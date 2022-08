Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man se déroule quelque part dans l'univers Marvel, où Peter Parker incarne l'homme araignée depuis déjà un certain temps. Il n'y a pas de transformation des pouvoirs ou quoi que ce soit durant l'aventure, au contraire, dès le début du jeu, vous entrez directement dans l'action. Un groupe de vilains connus sous le nom de The Demons terrorise la ville de New York. Mené par Martin-Li, également appelé Mister Negative, le jeu s'ouvre lentement devant vous. Spider-Man fait face à la menace la plus meurtrière qu'il n'est jamais connu avec les Sinister Six qui incluent Scorpion, Electro, Rhino, Vulture, Mister Negative et un autre ennemi surprise qui veut détruire New York City, morceau par morceau. Alors que ces méchants sont dans la nature, Peter Parker a besoin de jongler avec la vie quotidienne de Spider-Man et être simplement le geek talentueux qu'il est dans le civil, travaillant au laboratoire scientifique d'Otto Octavius et aidant sa Tante May au refuge appelé F.E.A.S.T. Tout au long du jeu, vous rencontrez des personnages fantastiques, vous les voyez grandir et parfois tirer leurs révérences. L'univers de Spider-Man est complètement ouvert avec une foule de personnages auxquels vous êtes connecté. Bien sûr, la vedette du show est Peter Parker et sa deuxième vie, Spider-Man. Son caractère unique, sa personnalité délirante et l’aspect et la convivialité de Spider-Man ont été mis en lumière avec une attention exceptionnelle.Spider-Man se dirige très bien lorsque vous vous baladez à New York, enchaînant les plongées sur les toits avec des sauts qui vous amènent à lancer des toiles à grande vitesse. Les mécanismes de Spidey rendent l'option de voyage rapide quasiment inutile, sachant que plus vous jouez au jeu, plus il est facile de vous déplacer et, une fois que vous avez débloqué l’arbre de compétences complet qui soutient et améliore le mouvement de Spider-Man, c'est un rêve d’explorer la ville. Diverses compétences aident à renforcer sa vitesse, et à mesure que vous montez de niveau dans le jeu, vous débloquez des ajustements plus fins de ses sauts et balanciers. Certains objectifs secondaires vous permettent de rester occupé pendant les missions principales, comme attraper les pigeons d'un homme sans abri qui se sont échappés et qui traversent maintenant la ville. Les stations de recherche disséminées dans Manhattan offrent des missions parallèles tournant autour de problèmes urbains, tel que déterminer l'origine d'une pollution de l'eau qui affecte les habitants et surtout les poissons. Chaque fois que vous vous trouvez sur le chemin d'une nouvelle mission, il est difficile de ne pas être distrait par quelque chose dans le lointain, que ce soit un sac à dos à collectionner qui contiendrait des objets appartenant au passé de Spider-Man en passant par la caméra de Black Cat qui demande de trouver une poupée de chat qui se dissimule à proximité. Sans oublier les centaines de points de repère que vous pouvez prendre en photo dans la ville. Ce sont des endroits réels de New York, l'attention portée aux détails et à leur ampleur est sans précédent.Les utilisateurs de la PlayStation vivent une drôle d'époque, puisqu'ils voient toutes les exclusivités de leur écosystème leur échapper comme le sable dans un sablier, au profit des jeux sur PC. Marvel's Spider-Man Remastered rejoint Death Stranding, Days Gone, God of War et Horizon : Zero Dawn en tant que premiers titres à franchir les limites structurelles fixées par les consoles de Sony, à la fois pour élargir la base d'utilisateurs et, surtout, pour ouvrir la porte à un développement qui verra les versions console et PC se rapprocher de plus en plus (voire être simultanées) à l'avenir. Marvel's Spider-Man rejoint donc la diaspora des first party de Sony vers un écosystème modulaire tel que le PC, se mettant en position d'exploiter, précisément, cette modularité et, par conséquent, d'obtenir des améliorations graphico-techniques considérables grâce à la plus grande puissance de calcul offerte par l'univers de la race maîtresse. Car, en fait, Marvel's Spider-Man Remastered s'avère être, à toutes fins utiles, la troisième version d'un produit qui a fait des vagues d'abord sur PlayStation 4 puis, peu après son lancement, sur la toute nouvelle PlayStation 5 : C'est donc à juste titre que les projecteurs sont braqués sur la qualité de ce Remastered, afin de vérifier tout ce que les gars d'Insomniac Games, aidés par Nixxes Software, ont réussi à tirer du moteur de jeu, ayant