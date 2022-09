Astuce e-commerce hebdomadaire de Mollieâ€¯: #4 optimisez votre technologie

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le Black Friday (25 novembre) et le Cyber ​​​​Monday (28 novembre) ont démarré aux Etats-Unis et sont devenues deux journées incontournables en Belgique. Les chiffres montrent que les petits détaillants ont vu leurs ventes Cyber ​​​​Monday 2020 augmenter de 501% par rapport aux ventes quotidiennes moyennes en octobre. Les ventes mondiales du Black Friday se sont élevées à environ 188 milliards de dollars en 2020. Mollie , l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, a développé un certain nombre de conseils pour aider les commerçants en ligne à faire de ces journées de shopping un réel succès. Chaque semaine, ils partagent avec vous 1 conseil qui vous aidera à optimiser votre plateforme, à augmenter votre taux de conversion et à générer des ventes supplémentaires. Le conseil de la semaine :Qu'il s'agisse de paiements, d'analyses ou d'achats, les outils SaaS (Software as a Service) apportent beaucoup au commerce électronique. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez "louer" une technologie avancée pour une fraction de ce que vous payiez auparavant. Vous avez donc accès à des ERP basés sur le cloud, à des solutions de paiement conviviales et à des outils de données pilotés par l'IA pour vendre le plus possible et assurer le bon fonctionnement de votre entreprise pendant la ruée du Black Friday. Il facilite également le commerce conversationnel et le marketing par email. Si vous choisissez un nouvel outil tech, assurez-vous de garder ces éléments à l'esprit :- Pouvez-vous l'intégrer dans vos technologies actuelles ?- Offre-t-il tout ce dont vous avez besoin ?- Peut-il évoluer avec votre entreprise à long terme ?