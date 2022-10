Près de trois consommateurs belges sur cinq estiment que leur expérience dans la restauration a été améliorée par les outils digitaux

Selon un sondage mené par Lightspeed, seuls 5 % des consommateurs belges indiquent n'avoir jamais passé de commande digitale, - que ce soit par le biais de plateformes de commande en ligne, d'applications, de QR codes ou de bornes de commande en libre-service -, ce qui souligne leur intérêt croissant pour la technologie.



La prise de commande digitale privilégiée au traditionnel format papier



Deux tiers des personnes sondées déclarent être plus favorables à passer leur commande par voie digitale plutôt qu'à attendre que le personnel prenne leur commande manuellement et ce pour plusieurs raisons. Trois consommateurs sur cinq (57 %) affirment que les outils numériques et les applications sont faciles à utiliser et plus de la moitié (52 %) indiquent que le temps d'attente pour passer une commande a considérablement diminué. En outre, plus d'un tiers des sondés déclarent recevoir leurs commandes (36 %) et régler l’addition plus rapidement (34 %).



Si plus de la moitié (56 %) des personnes interrogées estiment que le secteur de la restauration a bénéficié de la généralisation des outils numériques, les clients n'abandonnent pas pour autant la touche humaine du secteur, essentielle selon eux pour passer un moment agréable. Un quart des personnes interrogées indiquent que les outils digitaux permettent au personnel de fournir un service plus personnalisé et de réduire leur charge de travail - une aubaine à l’heure où la pénurie de personnel est une vraie problématique dans l’Horeca.



Attention au fossé générationnel



Si les outils digitaux dans la restauration ont été acceptés plus rapidement, plus facilement et avec plus d'enthousiasme par les jeunes générations (sur l'ensemble des personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans, près de deux tiers (64 %) indiquent que leur expérience s'est améliorée grâce aux outils numériques, contre seulement 8,5 % qui affirment le contraire), il n’en est pas nécessairement de même pour les personnes âgés de 55 ans et plus. Seulement plus d'un tiers (38,5 %) d’entre elles estiment que cela a été bénéfique pour eux, tandis que 12 % affirment le contraire. Il en va de même pour la moitié (50 %) des répondants âgés de 35 à 54 ans, 14,5 % affirmant le contraire.



Lightspeed lance son outil de prise de commande mobile Order Anywhere



Pour soutenir davantage la numérisation du secteur de la restauration belge, Lightspeed lance Order Anywhere, une plateforme de commande mobile en ligne qui permet aux clients de commander et de payerde n'importe où - depuis le confort de leur maison ou à table dans un restaurant, à partir de n'importe quel appareil mobile et pour n'importe quel type de service, qu'il s'agisse de plats à emporter ou de repas sur place. L’outil Order Anywhere permet aux restaurateurs de centraliser et de gérer toutes leurs commandes, quelles que soient leur provenance, dans une seule plateforme, sans avoir à les saisir manuellement.



Avec Order Anywhere, les établissements du secteur de l'hôtellerie-restauration peuvent facilement créer et personnaliser des menus numériques pour un ou plusieurs sites, créer des QR spécifiques aux tables et saisir des limites de commande par tranche horaire. Ce module complémentaire s'intègre parfaitement à Lightspeed Restaurant et fonctionne sans matériel supplémentaire ni commissions tierces.



« Il est réjouissant de constater que le développement de la digitalisation du secteur de la restauration a été largement accepté par les consommateurs », déclare Emine Youssef, country manager Belgique chez Lightspeed. « Alors que la restauration opère à nouveau en pleine capacité, mais que la pénurie de personnel représente un défi compliqué nouveau, les outils numériques offrent des moyens d'alléger la pression sur le personnel, tout en donnant plus de latitude aux clients. Il y a deux ans, les consommateurs belges n'auraient peut-être pas semblé prêts pour ce type de technologie, mais aujourd'hui, les clients s'attendent automatiquement à pouvoir commander et payer à leurs propres conditions. C'est exactement ce que propose Order Anywhere, en plus d'accélérer la prise des commandes en ligne - sur place ou à emporter - et d'aider les restaurateurs à rester pleinement opérationnels. Je suis persuadé que les clients préfèrent que leurs restaurants préférés restent ouverts grâce aux outils digitaux plutôt que d'être obligés de fermer à cause d'un manque de personnel. »