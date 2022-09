Il n'y a même pas un an que Biomutant est arrivé sur les étagères, un titre au processus de développement plutôt trouble qui a été accueilli par des critiques disparates. THQ Nordic nous le ramène à une distance relativement courte, cette fois sur la nouvelle génération. Précisons d'emblée que par rapport à sa version " originale ", le titre ne présente aucune sorte de variation en termes de gameplay ou de contenu : sur PlayStation 5 (et Xbox Series), seules des améliorations graphiques/de performances ont été apportées, sinon le titre est resté inchangé. Les jeux vidéo, comme toute forme de média, ont évolué au fil des ans. On peut presque dire quels jeux sont issus de quelle génération/ère en se basant uniquement sur l'esthétique et la sensibilité. Biomutant ressemble à un jeu d'antan transposé dans la génération actuelle, comme s'il avait été conçu à l'époque de la Dreamcast et de la PlayStation 2, mais avec des graphismes et des commandes modernes. Beaucoup d'influences modernes ont disparu, ou sont en arrière-plan. C'est un jeu étrange qui mélange son cadre post-apocalyptique, des animaux mutants anthropomorphes et une touche de thèmes orientaux pour créer quelque chose d'unique mais aussi de familier. Biomutant est un jeu d'action solo à la troisième personne dans un monde ouvert. Vous incarnez un guerrier Ronin dont la quête de vengeance se transforme en une occasion de sauver le monde. Orphelin dans sa jeunesse et marqué par la carnivore Lupa Lupin, vous retournez sur les lieux de votre jeunesse pour rencontrer votre destin. Et ce destin dépend de vous alors que vous explorez un monde ouvert post-apocalyptique, détruit par les hommes dans leur orgueil et leur cupidité. L'époque de l'homme est révolue depuis longtemps, ses structures dépérissent sous des générations de nouvelles pousses, et il est remplacé par des animaux mutants qui adaptent parfois les produits de l'ancien monde en quelque chose de nouveau, dans une sorte de culte post-apocalyptique. Comme le monde de l'humanité avant lui, le Nouveau Monde des Biomutants touche à sa fin : l'Arbre de Vie saigne et meurt. Quatre mangeurs de monde sont apparus pour mettre fin au monde alors que les cinq tribus se battent entre elles. Vous pouvez choisir d'unir ces tribus et de sauver le monde, ou de les opposer les unes aux autres et d'assister au chaos de la fin du monde.Le combat est un élément essentiel de Biomutant, et c'est l'une des choses qui nous l'a fait remarquer dès son annonce, il y a presque une demi-décennie. Le jeu se débarrasse du combat lent basé sur l'endurance, à la Dark Souls, que beaucoup de jeux modernes utilisent. Au lieu de cela, Biomutant renvoie à une époque plus ancienne du combat, où les dégâts sont le fruit de réflexes rapides et d'un peu de style. Le combat est un mélange d'attaques de mêlée et à distance, et est basé sur les combos, ce qui signifie que vous pouvez enchaîner les attaques pour créer des combos, et débloquer différents combos au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux. Le combat dans Biomutant est amusant et rapide, mais il peut sembler un peu écrasant au début, surtout avec les options de pouvoirs psi et de mutations ajoutées. Les mutations et les pouvoirs psi peuvent vous donner de nouvelles capacités puissantes, ou vous pouvez choisir de dépenser vos points bio pour améliorer vos résistances. Parfois, vous devez braver des environnements difficiles, et sans équipement de protection approprié, les résistances peuvent s'avérer utiles. Bien que nous ayons apprécié le combat dans Biomutant, il a fallu un certain temps pour que le déclic se produise. Ce n'est qu'après plusieurs heures de jeu que nous avons senti que le combat était enfin amusant. Cela est dû en partie à l'armement accessible, le jeu donne l'impression de ne pas avoir d'équipement nouveau ou intéressant pendant plusieurs heures. Le temps nécessaire pour tuer les ennemis est un peu élevé, et avec un équipement médiocre, c'était encore pire. Mais une fois que nous avons assez d'élémets pour se plonger dans le système d'artisanat, et que les chiffres de dégâts ont augmenté, le combat est enfin devenu