Astuce e-commerce hebdomadaire de Mollie : #7 Utilisez le commerce conversationnel

Le Black Friday (25 novembre) et le Cyber ​​​​Monday (28 novembre) ont démarré aux Etats-Unis et sont devenues deux journées incontournables en Belgique. Les chiffres montrent que les petits détaillants ont vu leurs ventes Cyber ​​​​Monday 2020 augmenter de 501% par rapport aux ventes quotidiennes moyennes en octobre. Les ventes mondiales du Black Friday se sont élevées à environ 188 milliards de dollars en 2020.Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, a développé un certain nombre de conseils pour aider les commerçants en ligne à faire de ces journées de shopping un réel succès. Chaque semaine, ils partagent avec vous 1 conseil qui vous aidera à optimiser votre plateforme, à augmenter votre taux de conversion et à générer des ventes supplémentaires. Le conseil de la semaine : utilisez le commerce conversationnel.Tout le monde parle du commerce conversationnel et il y a une bonne raison à cela. Après tout, les acheteurs adorent ça. Une technologie comme les chatbots permet de maintenir l'intérêt des clients pendant la navigation et leur donne la confiance nécessaire pour acheter. La technologie des chatbots est très avancée aujourd’hui, et vous y avez accès à un coût raisonnable. De cette façon, vous offrez aux clients une expérience de commerce électronique personnalisé.