Turtle Beach REACT-R Controller

Les contrôleurs moins chers sont une excellente solution pour le joueur passionné qui est toujours soucieux du prix. Dans de nombreux cas, cependant, vous sacrifiez une certaine qualité par rapport aux modèles officiels. Lorsqu'un nom bien connu comme Turtle Beach nous envoie une manette qui tombe dans le segment de prix inférieur, nous sommes naturellement intrigués. Turtle Beach est une marque bien établie sur le marché des accessoires de jeu, qui s'est fait un nom en produisant, en général, des casques à toute épreuve. La première impression est tout de suite positive pour une raison précise : la manette est clairement inspirée de la manette Xbox officielle, que nous pouvons utiliser aujourd'hui. On sent tout de suite que c'est un produit très solide, où aucune économie n'a été faite sur les matériaux. Le contrôleur est robuste et ne fait pas de bruit lorsque vous le manipulez un peu plus lourdement dans un jeu intense. Nous avons remarqué que le React-R est un peu plus léger qu'un contrôleur Xbox normal, mais il n'y a pas de différence de forme. Les boutons sont réactifs et en termes de clics, on peut difficilement les distinguer de la manette officielle de Microsoft, bien que cette dernière ait tout de même des boutons un peu plus fins. Les sticks analogiques ont les mêmes dimensions que ceux du contrôleur Xbox et se manipulent bien, mais sont légèrement plus rigides à l'usage. La croix directionnelle (d-pad), comme les autres boutons, est légèrement moins cliquable que celle du contrôleur Xbox, mais sa taille est légèrement plus grande, ce que nous ressentons comme agréable. Les gâchettes du React-R sont bien, mais offrent un peu moins de résistance que les gâchettes de la manette Xbox, ce qui rend difficile le dosage de la quantité de gaz que vous donnez dans un jeu de course comme Forza Horizon 5 par exemple. Les boutons latéraux du React-R, en revanche, sont identiques à ceux du contrôleur Xbox. En ce qui nous concerne, le React-R est une excellente alternative pour le joueur qui ne veut pas trop dépenser pour une manette. Mais ce n'est pas tout ce que vous obtenez pour votre argent avec le React-R. Le React-R a également une prise en main très agréable grâce au relief sur la manette. Si jamais vous avez des mains moites pendant le jeu, au moins vous n'avez pas à vous soucier de ce contrôleur qui vous glisse des mains. Là où le contrôleur Xbox d'origine n'a ce relief qu'à l'arrière, avec le React-R, il continue le long des côtés vers l'avant. Cela garantit que vous avez une prise totale sur ce soulagement.En ce qui nous concerne, les vedettes du spectacle sont les deux boutons remappables à l'arrière du contrôleur. Ces boutons s'avèrent si bien conçus que nous les attendions en fait sur un contrôleur plus haut de gamme. Ils se cliquent bien et sont faciles à attribuer à la volée dans tous les jeux. Pour ce faire, appuyez deux fois sur d-pad shifter, puis sur le bouton auquel vous voulez associer un autre bouton, et enfin sur le bouton auquel vous voulez associer l'un des boutons réaffectables. C'est tout ce que nous pouvons dire à ce sujet. Il fonctionne comme il se doit. Et cela pour un contrôleur dans cette gamme de prix. Le prix de détail recommandé de 44,99 € est tout sauf élevé pour la beauté qu'offre cette manette. Le React-R est livré avec un câble USB-C vers USB-A de 2,5 mètres, ce qui est assez généreux. Si c'est trop court pour vous, vous pouvez toujours utiliser un câble plus long. La connexion USB-C sur le contrôleur lui-même est incorporée dans une forme ovale qui s'adapte à la plupart des câbles USB-C. Pour le PC, le contrôleur est reconnu comme un contrôleur Xbox, il n'y a pas de logiciel spécifique disponible pour cela. Si Turtle Beach ne fabriquait à l'origine que des casques et a récemment commencé à se concentrer sur d'autres accessoires, leurs racines ne doivent pas être perdues avec un contrôleur et c'est pourquoi le React-R offre de belles options en termes de son. En haut du contrôleur, nous trouvons trois boutons. L'un d'eux consiste à activer l'audition surhumaine. En connectant un casque au contrôleur via le port 3,5 mm, vous avez la possibilité sur le React-R de l'activer ou de le désactiver. Ce qu'il fait, c'est amplifier certains effets sonores critiques pour le jeu, tels que le bruit des pas dans un jeu de tir. Les autres sons sont alors quelque peu atténués. Vous l'allumez et l'éteignez d'une simple pression sur un bouton. C'est bien, car l'utilisation de Superhuman Hearing n'améliore pas le son en soi. Le bouton du milieu est pour le d-pad shifter, qui mappe d'autres fonctions à votre d-pad, pour régler le volume, ainsi que la fonction de mixage de chat. Avec celle-ci, vous pouvez couper individuellement le son des autres joueurs ou le monter si nécessaire. Et le dernier bouton est sympa et simple et explicite : le bouton de sourdine pour éteindre votre microphone. Toutes ces options sont intéressantes, mais qu'en est-il du son lui-même ? Nous avons testé un casque avec une prise jack 3,5 mm sur le React-R par rapport à une manette Xbox et n'avons remarqué aucune différence de qualité sonore. Il est très similaire au son des contrôleurs officiels standard, ce qui en soi peut être qualifié d'exploit.Turtle Beach nous livre un contrôleur de très bonne qualité avec une large gamme d'options et cela même à un prix très attractif. Nous osons dire que pour 44,99 €, vous ne trouverez tout simplement pas de meilleur contrôleur. La qualité globale n'est rien de moins qu'une manette Xbox officielle et le React-R nous offre même de nombreuses autres options. Les options audio supplémentaires, telles que Superhuman Hearing, sont agréables à utiliser dans certains scénarios, mais surtout la possibilité de régler facilement vos paramètres sonores via le contrôleur est toujours un bon bonus. Les deux boutons remappables à l'arrière sont parfaits. Le Turtle Beach React-R offre un excellent rapport qualité-prix.