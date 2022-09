WWI Isonzo : Italian Front

Cela fait un moment que vous vous dites que vous aimeriez essayer un nouveau FPS, un jeu d'action vraiment intéressant, qui présente la dynamique stratégique de la guerre de manière très intéressante et qui vous met au défi. Eh bien Isonzo est tout cela : un produit d'action, de stratégie et aussi un produit massivement multijoueur avec un excellent potentiel. Ce titre a été réalisé par M2H et Blackmill Games, équipes qui ont également conçu et développé les très appréciés Tunnenberg et Verdun, également issus de la série WWI. Comme son nom l'indique, Isonzo est un jeu de tir qui se déroule sur le front italien de la Première Guerre mondiale. Comme le montrent les bandes-annonces, l'idée principale de l'équipe de développement était de trouver un moyen de dépeindre une bataille aussi sanglante de manière aussi réaliste que possible, tout en gardant le joueur aussi diverti que possible, notamment en le poussant à créer une stratégie sur le champ de bataille, en temps réel. Une idée intéressante, une nouvelle proposition dans le domaine des produits d'action. Comme nous vous le disions au début de cet article, Isonzo est un produit qui a de très bonnes prétentions et une très bonne réalisation, même en tenant compte du fait que le budget disponible était beaucoup plus faible que celui de nombreux autres produits du même secteur. Il s'agit donc d'un jeu vidéo qui tente de faire un travail intense avec ses possibilités, en se concentrant sur le réalisme et l'implication par la stratégie. Dès les premières bandes-annonces, on avait l'impression qu'une grande quantité de combats très crédibles étaient effectivement proposés, et surtout dans un décor vraiment bien recréé. Nous avions vraiment l'idée de nous retrouver immergés dans les montagnes, avec la difficulté de devoir se battre ou se défendre dans un territoire extrêmement compliqué. Un domaine où, en effet, la stratégie marque une ligne très fine entre la vie et la mort.Le mode de jeu principal du titre est Offensive. Un mode classique, qui rappelle ceux vus sur Battlefield. Vous devez conquérir des objectifs et faire exploser les positions défensives ennemies, puis passer à deux autres objectifs et ainsi de suite. L'attaquant a un nombre limité de soldats , le défenseur doit arrêter l'attaque jusqu'à ce que le compte à rebours expire. Sur la base des résultats d'une seule bataille, la suivante est influencée en faveur de celui qui a gagné la veille. Contrairement à Verdun, qui se concentrait sur les batailles de tranchées , et à Tannenberg, qui se caractérisait par de grandes attaques latérales et l'encerclement de l'ennemi, Isonzo a un autre objectif. Centré sur le conflit entre le royaume d'Italie et l'empire austo-hongrois dans les Alpes, le titre parvient parfaitement à restituer le sentiment de guerre verticale. Le champ de bataille n'est pas plat et vous pourrez à peine voir à tant de mètres devant vous. Ensuite, il y a la plus grande criticité des jeux de ce type : la communauté. Isonzo ne fonctionne que si la carte sur laquelle vous jouez est peuplée, sinon mieux vaut l'éviter, car les bots ont une IA plus proche de la Première Guerre mondiale que de 2022. Si le serveur sur lequel vous jouez est plein, alors vous aurez une expérience intéressante et aussi sacrément stimulante.Bien que les graphismes soient loin d'être aussi spectaculaires sur la PS5, il faut reconnaître que les cartes sont toujours à couper le souffle. Que vous offre Isonzo à part une bonne dose de pure cruauté et de peur ? Le mode offensif est conçu pour vous mettre au cœur des assauts historiques sur le front italien. Il vous permettra de mener la charge à travers de magnifiques paysages tout en définissant le chemin de la victoire : vous pouvez briser les barbelés, attaquer le flanc de l'ennemi en suivant les chemins de montagne, ou même utiliser un mortier pour vous frayer un chemin. Mais il est clair que cela ne s'arrête pas là. Vous pouvez placer des sacs de sable, des barbelés et des caisses de munitions, déployer des périscopes ou des boucliers de sniper dans les tranchées et bien plus encore. L'objectif sera de participer à des offensives historiques, de la sixième bataille de l'Isonzo à la Strafexpedition (Offensive du Trentin). Alors que l'offensive représentera le déroulement de batailles réelles, le combat se déplacera entre différents scénarios, passant de forteresses au sommet de collines à des tranchées en montagne, puis à des combats urbains dans les rues des villes. Le gunplay s'est amélioré par rapport aux jeux précédents, mais ce n'est toujours pas aussi amusant qu'on le voudrait. En particulier, les fusils et carabines ne donnent pas de coups très puissants et la sensation d'avoir tiré est rendue presque entièrement par l'ennemi qui tombe au sol, mort, ou par le sang qui éclabousse, plutôt que par l'impact de l'arme .Dans Isonzo il y a six classes, Officier (armé d'un pistolet très peu efficace, à utiliser principalement pour l'autodéfense, Assaut (a accès à des mitrailleuses et possède la capacité de sifflet), Fusilier (dispose d'un accessoire qui lui permet d'attacher la grenade au bout du fusil et de la lancer à l'aide de l'arme), Tireur d'élite (utilise des fusils de sniper avec des viseurs télescopiques), Ingénieur (appelé à ramper devant les positions défensives ennemies et à couper les barbelés, enfin Alpin, il est possible de renaître en territoire plus avancé que le front, et d'avoir des bonus sur la course. 