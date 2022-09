ESET présente ses premiers Heroes of Progress

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le processus d'inscription exigeait que les candidats fournissent des détails sur toutes les technologies qu'ils ont inventées, adoptées ou améliorées, y compris des informations sur la façon dont cette technologie a fait progresser les industries, les communautés ou la société dans son ensemble. Un jury d'experts, dirigé par Ignacio Sbampato, chief business officer d'ESET, a examiné plus de 50 candidatures présélectionnées avant d’arriver à une liste de neuf personnes.« ESET accorde une immense importance au développement de la science et aux initiatives en matière de technologie, de recherche et de responsabilité d'entreprise que nous poursuivons avec nos collègues, nos clients, nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous opérons », commente Ignacio Sbampato. "Nous sommes fiers de célébrer les impressionnantes réalisations des héros du progrès à travers le monde et de mettre en lumière les esprits progressistes qui contribuent à faire de notre planète un endroit meilleur."Cette année, les Héros du Progrès sont :1. Ken Fujiwara du Japon. Le co-fondateur d'UMITRON s’est donné pour mission de faire progresser l'aquaculture durable. Avec ses collègues Masahiko Yamada et Takuma Okamoto, Ken a développé le premier algorithme de machine learning au monde pour déterminer le niveau d'appétit des poissons en fonction de leurs réponses comportementales. Cet algorithme est intégré à divers produits UMITRON pour aider les exploitations agricoles à atteindre une alimentation de précision.2 & 3. Ruth Hershler et Cecil Hershler du Canada. Le duo femme-mari dirige Education without Borders, une organisation à but non lucratif qui soutient les enfants en Afrique du Sud. Le duo a utilisé et amélioré un programme existant “School in a Box” qui fournit, aux étudiants de ménages à faible revenu, la technologie dont ils ont besoin pour un avenir meilleur en leur donnant accès à plus d'opportunités.4. Ligia Kornowska de Pologne. Elle est cofondatrice de Data Lake, une start-up financée par l'UE. Elle a créé un système international de don de données médicales qui fournit d’importants ensembles de données de haute qualité aux chercheurs et ce à des fins de progrès médical et scientifique. Au cours des trois dernières années, la principale revue médicale polonaise Puls Medycyny l'a classée parmi les « 100 personnes les plus influentes dans le domaine de la santé en Pologne ». Ligia était également reprise dans la liste Forbes "25 under 25".5. Giuseppe Mastroviti d'Italie. Mastroviti a développé une méthode pour fournir de l'énergie aux véhicules électriques grâce à une technologie de charge inductive installée le long de la route. La technologie, actuellement utilisée à Brebemi sur l’A35, charge la batterie de la voiture lorsque les véhicules passent sur les bobines, communiquant avec le système via un champ électromagnétique.6. Dr Michaela Musilova de Slovaquie. Le Dr Musilova est astrobiologiste et directrice de la station de recherche spatiale analogique HI-SEAS. Elle a mené des recherches sur l'espace avec de nombreuses institutions à travers le monde, y compris la NASA et des télescopes internationaux, tels que le télescope Canada-France-Hawaii. Musilova a également dirigé plus de 30 missions simulées sur la Lune et Mars en tant que commandant, où elle a développé de nouvelles technologies de sécurité permettant aux astronautes de vivre et de mener des recherches sur la Lune et Mars.7. Junto Ohki du Japon. Par le biais de ShuR, Ohki a développé un service d'interprétation de ‘chat’ vidéo (VRI) que la communauté des malentendants peut utiliser via un smartphone, une tablette ou un PC. De plus, il a créé un dictionnaire en ligne de langue des signes. Son travail a eu un impact significatif pour la communauté des malentendants.8. Bass Salah d'Australie. La société ResetDatade Salah et de son partenaire Marcel Zalloua leur a permis de créer un service cloud durable basé sur le refroidissement par immersion. Ils construisent un maillage périphérique en achetant des bâtiments sous-utilisés et en y installant une infrastructure de centre de données.9. Gino Tubaro d'Argentine. Tubaro est un innovateur spécialisé dans la création de prothèses, avec des imprimantes 3D, distribuées gratuitement par son organisation Atomic Lab dans plus de 40 pays et écoles. L'organisation de Gino a été reconnue par Barack Obama. Avec son équipe, Tubaro a développé des imprimantes 3D solaires utilisant des bouteilles en plastique pour imprimer des projets médicaux 3D telles que des attelles, des pinces et des prothèses animales, entre autres.« C'était inspirant de voir le nombre de candidatures que nous avons reçues", commente Ignacio Sbampato. « La qualité des nominations était incroyable, cela signifie qu’à travers le monde nos Héros du Progrès sont vraiment les meilleurs parmi les meilleurs. Ce sont des personnes qui ont eu un impact réel grâce à la technologie, faisant progresser les industries, les communautés et la société de manière innovante. Grâce à ces héros, le progrès est bien protégé.Pour en savoir plus à propos de ces héros, rendez-vous sur https://www.eset.com/int/progress-protected/heroes-of-progress/ Pour en savoir plus à propos d’ESET et du progrès, rendez-vous sur https://www.eset.com/int/progress-protected/