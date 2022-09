Binance renforce son programme mondial de formation Ã  l'application de la loi

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

- Binance, l'écosystème blockchain mondial derrière la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions, a officiellement annoncé aujourd'hui son programme mondial de formation à l'application de la loi, qui a connu une croissance exponentielle depuis l'expansion de l'équipe d'enquête au cours de l'année dernière. Le programme - le premier effort coordonné de l'industrie à travers le monde - a été créé par Binance pour aider les forces de l'ordre et les procureurs à détecter les crimes financiers et cybernétiques et à aider à poursuivre les mauvais acteurs."Alors que de plus en plus de régulateurs, d'organismes publics chargés de l'application de la loi et de parties prenantes du secteur privé s'intéressent de près à la crypto, nous constatons une augmentation de la demande de formation pour aider à éduquer et à combattre les crimes liés à la crypto ", a déclaré Tigran Gambaryan, responsable mondial du renseignement et des enquêtes chez Binance. "Pour répondre à cette demande, nous avons renforcé notre équipe pour mener davantage de formations et travailler main dans la main avec les régulateurs du monde entier."Au cours de l'année écoulée, l'équipe des enquêtes de Binance a organisé et participé à plus de 30 ateliers sur la lutte contre les cybercrimes et les crimes financiers avec les forces de l'ordre de divers pays, notamment l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, la France, Israël, les Pays-Bas, les Philippines, la Suède et le Royaume-Uni.Le programme de formation est dirigé par des leaders de l'équipe Binance Investigations composée d'experts en sécurité et d'anciens agents des forces de l'ordre, dont des experts de renommée mondiale ayant contribué à faire tomber certaines des plus grandes plateformes crypto criminelles du monde, notamment Silkroad et Hydra.Le programme de formation d'une journée complète comprend des ateliers en personne sur les concepts de blockchain et de crypto-actifs. Le programme comprend également un aperçu de l'évolution de l'environnement juridique et réglementaire. Les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de Binance et les méthodes d'investigation développées par la société pour détecter et prévenir les fraudes potentielles sont également abordées en détail.Grâce à ses solides programmes de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent, Binance a récemment obtenu des approbations et des enregistrements en France, en Italie et en Espagne, entre autres, ce qui fait de la bourse l'une des rares sociétés de crypto à y parvenir au sein des pays du G7."La protection des utilisateurs est notre priorité numéro un chez Binance. Nous travaillons main dans la main avec les forces de l'ordre pour suivre et tracer les comptes suspects et les activités frauduleuses, contribuant ainsi à la lutte contre le financement du terrorisme, les ransomwares, la traite des êtres humains, la pornographie infantile et les crimes financiers", a déclaré Gambaryan, ancien agent spécial de l'Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) Cyber Crimes Unit.Depuis novembre 2021, l'équipe d'investigation de Binance a répondu à plus de 27 000 demandes des forces de l'ordre avec un temps de réponse moyen de trois jours, ce qui est plus rapide que toute institution financière traditionnelle. "Binance est connu parmi les forces de l'ordre pour avoir un système de réponse rapide, inégalé par toute institution financière traditionnelle", a déclaré Gambaryan.