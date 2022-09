OutSystems nommé meilleur fournisseur de low-code dans le rapport Software Reviews Data Quadrant 2022

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

OutSystems a reçu la note composée la plus élevée de 8,6/10, ce qui fait que le fournisseur est le mieux classé suite à des évaluations et des commentaires des utilisateurs concernant la valeur commerciale, les fonctionnalités du produit, l’expérience utilisateur, l’expérience fournisseur et les capacités.



Sur base des nombreux commentaires des utilisateurs, OutSystems a reçu les scores de satisfaction les plus élevés dans les catégories suivantes : probabilité de recommander, valeur commerciale créée, capacités du fournisseur, facilité de gestion, facilité de personnalisation, disponibilité et qualité de la formation. OutSystems s’est également classé au premier rang pour les fonctionnalités clés du produit, notamment les autorisations et la gouvernance, et le support mobile, qui sont essentiels au développement d’applications hautement évolutives et critiques.



OutSystems a également eu une empreinte émotionnelle positive de 92%, qui est la réponse émotionnelle agrégée des avis dans les domaines du service, de la négociation, de l’impact sur les produits, de la résolution des conflits, de la stratégie et de l’innovation.



En plus du rapport Data Quadrant, un récent rapport Software Reviews Buyer Experience pour Low-Code Business Process Management confirme que, sur base des commentaires des clients, 98% des clients aiment utiliser OutSystems, 92% prévoient de renouveler leur licence et 90% disent qu’OutSystems est essentiel à leur succès.



« Chez OutSystems, nous sommes fiers de la valeur que les entreprises tirent de notre plateforme et de notre attention inébranlable au succès et à la satisfaction de nos clients mondiaux. La reconnaissance des revues de logiciels démontre la puissance du low-code hautes performances d’OutSystems qui permet à toute organisation d’améliorer considérablement ses performances, en fournissant des applications sérieuses qui créent une valeur commerciale exceptionnelle », explique Robson Grieves, Chief Marketing Officer chez OutSystems, dans un communiqué de presse.



OutSystems est une plate-forme low-code hautes performances qui permet aux organisations de toutes tailles et de presque tous les secteurs de développer et de fournir des applications qui font progresser leur entreprise - du BPM interne et des applications Web aux portails mobiles destinés aux clients qui s’adaptent à des millions d’utilisateurs.