entre les mains des machines à la puissance quasi infinie, compte tenu également de la date du jeu original (datant, on le rappelle, de 2018). Il va sans dire que la ville de New York City dans Marvel's Spider-Man est un véritable étourdissement. Le jeu est tout simplement magnifique et même les flaques d’eau semblent épiques. L'éclairage dans le jeu prend vie avec le HDR qui met véritablement en exergue tous les aspects du jeu. Le soleil du matin a l'air chaud mais froid. Même l'électricité d'Electro est percutante et vibrante sur l'écran et peut être vue à des kilomètres de distance.Comme on l'a déjà vu dans le cas de God of War, la prise en charge du grand écran a été implémentée : alors que, dans le titre de Santa Monica, cette fonctionnalité était à peine évoquée, et limitée aux rapports d'aspect 16:9 et 21:9 (bien que la prise en charge du 32 : 9 a été étendu "manuellement" par la communauté par le biais d'un patch créé par les fans), dans Marvel's Spider-Man Remastered nous voyons la présence native de l'optimisation de l'écran 32:9, une fonctionnalité qui, jamais auparavant comme dans le cas du titre d'Insomniac, s'avère être si appropriée et si importante pour une bonne immersion dans le monde du jeu. L'immersion offerte par la prise en charge des résolutions étendues (jusqu'à 5120×1440) rend le produit d'Insomniac encore plus agréable, en donnant une vue d'ensemble qui permet d'avoir sous contrôle, non seulement grâce aux sens infaillibles de l'araignée, mais aussi grâce à un champ de vision immensément plus grand, tous les événements criminels qui se déroulent dans le monde gigantesque et vivant du jeu. L'intérêt de Marvel's Spider-Man Remastered sur PC ne réside toutefois pas uniquement dans la prise en charge de résolutions élevées et non standard, mais également (si ce n'est plus) dans l'implémentation du ray tracing, qui est présent à 100 % dans le monde du jeu, grâce à la prise en charge des cartes RTX et AMD de dernière et avant-dernière génération. La différence visuelle par rapport à la version PS5, qui comportait un soupçon de ray tracing, obtenu toutefois en sacrifiant la fréquence d'images en raison des limitations matérielles endémiques du puissant vaisseau amiral de Sony, est très marquée. En effet, la puissance des CPU et des cartes graphiques de dernière génération permet d'atteindre 60fps en réglages moyens-hauts, sans recourir au DLSS ou au FSR 2.0, sans aucun scrupule, en utilisant uniquement la puissance de calcul brute du système.Vous passez une grande partie du jeu à rosser les ennemis et le système est extrêmement amusant et addictif. Spider-Man n'est toutefois pas invulnérable, il ne peut supporter que quelques balles avant de tressaillir et cela a du sens. Le combat repose sur des attaques rapides, vous vous déplacez, sautez hors des murs, frappez les ennemis en l'air et terminez en les balançant dans un bâtiment. Au lieu d'avoir à enchaîner différents boutons pour créer un combo, vous enchaînez différents styles d'attaque pour obtenir un module de finition Spider-Man impressionnant. Spider-Man peut donner des coups de pied, frapper et bien sûr se déplacer, mais ses gadgets offrent une habileté extraordinaire. Enrouler un ennemi pour le frapper et l'envoyer dans un mur pour rester coincé; Utiliser une matrice de suspension qui met en lévitation tous les ennemis en place pendant que vous basculez sur votre toile électrique pour les choquer alors qu'ils flottent dans les airs n'est qu'un exemple des combinaisons infinies dont vous pouvez tirer au combat. Différents ennemis offrent plus de défis, comme les brutes qui ne peuvent pas être touchées à moins qu'elles ne soient enroulées de toiles et les ennemis fous qui manient des fouets de démon qui ne peuvent être endommagés que si vous les esquivez et les attaquez par derrière. Bien que tout cela semble compliqué, plus vous jouez, plus vous maîtriserez le concept. Spider-Man a également une gamme de costumes qui non seulement sont épiques et se rapportent à diverses versions de bandes dessinées du héros, mais ils offrent également une gamme de pouvoirs que vous pouvez utiliser au combat.Il existe également une kyrielle de compétences qui aide Spider-Man dans les combats que vous pouvez débloquer tout au long de la partie. Celles-ci incluent la possibilité de désarmer les ennemis, de se concentrer davantage en esquivant parfaitement une attaque et même de lancer des ennemis que vous avez projetés en l'air sur d'autres ennemis au sol. À la fin du jeu, Spidey est une vraie machine à tuer avec beaucoup de compétences et de combos accessible, mais pas un surhomme pour autant, les ennemis devenant