Prinny Presents NIS Classics Volume 3 - Deluxe Edition

Rhapsody : A Musical Adventure est peut-être l'un de ces jeux que, si vous êtes un aficionado d'un ensemble d'œuvres qui apportent des références (directes ou indirectes) ou se déroulent dans le même univers, vous devriez poursuivre pour être indispensable. Dans ce cas, le jeu est un classique de NIS, étant l'un des premiers du genre SRPG de la société. En tant que tel, Rhapsody : A Musical Adventure a été un jeu dont l'influence s'est étendue à d'autres séries du même genre au sein de l'écosystème du studio, que ce soit sous la forme de mécanismes conceptuels ou de la reprise d'éléments de son lore. En tant que jeu, cependant, Rhapsody : A Musical Adventure est décrit comme un "RPG musical", qui remplace les cutscenes préenregistrées - comme c'était la coutume dans les jeux PS1 - par des comédies musicales élaborées dans le scénario du jeu lui-même. Il convient de noter qu'Atlus, responsable de la localisation, a fait un travail admirable avec la version anglaise du jeu, où les chansons chantées apportent une énergie similaire à celle des films de Disney, mais la version originale (en japonais) n'est pas loin derrière non plus. Dans Rhapsody : A Musical Adventure, nous suivons Cornet, une jeune fille extravertie qui aspire à une relation amoureuse avec un prince et rêve de ce moment chaque jour. Elle a la capacité de parler aux marionnettes et est toujours accompagnée de son meilleur ami, Kururu, une marionnette possédée par une âme humaine. Habituellement, Kururu a toujours des idées qui mettent Cornet dans des situations embarrassantes. La vie tranquille de la jeune marionnettiste change lorsqu'une de ses mésaventures l'amène à rencontrer le prince dont elle rêvait depuis longtemps, qui la sauve d'une attaque de monstres impitoyables et disparaît pour se présenter sous le nom de Ferdinand. Déterminée, l'héroïne, accompagnée de Kururu, se lance dans une recherche acharnée de son bien-aimé, mais elle était loin de se douter que son rêve de princesse allait se transformer en une aventure épique à travers le royaume de Marl pour sauver l'étoile pétrifiée par la magie de la sorcière Marjorly. Le voyage de l'héroïne s'étendra à des endroits où elle n'irait jamais sans une bonne motivation.Outre la compagnie de Kururu, Cornet rencontrera occasionnellement Etoile - une fille qui ne se soucie de rien d'autre que de sa propre richesse -, mais bien que sa personnalité snob se heurte constamment à l'intolérance de Cornet (créant une dynamique de rivalité intense), on apprend qu'ils sont en fait de bons amis d'enfance. Cornet possède également une corne magique qui exauce les vœux. Elle utilise son instrument pour aider les marionnettes. Acceptant de les aider, la jeune femme les ajoute à son groupe pendant le voyage. Il est remarquable de constater que la possibilité de parler aux marionnettes constitue une mécanique de jeu propre au personnage, incitant le joueur à rechercher d'autres marionnettes qui pourraient être utiles au combat, et pas seulement pour résoudre leur histoire respective. Le cor magique joue également un rôle important pendant les batailles, en intégrant la construction de Cornet. Par exemple, pendant le combat, elle utilisera la corne pour augmenter les statistiques des alliés proches. Ensuite, vous verrez une barre de score gagner un compteur en haut à droite de l'écran de combat, et à chaque tour, Cornet peut dépenser ce qu'elle a accumulé pour effectuer des compétences très pratiques. Et pendant que nous parlons de combat, il utilise le plus basique des RPG de stratégie, où nous déplaçons nos unités sur le terrain - avec une portée limitée - dans des quadrants comme sur un échiquier, tout en utilisant des compétences qui exploitent les points faibles des ennemis pour être plus efficaces. Dans ce cas, chaque ennemi possède un élément et une faiblesse à l'élément opposé, à la manière des Pokémon, sans grandes complications.Les paysages sont très colorés et variés, y compris dans les villes, où le travail de détail est plus important. Les décors statiques et peu intuitifs peuvent générer un certain malaise dû à l'âge du jeu et à la technologie appliquée pour en faire ce qu'il est. Les donjons sont également quelque chose à noter, qui dans ce cas il y a un travail excessif de recyclage en eux, laissant seulement l'intérêt d'explorer les couches derrière un coffre avec une certaine utilité. La bande-son, quant à elle, semble être un point fort ici. Tenpei Sato est un vétéran des compositions musicales de jeux vidéo, avec ses travaux les plus notables sur ses arrangements dans la série Disgaea. Dans Rhapsody : A Musical Adventure cependant, Tenpei incarne une bande-son douce et joyeuse, parfois mélancolique. La musique de fond évoque des sensations qui correspondent parfaitement au cadre de ce scénario, mais vous vous souviendrez vaguement de thèmes de dessins animés fantastiques pour enfants, bien que le jeu lui-même ne tire pas vers le côté plus enfantin. Les chansons chantées donnent plus de vie aux personnages, où non seulement les jolies cordes vocales de Cornet sont les vedettes du