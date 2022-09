La plupart des titres Kirby sont généralement des platformers, mais le dernier jeu Kirby sur la Nintendo Switch est tout à fait différent. Kirby's Dream Buffet est désormais disponible au prix de 15 euros sur la console hybride de Nintendo et propose une combinaison de courses, de mini-jeux et de batailles, en participant à un véritable tournoi de cuisine. Kirby's Dream Buffet a un objectif clair pour le joueur, à savoir devenir le plus grand Kirby des quatre Kirby affamés. Dans ce jeu, quatre Kirby s'affrontent dans des tournois séparés qui consistent en des courses, des mini-jeux et des batailles. Un tournoi commence toujours par une course, où les différents Kirby roulent sur une piste pour manger le plus de fraises possible et être le premier à atteindre la ligne d'arrivée. À la ligne d'arrivée, il y a trois délicieuses tartes pleines de fraises, et plus vous arrivez tôt, plus la tarte que vous pouvez choisir est grande. Plus le gâteau est gros, plus il y a de fraises. Vous l'avez deviné, pour devenir le plus grand Kirby, vous devez non seulement collecter le plus de fraises possible pendant la course, mais aussi atteindre la ligne d'arrivée en premier. La course à travers les niveaux est étonnamment amusante, en partie grâce aux différents power-ups (pouvoirs de copie), que vous pouvez utiliser pour dépasser ou contrecarrer vos adversaires. Par exemple, vous pouvez devenir une roue, mais vous pouvez aussi obtenir un poivron pour flamber brièvement pendant la course. Le fait que les niveaux aient l'air particulièrement mignons et savoureux aide également. Il existe de nombreux cours pour entretenir la variation, et nous en avons découvert plus de douze.Êtes-vous le premier à franchir la ligne d'arrivée et à avoir mangé le plus de fraises ? Le mini-jeu qui suit peut tout changer. Dans divers mini-jeux, vous pouvez trouver beaucoup plus de fraises. Les mini-jeux sont de petits niveaux où les fraises tombent en abondance, dans un chaos total vous devez en attraper le plus possible. Peu après, la deuxième course commence, dans laquelle vous devez à nouveau finir premier et manger le plus de fraises possible. Chaque tournoi se termine ensuite par une bataille, également appelée "Gourmet Battle Royale". Cela vous permet d'assommer les joueurs et de manger leurs fraises, tout en défendant votre propre stock. Les pouvoirs de copie peuvent être utilisés ici pour assommer les adversaires. Pendant les courses et les batailles, des blocs de nourriture contenant des bonus peuvent être trouvés partout. Ceux-ci permettent à Kirby de prendre des formes telles qu'une barre de pierre qui peut être utilisée pour frapper les ennemis ou un poivre boule de feu qui peut traverser les obstacles. À la fin du tournoi, on saura qui a mangé le plus de fraises et qui est le gagnant. Le résultat final peut également dépendre de divers bonus qui sont attribués. Par exemple, des fraises supplémentaires pour ceux qui ont utilisé le plus de power-ups.Voilà pour les principes de base, mais la question est : est-ce vraiment amusant ? La réponse est clairement oui ! En particulier, les courses en ligne sont étonnamment amusantes à jouer, même si le gameplay est toujours le même à la fin, mais c'est à cela que sert le prix. Les différents power-ups peuvent vraiment faire la différence et permettent de diversifier les courses et les mini-jeux. Ce n'est pas très original ou innovant, mais Nintendo a réussi à proposer un party game avec Kirby qui est vraiment amusant à jouer. En outre, il y a tellement de choses à collectionner (nouveaux costumes, musique, autocollants, etc.) que jouer beaucoup est également récompensé. Il existe plusieurs modes de jeu, mais le plus amusant est vraiment de jouer un tournoi en ligne ou de jouer ensemble localement. Vous pouvez aussi rouler librement ou jouer seul contre le CPU, mais le plaisir s'erode rapidement même si cela peut être un bon entraînement pour vos premières sessions de jeu. Le jeu en ligne est généralement très fluide, avec seulement un décalage occasionnel. Trouver trois autres joueurs est également un jeu d'enfant. Comme les jeux ne durent que dix minutes, il convient parfaitement aux courtes sessions de jeu. De plus, le gameplay est tellement simple (rouler, sauter et utiliser des power-ups) qu'il est très accessible pour un jeu de société.Si vous voulez vous lancer dans le multijoueur local, vous pouvez le faire avec une Nintendo Switch à deux joueurs. Les deux peuvent jouer avec un seul Joy-Con. Avez-vous plusieurs systèmes Switch avec le jeu ? Vous pouvez alors jouer les quatre en même temps. Sur le plan audiovisuel, Kirby's Dream Buffet ne fait peut-être rien de très haut de gamme, mais il fait exactement ce que vous attendez de lui. Tout est coloré et trop mignon et la musique est joyeuse et variée. Il ne pousse certainement pas la Switch à ses limites, mais ce n'est pas ce que nous attendons de ce jeu de fête mignon et convivial. Les courses se déroulent sans problème et le jeu tourne à une vitesse stable de 30 images par seconde, c'est parfait ! Vous jouez en mode écran partagé ? Alors attendez-vous à une expérience stable également. Malgré l'écran partagé, tout se déroule sans problème !Oui, Kirby's Dream Buffet est un jeu très basique, mais cela se reflète dans le prix. Pour 15 euros, vous obtenez un beau jeu de société avec beaucoup de choses à collectionner. 15 euros, c'est un prix raisonnable pour un jeu qui vous offre de nombreuses heures de plaisir en ligne ou quelques soirées de jeu amusantes.