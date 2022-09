Unit4 nomme Jean de Villiers à la fonction de Chief Customer Officer

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Unit4, leader des applications cloud d’entreprise pour les organisations centrées sur les personnes, a annoncé aujourd’hui la nomination de Jean de Villiers au poste de Chief Customer Officer.Dans cette fonction, Jean de Villiers sera responsable des services professionnels, du support produits, de University4U/Community4U (les centres de connaissances destinés au personnel, aux partenaires et aux clients) et du succès clients.Jean de Villiers, qui peut s'appuyer sur une carrière de 27 années dans les domaines de la technologie, du conseil en gestion, des services gérés et des services professionnels, était auparavant au service de l'entreprise mondiale de logiciels d'entreprise BMC, où il dirigeait les activités Global Professional Services regroupant le conseil, les services gérés et la formation. À ce poste, il a joué un rôle déterminant dans la direction de la transition vers des services basés sur l'abonnement et a fait partie de l'équipe d'entreprise responsable de l'évolution de l'approche centrée sur le client et de l'expérience numérique.Jean De Villiers a été extrêmement impliqué dans l'essor du Software-as-a-Service. Avant son mandat de 11 années chez BMC, il a travaillé pour diverses entreprises, depuis des revendeurs à valeur ajoutée tels que Planwell Technologies, jusqu'à de grands fournisseurs de services gérés tels que PinkRoccade, devenu plus tard Getronics. Outre son expérience commerciale mondiale dans le secteur de l'informatique, Jean de Villiers possède une solide expérience technique dans la gestion des services et est certifié ITIL Master., a déclaré, Chief Executive Officer, Unit4., a déclaré, Chief Customer Officer.