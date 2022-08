Astuce e-commerce hebdomadaire de Mollie : #1 Optimisez votre paiement

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, a développé un certain nombre de conseils pour aider les commerçants en ligne à faire de ces journées de shopping un réel succès. Chaque semaine, ils partagent avec vous 1 conseil qui vous aidera à optimiser votre plateforme, à augmenter votre taux de conversion et à générer des ventes supplémentaires. Le conseil de la semaine : optimisez votre passage en caisse.Des études montrent que le pourcentage de clients qui abandonnent leur panier se situe entre 50% et 70% dans la plupart des secteurs. Vous pouvez réduire considérablement ce chiffre en optimisant votre moyen de paiement. Un conseil important est de vous assurer que votre module de paiement correspond parfaitement à celui de votre boutique en ligne en termes d'aspect visuel et de convivialité. Un client ne doit pas avoir l'impression d'être dans un environnement différent lorsqu'il souhaite effectuer son paiement. À une époque où la fraude sur internet est monnaie courante, votre client devient méfiant lorsqu'il se retrouve dans un environnement de paiement qui semble soudainement complètement différent du site de départ. Assurez-vous donc de conserver votre style dans votre module de paiement, de mentionner votre logo et d'appliquer systématiquement votre image de marque.Mollie est une pionnière dans l’industrie des paiements et l’un des fournisseurs de services de financement à la croissance la plus rapide en Europe. Fondée en 2004, la société facilite l’expansion et la croissance des entreprises grâce à un financement rapide et flexible une API de paiement facile à utiliser qui offre plusieurs méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le financial services provider le plus aimé au monde.Mollie compte plus de 130 000 clients en Europe, plus de 750 employés internationaux et a des bureaux à Amsterdam, Lisbonne, Londres, Paris et Munich.Mollie | Grow your way