amusant. C'est une bonne chose, car il est difficile de ne pas aimer le système de combat de Biomutant : sa combinaison d'attaques de mêlée et à distance, mélangée à la synergie que vous obtenez avec les mutations et les pouvoirs psi, peut être très gratifiante. Il y a aussi un mode turbo appelé Super Wung-Fu que vous pouvez activer après avoir réussi un certain nombre de combos, et c'est un excellent moyen de dévaster rapidement des groupes d'ennemis.L'artisanat dans Biomutant est important, et étonnamment diversifié. Le meilleur équipement que nous avons a été fabriqué par nous-mêmes. L'exploration des ruines de l'ancien monde de Biomutant permet d'obtenir des composants puissants qui peuvent être utilisés pour améliorer les armes existantes ou en construire de nouvelles. Chaque arme dans Biomutant est modulaire, et chaque pièce peut être mélangée et assortie à d'autres pièces. Bien que nous apprécions vraiment ce système, il nécessite des tapis d'artisanat pour terminer l'assemblage d'une arme. Ce n'est pas aussi simple que de combiner des pièces. Au lieu de cela, vous êtes obligé de cultiver des ressources à travers le monde, généralement sous la forme de totems qui doivent être détruits. Ces totems ne sont pas marqués sur la carte, et pour autant que nous le sachions, il n'y a aucun moyen de les suivre, alors vous vous contenterez surement de les attraper en vaquant à vous occupations. Cela nous a rendu extrêmement pauvre en matériaux pour fabriquer des armes. L'armure dans Biomutant a une qualité modulaire, mais n'est pas aussi personnalisable que les armes. Vous pouvez cependant ajouter des modifications aux pièces d'armure. Chaque pièce d'équipement a ses propres statistiques, qui incluent le potentiel de dégâts ou les résistances environnementales. Les armures peuvent être modifiées et améliorées à l'aide de bancs trouvés dans le monde entier. Ainsi, si vous êtes attaché à un certain look, vous pouvez utiliser des tapis d'artisanat pour améliorer ses statistiques. La diversité de l'équipement dans Biomutant est appréciable et vous aurez autant de plaisir à déterminer le style de mode de votre personnage que son style de jeu. Biomutant est un jeu étrange avec un sens de l'humour évident qui ne domine pas, le tout lié par un narrateur persistant qui donne des indices sur l'histoire, et de la saveur à l'action à l'écran. Vous ne pouvez pas désactiver le narrateur, mais vous pouvez diminuer la fréquence de ses commentaires. En fait, nous avons apprécié le narrateur et sa contribution à l'histoire de Biomutant, dans la V.O, il partage la même voix que l'aubergerste dans Warhammer : Vermintide 2. Le narrateur est aussi votre fenêtre sur le monde extrêmement étrange de Biomutant, et s'il traduit littéralement ce que les personnages vous disent, il sert aussi de traducteur entre le passé et la vision du futur de Biomutant. Les objets avec lesquels nous interagissons tous les jours dans notre monde sont des reliques du passé dans Biomutant, généralement avec un nom idiot ajouté.Le monde ouvert de Biomutant n'est pas fait de gris et de bruns sourds, il est luxuriant et vibrant. La chute de l'humanité s'est produite il y a longtemps, et le monde a considérablement évolué. Malheureusement, les déchets de l'humanité sont omniprésents, et ses usines et ruines sont souvent des lieux remplis de radiations ou d'autres dangers mortels. Le monde de Biomutant est cependant très coloré, et c'est un plaisir de l'explorer. Dans cette version PlayStation 5 de Biomutant, la principale nouveauté est l'introduction du choix du mode graphique dans lequel exécuter le titre. Il y en a trois au total : le premier pour améliorer le composant graphique, garantissant 30 fps en 4K, le second sera le classique juste milieu entre les performances graphiques et la fluidité avec 4K et 40+ fps avec des pics de 60, tandis que le dernier garantit un 60 stable pour perdre quelque chose en graphisme, en passant à 1440p. Dans quelques cas, cependant, nous avons encore rencontré des baisses de fps sporadiques, notamment dans les environnements plus détaillés et lors de combats particulièrement encombrés. Même les animations (qui n'ont pas été retouchées de toute façon) semblent un peu en bois, tout comme