Lightspeed nomme un ancien cadre de chez Google au poste de chef du produit et de la technologie

Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux entreprises du monde entier de simplifier, de se développer et d'offrir une expérience client exceptionnelle, a annoncé aujourd’hui la nomination de Ryan Tabone au poste de chef du produit et de la technologie., déclare, chef de la direction de Lightspeed.Ryan Tabone rejoint Lightspeed après de nombreuses années chez Google, où il a occupé plusieurs postes, notamment celui de membre fondateur de l’équipe qui a créé le Chromebook et, plus récemment, celui de vice-président et directeur général de Google Pay et Google Finance. Il a également rempli la fonction de conseiller et de cadre en résidence pour des sociétés de la division Other Bets, notamment Wing, Intrinsic et bien plus., déclare, chef du produit et de la technologie chez Lightspeed.Pendant presque 15 ans, Ryan Tabone a supervisé le développement de plusieurs produits révolutionnaires chez Google, notamment le Chromebook, la solution G Suite et le service Google Finance. Ryan est diplômé d’un baccalauréat ès sciences de l’université John Hopkins et d’une maîtrise ès sciences, en génie électrique et science informatique, du Massachusetts Institute of Technology.