La sécurité numérique et les générations - ESET NetProtect offre la solution

Plus une génération est jeune, plus elle a probablement été initiée tôt à la technologie. Les générations plus âgées peuvent s'être familiarisées avec la technologie plus tard dans la vie, mais avec leurs expériences de vie, elles ont peut-être abordé l’utilisation de la technologie de manière plus responsable. Les différentes générations ont forcément des approches différentes ; certaines adoptent plus tôt les innovations, mais les autres ne sont pas nécessairement en retard.En 2021, le Pew Research Center a fait des recherches (research) concernant l'utilisation du monde numérique par les différentes générations. 99 % de la génération Z et de la génération Y déclarent utiliser Internet. Avec 96%, la génération X a une utilisation un peu inférieure. Quant aux baby-boomers, 75 % sont utilisateurs. L’étude conclut que depuis l'an 2000, l'écart entre les internautes les plus âgés et les plus jeunes s'est réduit, passant de 56 à 44 points de pourcentage.Ces chiffres ne mentent pas et prouvent que toutes les générations font partie du monde numérique. La différence réside dans l’implication, la perception et l’utilisation. Les générations regardent la technologie et l'innovation selon leurs propres antécédents et connaissances. Et c’est différent pour tous. Beaucoup sont arrivés dans un monde déjà plein de technologie alors que d'autres ont dû s'y adapter à un âge plus avancé.C’est pareil pour la sécurité numérique. Grandir entouré de technologie ne vous rend pas automatiquement plus conscient de la confidentialité et de la sécurité numérique. Une étude de NTT (NTT’s study), leader de l'industrie, montre que les plus de 30 ans sont plus susceptibles d'adopter de meilleures pratiques sécuritaires que la génération Z. Même si elle a grandi entourée de technologie et des risques posés, elle est plus décontractée et moins responsable. Elle préfère la flexibilité et la productivité à la prudence et à la responsabilité. De plus, l'étude a révélé que près de 40 % des ‘Millénaires’ choisiraient de payer une rançon ou en ont déjà payé une.Une autre étude renforce ces données. LastPass a étudié les comportements en ligne à propos de l’utilisation des mots de passe. Elle révèle que des baby-boomers à la génération Z, les gens abordent leur sécurité numérique de manière différente. En dépit d’avoir été exposée très jeune à la technologie, la génération Z est la moins préoccupée par la sécurité. La génération Y et les baby-boomers sont les plus préoccupés par la sécurité en ligne et prennent des mesures supplémentaires pour assurer leur sécurité numérique.L'utilisation de la technologie et l’approche de la sécurité numérique par ces générations sont non seulement différentes, mais les menaces qui les attendent dans le monde numérique le sont aussi. Agissant toutes de manière distincte, elles sont la cible de différents types de menaces sécuritaires. Pour les ados et les jeunes adultes (teenagers and young adults), Gen Z et Alpha, la plus grande menace est la cyber-intimidation. Pour les générations plus âgées, il s’agit de l'exploitation financière, du vol d'identité et d'autres atteintes à la sécurité. Leurs connaissances du sujet varient également, les rendant plus ou moins vulnérables aux menaces numériques.Dès l’âge de 3 ans, les enfants utilisent des appareils pour regarder des vidéos, tandis que leurs aînés les utilisent pour rester en contact avec leur famille. Et pour ceux entre les deux, qu'il s'agisse d'un millénaire ou d'un baby-boomer, les comportements en ligne sont différents. Il existe donc différentes approches de sécurité numérique. Mais que l’on soit un expert en sécurité ou un utilisateur de base, sans protection ni éducation (education) appropriées, sur Internet, à tout moment, on peut être la proie d'acteurs malveillants.Il n'y a malheureusement pas une seule approche de la sécurité numérique qui convienne à tous. Qu'il s'agisse de la sécurité personnelle, de la vie privée et de la sécurité, ou d'une approche adoptée par une entreprise, les besoins de chacun sont différents et répondre à tous s’avère pratiquement impossible. Certaines personnes et entreprises préfèrent plus ou moins de contrôle sur leur protection, tandis que d'autres ne veulent pas être dérangées. La solution la plus simple est alors d'avoir une protection à laquelle on ne doit pas penser du tout. 