la réactivité des commandes, qui est parfois un peu lente, ce qui fait qu'on donne involontairement quelques coups de trop à la tête du pauvre mutant. Il est probable que, dans un avenir proche, nous l'espérons, un patch viendra résoudre ces problèmes. Si vous aimez les quêtes secondaires, il y a une pléthore d'activités à accomplir (bien que la plupart d'entre elles soient du type "trouvez ce puzzle et résolvez-le"), et des équipements et composants puissants sont cachés dans les parties profondes et dangereuses du monde. Les créatures de Biomutant présentent également une diversité que nous ne voyons pas souvent dans les jeux vidéo. Il ne s'agit pas non plus d'une esthétique unique. Certaines créatures semblent tout à fait à leur place dans les Muppets, tandis que d'autres ont été conçues par Tim Burton. Bien que le monde ouvert de Biomutant soit magnifique et souvent intéressant, il souffre toujours de sa taille, et une grande partie est inutile à l'histoire.Il n'y a pas qu'une seule histoire intéressante dans Biomutant, mais trois : il y a le récit du passé de votre personnage et de sa vengeance, l'histoire des tribus que vous pouvez unir ou conquérir, et la menace des quatre Mangeurs de Monde et la destruction qu'ils infligent. Le conflit tribal peut être considéré comme l'activité habituelle du monde ouvert, d'autant plus qu'il s'agit en grande partie de capturer des avant-postes. Il est intéressant de noter qu'une fois que vous avez prouvé que vous êtes une force à prendre en compte, les tribus rivales peuvent même offrir de se rendre. C'est quelque chose que nous n'avons jamais rencontré dans un jeu à monde ouvert auparavant. Tout cela est sous-tendu par un système de réputation binaire - clair et foncé - qui affecte l'histoire et probablement la fin que vous obtiendrez. Après environ vingt-cinq heures de jeu, nous n'avons pas eu le temps de voir à quel point les résultats seraient différents si nous prenions des décisions différentes. Biomutant est un jeu qui aurait bénéficié de la suppression de certaines fonctionnalités. Si nous avons une critique principale à formuler, c'est qu'il y a trop de casseroles sur le feu. Biomutant aurait pu être génial si ses systèmes avaient été un peu resserrés. On peut supposer que sa diversité peut conduire à de nouvelles parties intéressantes, mais ce n'est pas un jeu qui nous a vraiment convaincu de consacrer du temps à une autre partie. Il est vrai que vous pouvez prendre des décisions différentes pour voir comment cela affecte l'histoire - le jeu vous incite même à le faire - mais nous sommes satisfaits des décisions prises la première fois. De plus, nous n'avons pas l'impression que ces décisions ont le poids émotionnel ou de gameplay qui était prévu. Mais son artisanat d'armes, mélangé à un nombre énorme de perks et de capacités, mélangé à son monde ouvert, à trois histoires et à d'autres aspects que nous n'avons même pas mentionnés, donne l'impression que c'est un peu trop. Bon sang, même chacun des combats de mangeurs de monde nécessite un véhicule spécifique et spécialisé qui n'est utilisé que pour le combat contre le boss et la zone menant au combat contre le boss, et nous n'avons même pas parlé des montures.Biomutant est un jeu étrange. C'est la façon la plus succincte de le dire. Est-ce un jeu amusant ? Oui, il est définitivement amusant, et il a un système de combat extrêmement convaincant, et un monde post-apocalyptique intéressant. C'est juste qu'il y a tellement de pièces mobiles et de systèmes dont il faut s'occuper qu'on peut se sentir dépassé par moments. Si les arts martiaux, les combats basés sur des combos dans un monde ouvert aux couleurs vives vous intéressent, Biomutant est fortement recommandé. Mais son histoire, racontée par une série de flashbacks, ne nous a pas donné l'impression que les décisions que nous prenions avaient un impact. Malgré tout, nous avons apprécié le temps passé avec Biomutant, ses personnages et son univers vont nous suivre pendant un certain temps. Sur PS5, le jeu fait certainement de petits pas en avant par rapport à son "ancienne" version, mais il rencontre quelques problèmes qui, nous l'espérons, seront résolus assez facilement à l'avenir, comme les chutes d'images sporadiques.