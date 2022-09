Intelliprove remporte l’édition belge des eAwards

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le gagnant des eAwards organisés par la NTT DATA FOUNDATION est Intelliprove. Start up remporte 10 000 euros, un programme d'accélération et un billet pour Madrid afin de participer aux Global eAwards qui auront lieu à la fin du mois d'octobre. 15 pays participeront à cette finale.Intelliprove est un outil logiciel médical destiné aux prestataires de soins de santé qui peut déterminer avec précision les paramètres de santé vitaux en 30 secondes sur base d’une mesure faciale optique. Utilisant une combinaison de nouvelles technologies de ‘signal processing’ et ‘computer vision’, le produit permet de mesurer des paramètres, tels que la fréquence cardiaque ou la pression artérielle, avec une caméra de smartphone, dirigée vers le visage du patient.La société fournit aux soignants un outil logiciel optique haute technologie (API) pour mesurer les signes vitaux des patients. Il suffit de pointer le smartphone sur le visage, c’est rapide et sans contact.Sophie Leconte, CEO de NTT DATA BeLux & France :Joeri Tulkens, CEO d’Intelliprove :Tout au long de 2022, les eAwards mettent en avant des projets technologiques dans 15 pays d'Europe et d'Amérique latine : Belgique, Brésil, Chili, Colombie, DACH - Allemagne, Autriche et Suisse, Pays-Bas, Italie, Mexique, Pérou, Portugal, Roumanie, Espagne et Royaume-Uni. L'objectif est d'encourager les entrepreneurs porteurs de projets innovants qui, grâce à la technologie, améliorent la qualité de vie des personnes mais sont également respectueux de l'environnement.Intelliprove représentera son pays lors de la finale internationale des Global eAwards. La finale aura lieu en octobre, lors de la NTT DATA Talent Week, une semaine où des entrepreneurs internationaux (qui ont un impact sur le monde) et la Fondation sont réunis pour travailler ensemble. Durant cet événement, toutes les start-ups participantes disposent de différents outils, méthodologies et contacts avec des investisseurs et des experts pour répondre à leurs besoins spécifiques. Dans ce contexte, le projet belge concourra avec les lauréats de 14 pays d'Europe et d'Amérique latine pour un prix supplémentaire de 60 000 euros et un programme d'accélération supplémentaire.