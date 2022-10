Il y a des mangas qui ont marqué l'histoire, ou qui la marquent encore : nous parlons de One Piece, mais aussi de produits comme Naruto, Ken le survivant et ainsi de suite, des mangas en série qui ont défini des générations. Ils sont tous bons, cependant, pour se consacrer à une génération : il est certainement plus difficile de se consacrer à plusieurs générations, avec un arc de sortie qui commence en 1987 et se poursuit encore aujourd'hui. Lorsque les ouvrages d'anthologie étaient encore embryonnaires, et que proposer des mondes alternatifs était une utopie, alors que sortent les mangas qui nous accompagnent un temps dans nos vies, l'œuvre de Hirohiko Araki reste là, imperturbable, impérissable. Nous parlons de The Bizarre Adventures of JoJo, une série qui est arrivée en France en 2002 et qui continue à sortir aujourd'hui, publiée aujourd'hui par Delcourt Tonkam. Cependant, dans cette critique, nous ne parlons pas du manga, mais du jeu JoJo's Bizzarre Adventure : All-Star Battle R, dédié à la marque, qui revient après sa sortie sur PlayStation 3 réadapté, mis à jour et amélioré, sur toutes les plateformes. Bien que cela puisse paraître évident, dans Les Aventures Bizarres de JoJo, les différents personnages présentent des mouvements fantastiques dans des combats pleins de rebondissements, c'est pourquoi le jeu se prête parfaitement à un jeu de combat. Ce JoJo's Bizarre Adventure : All-Star Battle R diffère de la version 2013 sur de nombreux points, mais le gameplay de base reste le même. Vous pouvez trouver le test de la version PS3 ici : Test CompletCommençons par les bases : JoJo's Bizzarre Adventure : All-Star Battle R est un jeu de combat en trois dimensions qui utilise un style cartoon très marqué - comme dans les autres œuvres consacrées à JoJo - et propose des défis 1vs1 entre de nombreux personnages du roster. Il y a 50 personnages de tous les arcs narratifs de la série, du premier au dernier. Le jeu exploite un système d'attaque basé sur trois boutons, tandis que le quatrième est utilisé pour ce qu'on appelle le Stylish Dodge, qui sert à esquiver les coups (et qui, s'il est utilisé avec le bon timing, laissera l'adversaire exposé). Le système de jeu utilise ensuite des commandes dédiées à chaque personnage pour les mouvements, et propose la fonction Easy Beat qui permet d'effectuer automatiquement - s'il y a au moins une jauge HH - un mouvement spécial une fois le combo terminé (bien que vous puissiez la désactiver une fois que vous aurez appris le système de combat). Chaque personnage possède ensuite une sorte de style : divisé en quatre catégories, il s'agit principalement des compétences des différents personnages au cours de la série, en commençant par les Ondes concentriques et les Stands, puis les modes de combat proprement dits et les montages plus récents de Steel Ball Run et JoJolion. Pour ceux qui viennent enfin du jeu précédent, cette nouvelle version proposera des assists (d'un personnage que vous choisissez pendant l'écran de roster), il y aura la possibilité de faire un petit jump shot qui peut prendre l'adversaire au dépourvu, et bien sûr vous pourrez avoir la qualité complète de 60 FPS (sur toutes les consoles sauf Switch).Plus proche de Street Fighter que de Tekken, ce jeu de combat possède un style unique jusque dans ses contrôles : leur apprentissage sera difficile lors des premières batailles, mais avec le temps vous commencerez à comprendre le timing et les mécanismes du jeu, au point que JoJo's Bizzarre Adventure : All-Star Battle R ne sera plus si difficile, mais plutôt tout le style que possède le jeu - hérité de la série principale - deviendra un plus que vous pourrez exploiter lors de vos combats. Si vous êtes un fan inconditionnel et que vous avez vu l'anime entièrement en japonais, vous serez enfin heureux d'apprendre qu'il y a eu un nouveau doublage par les voix originales, ce qui améliore désormais l'immersion et rend plus précises les différentes scènes de jeu et les phrases que les combattants crient. JoJo's Bizarre Adventure : All-Star Battle R proposera plusieurs modes de jeu : outre les classiques Versus (présents en 1vs1, 3vs3 et tournoi) et Online (classés et non classés), le titre disposera également d'un mode Arcade et d'un mode All-Star Battle. En parlant du premier, dans ce mode, vous devrez soit affronter 8 adversaires (dans le cas où vous choisissez la bataille de défi) ou vous pouvez vous prêter à un mode de survie, où vous perdrez une fois votre vie terminée, dans la bataille sans fin. Ce qui va certainement titiller les fans de longue date, en revanche, c'est le mode All-Star Battle : dans ce mode, vous pouvez revivre diverses batailles emblématiques de la série, disséminées dans les 8 arcs scénaristiques. Des batailles alternatives sont également présentes, ce qui vous permet d'explorer les " et si " et même de voir des personnages de différentes sagas interagir.Enfin, il y a aussi le mode Entraînement, qui vous permettra d'apprendre à utiliser vos personnages, et le mode Personnalisation, qui vous permettra de modifier les taunts, les poses de victoire et bien d'autres détails. Comme nous l'avons dit, JoJo's Bizzarre Adventure : All-Star Battle R présente des personnages issus des 8 arcs scénaristiques de la série, en commençant par Phantom Blood, en passant par Golden Wind et Stone Ocean, pour arriver aux deux séries "reboot" Steel Ball Run et JoJolion. Si le jeu de base comptait déjà 40 personnages, cette version en propose 10 de plus : il s'agit de Robert E.O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop, Jotaro Kujo (de Diamond is Unbreakable), Yukako Yamagishi, Trish Una, Ham & Fish, Ice, F.F. et Diego Brando. Les combats sont accompagnés d'une douzaine d'arènes tirées des différents chapitres, toutes bien caractérisées et dotées d'une action dynamique. Peut-être que l'ajout de plus d'arènes, à l'avenir, pourrait diversifier cette fonctionnalité : rappelons que le jeu inclut un Season Pass DLC, qui comprend pour l'instant 4 personnages mais pourrait avoir d'autres ajouts à l'avenir.Un jeu de combat que tout fan de JoJo's Bizarre Adventures se doit d'avoir chez lui, éventuellement pour consoles fixes ou PC (vu les 60 FPS) : cette nouvelle version comporte de nombreuses améliorations techniques, dix nouveaux personnages et une promesse des développeurs de poursuivre le support sur le long terme, avec de nouveaux personnages en perspective. La barrière d'entrée due à la difficulté rend le jeu un peu plus complexe que les jeux de combat normaux (du moins au début), mais une fois que vous avez compris les mécanismes, se battre les mains dans le monde bizarre inventé par Araki est quelque chose de gratifiant. En bref, si vous aimez les jeux de combat, donnez-lui une chance, mais si vous vivez votre vie en montrant des JoJo-pose tous les 10 mètres et en citant chaque phrase du manga par cœur, alors il est temps pour vous de vous remettre au jeu.