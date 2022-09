Astuce e-commerce hebdomadaire de Mollie : #3 vendre à l’international

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le Black Friday (25 novembre) et le Cyber Monday (28 novembre) ont démarré aux Etats-Unis et sont devenues deux journées incontournables en Belgique. Les chiffres montrent que les petits détaillants ont vu leurs ventes Cyber Monday 2020 augmenter de 501% par rapport aux ventes quotidiennes moyennes en octobre. Les ventes mondiales du Black Friday se sont élevées à environ 188 milliards de dollars en 2020.Pour aider les commerçants à faire de ces journées d'achat un véritable succès, Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, a mis au point quelques conseils. Chaque semaine, ils partagent avec vous une astuce qui vous aidera à optimiser votre plateforme, à augmenter votre taux de conversion et à générer des ventes supplémentaires. Le conseil de cette semaine :La Belgique est un petit marché. Si vous avez des ambitions de croissance, la vente à l'international est une étape inévitable. Avec une croissance annuelle prévue de 17 % des ventes internationales directes aux consommateurs jusqu'en 2026, il existe encore de réelles possibilités d'exploiter des marchés supplémentaires. Par contre, le but n’est pas de copier-coller ce que vous faites en Belgique sur un autre marché. Chaque marché étant différent, une analyse préalable approfondie est nécessaire. Étudiez le comportement d'achat sur les nouveaux marchés que vous souhaitez cibler, élaborez une stratégie marketing appropriée et trouvez les bons partenaires pour vous aider à stocker et à expédier vos marchandises. N'oubliez pas non plus de réfléchir aux modes de paiement que vous devez proposer et à la manière de rendre ces paiements internationaux aussi faciles que possible.