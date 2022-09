Pourquoi mon Wi-Fi est-il lent et comment y remédier ? Quelques conseils d'ESET.

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Au cœur de la maison (intelligente)Un ménage américain moyen utilise environ 10 appareils intelligents. Comme nous sommes plus nombreux à télé travailler, il est essentiel que nous disposions d'une bonne connexion sans fil avec nos ordinateurs portables et le bureau. Alors qu’avant tous les membres du ménage passaient leur journée au travail, il peut y avoir aujourd’hui deux utilisateurs ou plus connectés toute la journée. Une bonne connectivité, prenant en charge des applis gourmandes en bande passante comme la vidéo collaborative (video collaboration), est donc essentielle pour améliorer la productivité.LECTURE CONNEXE: Wi Fi or Ethernet: Which is faster and which is safer?Mais les signaux radio Wi-Fi peuvent être bloqués par des murs et autres objets ou être interceptés par des voisins. Il y a également des objets mobiles qui peuvent être responsables d'une connexion lente, même si le Wi-Fi fonctionne comme prévu. Il est donc indispensable de connaître les débits phares publiés par votre fournisseur d’internet (ISP). Vérifiez ensuite les performances Wi-Fi actuelles avec un testeur de vitesse. S'il existe une différence importante entre les deux chiffres, il faut en découvrir la raison.Qu'est-ce qui ne va pas avec mon Wi-Fi ?Parmi les principales causes des lenteurs sur le Wi-Fi, il y a:Position du routeur : il peut être trop éloigné de votre appareil ou bloqué par des obstacles physiques, empêchant les signaux sans fil d’être transmis. C'est la cause la plus courante.Âge et état du routeur : il a peut-être besoin d'être actualisé et/ou il exécute un micro-logiciel obsolète qui peut affecter ses performancesNombre d'appareils : le réseau domestique peut être surchargé par le nombre d'appareils essayant de se connecter simultanément.Applis gourmandes en bande passante : si un des appareils exécute des applis particulièrement gourmandes en bande passante, comme un logiciel de jeu, il y en a moins pour le reste de la maison, ce qui entraîne un ralentissement.Bandes de fréquences et canaux Wi-Fi : les signaux sans fil fonctionnent sur différentes bandes de fréquences et canaux. Si des voisins sont sur le même canal que vous, il se peut qu'il ait dépassé sa capacité à cet endroit. Essayez alors de les changer pour réduire les interférences de signal, si le routeur ne le fait pas automatiquement. La bande de fréquence 5 GHz offre plus de canaux Wi-Fi que le spectre 2,4 GHz. La couverture peut être meilleure avec le premier, mais la vitesse sera meilleure avec le dernier.Limitation par l’ISP : certains fournisseurs de services peuvent limiter les vitesses Internet des clients si ceux-ci dépassent l'utilisation prévue ou s'il y a une congestion excessive du réseau.Voleurs de Wi-Fi : il n'y a pas que des voisins irréprochables qui peuvent être la cause de la lenteur d'Internet dans votre maison. Parfois, ils peuvent essayer d'utiliser votre connexion Wi-Fi gratuitement en devinant votre mot de passe (guessing your password).Les VPN : ils aident à améliorer la confidentialité en ligne, mais peuvent également ralentir la connexion Internet, car ils ajoutent des étapes supplémentaires entre votre appareil et Internet.Les maliciels : si un appareil a été compromis par un code malveillant (compromised with malicious code), il peut s'exécuter en arrière-plan, communiquer avec d'autres appareils via Internet et utiliser de la mémoire ce qui peut nuire aux performances.Comment réparer une connexion Wi-Fi lente?Il y a plusieurs choses simples pour remédier à un Wi-Fi lent. Elles valent toutes la peine d'être essayées pour voir si elles ont un impact sur la vitesse d'Internet :• Placez le routeur dans un endroit accessible, au centre de la maison.• Changez votre bande de fréquence Wi-Fi ou votre canal au cas où l'actuel serait surchargé par les connexions.• Songez à investir dans un maillage Wi-Fi qui amplifiera le signal vers les zones éloignées de la maison.• Redémarrez le routeur (Reboot the router) et/ou installez une nouvelle mise à jour du micro logiciel disponible. C’est à faire régulièrement.• Envisagez de remplacer le routeur actuel par un nouveau.• Envisagez de changer d’ISP ou d’augmenter votre forfait haut débit.• Vérifiez le nombre d'appareils fonctionnant sur le réseau domestique et déconnectez ceux qui ne sont pas utilisés.• Désactivez les applis et les tâches gourmandes en bande passante pouvant s'exécuter en arrière-plan.• Utilisez des mots de passe administrateur et Wi-Fi forts et uniques.• Mettez les paramètres d'alimentation Windows sur « hautes performances ».• Si vous utilisez un VPN (use a VPN), songez à passer à une version plus optimisée.Restez sécuriséLes maliciels s'exécutant secrètement sur votre PC/appareils peuvent monopoliser la bande passante et la puissance de calcul, dégradant les performances. Minimisez les risques :• Modifiez le mot de passe par défaut pour tous les appareils.• Gardez le mot de passe Wi-Fi long, fort et unique.• Utilisez un logiciel de sécurité d'un fournisseur réputé pour protéger les appareils et les ordinateurs.• Utilisez un VPN pour la connectivité.• Gardez les appareils, y compris le routeur, à jour avec le dernier micro logiciel.• Assurez-vous que l’encryptage du réseau est activé (idéalement, WPA2 ou WPA3).Rechercher la cause d'un Wi-Fi lent n’est pas toujours évident. Mais avec une liste solide de contrôles à effectuer, votre connectivité Internet sans fil devrait rapidement revenir à la normale.A propos d’ESET Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. 