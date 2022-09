Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection

Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire : en matière de préservation, peu de personnes peuvent se targuer de la passion de Digital Eclipse. Là où d'autres rassemblent sans cérémonie une poignée de roms, la société californienne fait un pas décisif en avant, cristallisant numériquement la fresque temporelle dans laquelle les jeux naissent et sont appréciés pour le bénéfice des générations futures. La Cowabunga Collection ne fait pas exception à la règle avec sa collection gargantuesque de jeux, présentant treize titres publiés par un Konami dans sa prime jeunesse. La prolifique franchise de reptiles de Laird et Eastman vue par l'une des maisons de logiciels les plus appréciées du Japon à son apogée, une production majeure couvrant les consoles huit et seize bits, ainsi que les inoubliables PCB d'arcade. Tout commence avec le premier TMNT pour NES en 1989, une adaptation bizarre et anarchique écrite par un Konami qui ne savait pas trop où s'inspirer, indécis entre les bandes dessinées originales et le dessin animé coloré de Fred Wolf. Il y a aussi l'explosion perturbatrice du premier jeu d'arcade sorti la même année, un phénomène culturel qui a ouvert la voie à tant d'autres belt scroller sous licence pour Konami. De son moule sont nés deux épisodes pour la NES, la conversion directe (mais avec quelques ajouts exclusifs) du géniteur de la machine à sous, et The Manhattan Project, un jeu original écrit par un groupe infime de jeunes développeurs (Kuu Neru Asobu, ce qui signifie magie, sommeil, jeu) avides de succès. Nous passons ensuite au trio sorti pour le Game Boy, allant de quelques clones de Spartan X au légendaire Radical Rescue (1993), le prototype de Symphony of the Night réalisé par Hiroyuki Fukui lui-même.C'est un retour direct à l'arcade avec le stupéfiant Turtles in Time (1991), une suite entièrement améliorée qui arrive plus ou moins directement sur les consoles : la Super Famicom a droit à une adaptation très similaire mais avec quelques différences importantes, tandis que l'année suivante, la Megadrive accueille les tortues qui l'avaient snobée jusque-là avec The Hyperstone Heist, une sorte de remix de l'original. Pour couronner le tout, il y a les trois versions (NES, Super Famicom et Megadrive) de Tournament Fighters, où les tortues et leurs ennemis bizarres se retrouvent embarqués dans l'obligatoire jeu de combat compétitif sans lequel vous n'étiez vraiment personne dans les années 90. Boulier en main, c'est parti : treize titres, à jouer avec pas mal de commodités modernes telles que la sauvegarde de position, la possibilité de rembobiner l'action, pas moins de trois filtres pour singer les vieux tubes cathodiques, et même le jeu en ligne pour quatre d'entre eux, à savoir les deux coin-ops, The Hyperstone Heist et la version SNES de Tournament Fighters. L'émulation des treize titres proposés est réalisée de main de maître : tout fonctionne de manière fluide et propre, les sprites sont bien définis, bien animés, il n'y a aucun décalage au niveau des commandes et même le son est reproduit de manière impeccable.Mettons les choses au clair : tous les représentants de la collection n'ont pas très bien résisté à l'épreuve du temps. Les deux premiers pour le Game Boy reflètent cette simplicité de la première heure qui en fait une curiosité destinée à perdre son attrait après quelques parties, tandis que le Tournament Fighters en huit bits représente un peu l'adieu des Tortues à la glorieuse NES : due, certes, mais destinée à s'effondrer dans un marché alors pris dans la lutte acharnée entre Capcom et SNK. Tous, cependant, bénéficient d'une série de modes de triche qui peuvent être activés à volonté. Vous voulez éliminer le scintillement et le ralentissement dans les jeux huit bits ? C'est fait ! Vous voulez vous occuper d'une armée d'ennemis sans cervelle dans les deux jeux de pièces ? Les circuits imprimés originaux auraient probablement explosé avec tous ces sprites à l'écran, mais maintenant vous pouvez le faire. Chaque titre peut être joué dans différentes versions de territoire, et souvent ces options supplémentaires changent en fonction de la situation. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez vous détendre et laisser l'ordinateur jouer à votre place, en regardant des replays délirants : si vous perdez sans cesse dans le premier niveau de Turtles in Time, peut-être que regarder un monstre brutaliser le jeu sans perdre une once d'énergie vous apprendra une astuce ou deux. Mais si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, voici un magnifique guide de stratégie dédié à la collection, créé par Digital Eclipse dans le plus pur style Nintendo Power, avec cinquante pages de cartes, d'astuces et de stratégies pour jouer comme au bon vieux temps. Cela vaut la peine de l'imprimer.Si vous voulez exagérer, les Tortues vous accueillent dans leur base d'opérations dans les égouts, où vous trouverez une grande partie de ce qui a gravité autour de la franchise. Cela va des scans de manuels et d'emballages aux publicités et aux apparitions dans divers catalogues, en passant par les bandes sonores et les couvertures de bandes dessinées et les diverses séries télévisées, présentées par des captures d'écran tirées d'épisodes individuels. Les jouets sont grandement absents, peut-être pour des raisons de droits, et dans le cas de TMNT, ils constituent un véritable casse-tête. Mais on se reprend vite en jetant un coup d'œil aux documents de développement des différents jeux, avec des notes, des brouillons et suffisamment de détails pour rendre fou tout amateur de conception de jeux, dans une collection de matériel jamais vue auparavant. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas distinguer un kanji d'un gribouillis, car toutes les traductions nécessaires apparaîtront en appuyant sur un bouton. Il s'agit d'une base de données inestimable, une fenêtre sur le modus operandi de Konami que nous adorons, entouré d'un souci maniaque du détail. Il y a cependant quelques ratés dus aux droits mentionnés plus haut : le thème original des Tortues est présent en couverture, et a également été remplacé dans l'intro emblématique du premier coin-op ; de même, les publicités omniprésentes de Pizza Hut ont été retirées de TMNT 2 : The Arcade Game pour NES. Ah, tous les titres peuvent également être joués (dans la mesure du possible) dans la version japonaise. Au moment de la rédaction de cet article, tous les titres de la collection Cowabunga sont dotés d'une fonction de coopération locale tandis que la coopération en ligne est prévue mais pas encore disponible.En tirant les conclusions qui s'imposent, on peut dire que ce Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection est un titre incontournable si vous êtes un fan nostalgique des quatre tortues mangeuses de pizza. Vous y trouverez vraiment le meilleur de ce qui a été produit sur le sujet, plus une quantité exorbitante de contenu supplémentaire intéressant. La collection Cowabunga est un travail de préservation magistral et la meilleure façon de contempler l'ascension des Tortues à l'époque de Konami tout en la replaçant dans un cadre historique créé avec le goût et l'expertise dont seul Digital Eclipse peut se targuer. En tout cas... Cowabunga les gars !