés rejoignent des employeurs proposant des conditions de travail plus attrayantes. Les dirigeants doivent également faire des efforts pour montrer qu'ils comprennent leurs équipes. Par exemple, 80 % de tous les dirigeants interrogés estiment que le bien-être des collaborateurs s’est amélioré en 2021, contre seulement 68 % des collaborateurs.

Politique : les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG) et la diversité sont cités dans l’indice parmi les domaines nécessitant des actions supplémentaires. En effet, les références douteuses en matière d’ESG sont considérées comme un facteur portant atteinte à la capacité à attirer les talents. À cela s'ajoute un autre défi, à savoir la capacité à attirer des talents issus de plusieurs générations, qui est une raison essentielle pour accorder davantage d’attention à la diversité.

Outils : pour répondre aux pressions concurrentielles et adapter les structures organisationnelles, il reste une marge importante pour adopter des technologies telles que le cloud, la gestion des données et les outils de reporting en temps réel, l'automatisation des flux de travail et l'IA/apprentissage automatique.

Unit4, leader des applications cloud d’entreprise pour les entreprises de services de taille moyenne, a annoncé les résultats de son deuxième Business Future Index annuel.Elle a interrogé 3450 personnes sur 12 marchés internationaux, dont 150 personnes en Belgique, afin de comprendre comment les performances des entreprises au cours des 12 derniers mois avaient été affectées par la pandémie, et révèle à quel point les changements apportés aux stratégies concernant les ressources humaines, aux politiques des entreprises et à l'adoption des technologies se sont accélérés. Elle identifie également les priorités des entreprises pour l'année à venir et examine les principaux défis auxquels les organisations sont confrontées, alors que le monde entre dans une période économique difficile. Les résultats montrent une corrélation directe entre les avantages de l'accélération du changement et l'amélioration des performances de l'entreprise. Ils mettent également en évidence les domaines distincts dans lesquels des mesures doivent être prises si les organisations veulent rester compétitives.Plan d’action pour le changement : personnes, politique, outilsL'Indice montre qu'il n'y a pas de place pour la complaisance lorsqu'il s'agit d’adopter le changement et que même les organisations qui ont obtenu de bons résultats en 2021 ne peuvent se permettre de ralentir le rythme de la transformation. À l'instar de l'Indice 2021 – qui a relevé la nécessité de se concentrer davantage sur les personnes, non pas uniquement sur la rentabilité et la productivité – les conclusions globaux de 2022 soulignent les défis liés aux effectifs, aux politiques et aux outils, alors que les organisations se préparent à s’atteler à leurs priorités opérationnelles pour les 12 mois à venir.Dans chaque domaine, l'Indice met en évidence les priorités sur lesquelles les organisations peuvent cibler leurs plans d'action afin d’accélérer le changement :« Comme chaque crise, la pandémie a montré que les organisations qui étaient préparées à être plus innovantes et plus progressistes dans leurs stratégies en matière de personnel et de technologie, ainsi que dans leurs politiques d'entreprise, ont été les plus performantes », a expliqué Mike Ettling, CEO de Unit4. « À l’horizon 2023, les entreprises du monde entier seront confrontées à une myriade de pressions telles que les problèmes géopolitiques, l’inflation et la hausse des prix de l’énergie, ainsi que la concurrence continue pour attirer les talents. La capacité à surmonter de tels obstacles est essentielle. Il n’y a pas de place pour l’hésitation ou l’inertie, qui peuvent avoir un impact durable sur les performances futures. »D’après les données de l’Indice de cette année, les organisations qui trouvent l’équilibre entre la responsabilité budgétaire en période d’incertitude économique et la demande d’innovation sont plus susceptibles de réaliser de meilleures performances opérationnelles. Le Business Future Index 2022 fournit un cadre permettant de justifier le bien-fondé d'un soutien à l'accélération du changement et renvoie à un plan d'action spécifique dans lequel les investissements peuvent être ciblés afin d'apporter des avantages tangibles.