drame, mais elles permettent aussi aux antagonistes de s'exprimer. Cela peut sembler un peu idiot aujourd'hui, mais c'est le genre de proposition qui semble avoir été bien exécutée, car il n'est pas étonnant que Rhapsody soit considéré comme un joyau perdu du genre JRPG.Bien qu'il soit considéré comme un classique culte et qu'il soit le précurseur des franchises NIS de type cartoon, Rhapsody : A Musical Adventure n'est pas parfait. C'est un jeu captivant du début à la fin, avec un casting de personnages mémorables et une histoire condensée qui joue avec le conte de fées classique. Mais en termes de conception du jeu, il n'est pas le moins du monde ambitieux, même pour son époque, et on peut le décrire comme "un RPG standard qui a juste fait ses devoirs". Sa simplicité peut peut-être impliquer ceux qui recherchent des défis et des mécanismes de jeu dynamiques. Le jeu n'a pas besoin d'être ambitieux tant qu'il est compétent pour ce qu'il propose. Dans ce cas, il manque manifestement de beaucoup de choses, mais, malgré cela, il laisse une impression positive pour être captivant, avoir une intrigue facile à digérer et présenter une proposition unique d'être un RPG musical au milieu de tant de JRPG respectables qui composent la bibliothèque de la PS1.La Pucelle : Ragnarok est la version PSP de La Pucelle : Tactics jamais sortie en dehors du Japon. Il a bénéficié d'un traitement amélioré par rapport au titre original de 2002, avec notamment l'ajout d'un nouveau décor, d'un casting de personnages entièrement doublés et la possibilité de recruter quatre personnages de la série Disgaea. Mais pour en venir aux choses sérieuses, La Pucelle : Ragnarok est un RPG tactique qui, comme tous les titres de cette trilogie de collections, présente plusieurs similitudes dans sa conception de base, mais fonctionne à sa propre manière. Par exemple, alors que Rhapsody : A Musical Adventure est plus simpliste, La Pucelle prend la base d'un RPG tactique et la retourne en introduisant des sous-éléments plus profonds. La Pucelle semble également être une sorte de successeur spirituel des jeux de la série Marl Kingdom (qui comprend Rhapsody : A Musical Adventure et deux autres abandonnés au Japon), tout en apportant des références de cet univers comme la boutique Rosenqueen -la branche qui hérite du nom de famille d'Etoile-, bien que sous d'autres aspects ils semblent totalement distincts. Contrairement à son prédécesseur, La Pucelle s'inspire de la France, avec un thème religieux basé sur le christianisme dans un sens beaucoup moins large. Dans le jeu, nous suivons l'histoire de Prier et de son petit frère Culotte, qui sont recueillis par l'église de la Sainte Vierge après la mort de leurs parents. Bien qu'elle ressemble à une église ordinaire pour les habitants de Pot à Feu, elle cache en fait une organisation de chasseurs de démons appelée "La Pucelle", tandis que les frères travaillent comme apprentis sous la direction de l'instructeur Alouette. Prier est notre protagoniste, une jeune femme au caractère bien trempé et honnête qui porte en elle une force physique surhumaine. Bien qu'elle tienne une matraque pour se défendre, il n'est pas surprenant de la voir botter des fesses avec ses remarquables jambes galbées. De plus, Prier est constamment réprimandée par ses supérieurs parce que sa nature douce ne se conforme pas aux enseignements de l'église - même si elle souhaite vivement devenir la prochaine Vierge de la Lumière. Malgré ses manières, c'est une fille au grand cœur. Son jeune frère, Culotte, est un bon exemple de ce qui manque à sa grande sœur. Par conséquent, il est réticent aux facéties de Prier et se montre la plupart du temps plus mature.Comme d'habitude dans les jeux de Nippon Ichi Software, La Pucelle est pleine d'humour pastel, donc les amateurs de Disgaea (ou d'autres franchises de NIS qui abusent de cette caractéristique) se sentiront comme chez eux. Les actions de Prier sont généralement à l'origine des blagues, mais le jeu ne compte pas uniquement sur elle pour créer une atmosphère humoristique. Cependant, l'ADN comique de la société ne constitue en aucun cas un précédent pour ruiner le développement de l'histoire lorsque des thèmes plus percutants sont abordés dans chaque chapitre du jeu. En parlant de "chapitres", La Pucelle utilise une approche curieuse où les choix du joueur influencent la résolution de ce chapitre particulier, ce qui permet d'explorer de différentes manières comment les choses vont se terminer. La Pucelle : Ragnarok propose une histoire passionnante qui apporte sa propre vision de la bataille entre la lumière et les ténèbres, représentée par les conflits entre l'Église de la Sainte Vierge et l'Église de la Divine Mère, qui non seulement est la religion orthodoxe du royaume de Paprica, mais semble aussi être à l'origine des problèmes auxquels La Pucelle doit faire face, puisqu'elle semble être impliquée dans des démons. Le combat de La Pucelle nous donne un aperçu de la voie que suivra plus tard Disgaea : Hour Of Darkness. Comme nous l'avons déjà mentionné, le jeu joue sur la façon dont le combat tactique devrait être. Vous vous souviendrez de classiques comme Fire Emblem et Tactics Ogre dans la façon dont les unités sont superposées sur le plateau et se déplacent dans les quadrants pour exécuter une attaque sur l'ennemi. Mais il suffit d'ajouter les mécanismes des portails sombres dans le mélange et les choses changent de façon tout à fait organique. Les portails sombres seront toujours là et invoqueront des démons de temps en temps. Ils sont comme les Geo Panels récurrents dans Disgaea, mais plus compliqués à appliquer. Les joueurs pourront manipuler les flux d'énergie à travers la scène et, après avoir "purifié" ces flux, infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis. Vous pouvez utiliser ces portails de manière stratégique en créant un carré, et après avoir purifié, effectuez ce que l'on appelle un " miracle ", qui infligera d'importants dégâts aux [ennemis] qui se trouvent au centre.La "purification" est un autre mécanisme qui se distingue dans La Pucelle : Ragnarok. Les chasseurs de démons de votre groupe disposent de ces capacités qui peuvent être utilisées - en échange de mouvements standard - non seulement pour purifier les portails sombres du scénario, mais aussi pour recruter des démons à leurs côtés. Vous pouvez purifier l'ennemi à l'écran plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit convaincu de vous rejoindre après avoir été vaincu. Certaines sont plus faciles, tandis que d'autres prendront plus de temps pour finalement céder à la volonté du joueur. Tous ne sont cependant pas recrutables. Les démons recrutés restent dans votre groupe de façon permanente tant que leur statut de bonheur est élevé et à jour. Sinon, ils n'hésiteront pas à vous laisser derrière eux. De plus, les démons qui prennent la poussière dans votre bestiaire peuvent être renvoyés dans le Monde des ténèbres en échange d'un objet utile. Vous pouvez également entraîner les démons pour améliorer leur potentiel de combat. Si on la compare à Rhapsody : A Musical Adventure, La Pucelle offre des combats encore plus dynamiques et, par conséquent, plus intéressants. Ce qui ne démérite pas, car on assiste ici à une évolution naturelle du gameplay tactique de son prédécesseur. Rhapsody : A Musical Adventure mérite une certaine reconnaissance pour son contexte historique et son approche inhabituelle, mais La Pucelle : Ragnarok possède une valeur égale. En regardant le titre, il est remarquable de constater qu'il a servi de prototype à la naissance de Disgaea : Hour Of Darkness. Mais pas seulement pour cela, La Pucelle fait également preuve de qualité et de compétence, offrant un gameplay solide et complexe, tout comme un scénario bien structuré avec une grande distribution de personnages avec une économie de développement modeste.Cependant, le jeu est lent et pas du tout facile, sans compter qu'il existe une option pour rendre les choses plus faciles comme un niveau de difficulté. Il s'agit d'un SRPG compétent qui vous obligera - en tant que vétéran - à le manier avec précaution, car des fonctions comme le rembobinage sont inexistantes même dans cette version révisée de La Pucelle Tactics. Ceux qui sont plus soucieux de faire progresser la narration, cependant, seront obligés de s'adapter à la façon dont La Pucelle veut que vous jouiez. Mais au final, l'expérience dans son ensemble est gratifiante. Avec le recul, Prinny Presents NIS Classics a bien rempli son rôle en sauvant une partie de l'histoire de l'une des sociétés les plus sous-estimées, tout en remédiant à une erreur très grave, à savoir qu'une partie de ces joyaux n'a jamais vu le jour sur les plateformes Nintendo. Mais en tant que collection, ces paquets pèchent assez. Si vous optez pour le numérique, vous n'aurez pas grand-chose à apprécier en dehors des fonctionnalités qui rendent les jeux plus faciles à digérer, tandis que les fans pourront toujours émuler une expérience plus rétro. Il serait plus intéressant qu'ils soient vendus séparément dans cette approche, car l'investissement dans l'édition physique a plus de sens puisqu'on y trouve, outre les deux jeux sur une seule cartouche, un CD avec la bande-son et un artbook - des éléments qui ne sont pas disponibles en numérique pour l'autre alternative.En ce qui concerne les jeux de la collection, Rhapsody A Musical Adventure est une addition bienvenue qui, tout en faisant ressortir l'une des premières expériences de RPG tactique de NIS, a une histoire simple et délicieuse à apprécier. Il disposait même de quelques fonctionnalités pour rendre les visuels plus attrayants, même si c'est un péché d'avoir une option pour le laisser en écran large. Quant à La Pucelle : Ragnarok, les fans ont enfin entre les mains la version définitive du jeu, puisque La Pucelle Tactics a fait l'objet d'une sortie occidentale controversée censurant toute référence religieuse parmi d'autres choses comme le tabac, etc. Dans l'ensemble, Prinny Presents NIS Classics Vol. 3 est toujours un paquet qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait offrir, tout comme les deux autres. Bien qu'il y ait des réserves, pour un fan inconditionnel des œuvres de Nippon Ichi Software, vous êtes sûr de bien dîner à la fin.