de plus en plus forts et ayant plus de moyens pour surmonter les attaques de Spider-Man. Marvel's Spider-Man également une série de séquences de furtivité qui vous amènent à adopter une approche plus silencieuse dans certaines zones. Divers défis et même des quêtes secondaires qui vous amènent à abattre des bases ennemies sont plus aisés en étant discret et ces scénarios offrent également une excellente pause par rapport à la baston habituelle. Spider-Man peut sauter du lampadaire au réverbère, s'accrocher aux murs et même se faufiler derrière les ennemis pour les faire sortir en silence. Bien sûr, ces missions offrent leurs propres obstacles, comme des tireurs d’élite et des tours de garde, mais l’approche générale est très différente. Il n'y avait rien de plus gratifiant que de ramasser un ennemi, de l'enrouler sur la toile et de le laisser pendre sur une grue pour simplement appuyer sur triangle et lâcher la toile pour frapper son ami démon situé juste en dessous, les laissant tous les deux KO.Marvel's Spider-Man dispose d'un large éventail de jetons pour des objectifs spécifiques que vous utilisez pour déverrouiller les mises à niveau de gadgets et acheter de nouvelles combinaisons. Les jetons de défi sont gagnés en accomplissant les difficiles défis silencieux, brutaux et rapides, les jetons de base sont gagnés en démontant une base ennemie et les jetons de recherche sont gagnés en accomplissant les missions impressionnantes qui leur sont associées. Si vous êtes à court d'un jeton pour un costume épique classique de Spider-Man, alors dirigez-vous vers les missions spécifiques. Chaque mission comporte également des défis spécifiques qui vous font gagner encore plus de jetons, comme tuer des ennemis de manière spécifique ou accumuler un combo particulier. Tout cela est extrêmement gratifiant, car il y a tellement de choses à faire et à débloquer. Les missions secondaires soutiennent l’intrigue générale du jeu et constituent une excellente occasion de s’extraire de l’expérience typique de Spider-Man. Il y a même des dizaines de casse-têtes qui vous font réaliser des équations de laboratoire comme le ferait Peter Parker. Spider-Man a aussi son lot de combats contre les boss qui vous font affronter les méchants bien connus du comics. Bien que la plupart de ces combats se déroulent à peu près de la même façon, ils vous livrent une finale exaltante.Les commandes sont de bonnes factures et les affrontements ne manquent pas de dynamisme, tout comme la bande son qui est toujours en adéquation avec l'image. Même dans la version PC, nous pourrons filer d'un côté à l'autre de New York sans arrêt, que l'on décide de jouer avec une souris ou un clavier ou, en respectant les origines, avec un pad (Microsoft, Sony ou tiers). Il va sans dire que la meilleure expérience sera obtenue en utilisant un pad Sony connecté par câble USB, afin de pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités, retour haptique compris, initialement prévues pour la version PS5. Il faut cependant préciser que, bien que la compatibilité totale avec le couple souris/clavier soit garantie, du moins pour le moment, un très léger décalage dans les contrôles est évident : Rien qui ne puisse être dûment corrigé avec un patch correctif, mais, au moins pour le moment, l'expérience que l'on peut obtenir avec le binôme typique du monde PC n'est pas approchable de celle obtenue en utilisant n'importe quel pad. Les doublages français sont quant à eux très bons et emplie d'humour. Il faudra environ douze heures pour terminer l'aventure principale, davantage si vous souhaitez récupérer tous les bonus. SoSpider-Man peut tourner sur de nombreuses configurations - bien que pour avoir 60 FPS il faudra avoir au moins une GTX 1060 - mais pour fonctionner au maximum il faudra tout de même la gestion des fichiers via SSD : on s'en souvient en effet , la transition de la version PS4 à la PS5 a permis aux joueurs de découvrir les temps de chargement ultra-rapides de la nouvelle console Sony, et le Remastered éta,t né pour cela, il ne fonctionnera guère bien sur un disque dur.Avec un monde ouvert vaste et magnifique, une histoire captivante, des tonnes d'œufs de Pâques Marvel et un système de combat impressionnant, Marvel's Spider-Man est tout ce que nous avons toujours voulu d'un jeu vidéo Marvel. Offrant une narration dense et une réalisation spectaculaire, le jeu d'Insomniac Games délivre toutes ses promesses et constitue une expérience incroyable, même si vous n'êtes pas amateur de comics. Cette mouture PC représente la meilleure version des aventures de Spidey disponible sur le marché : Un système de jeu bien accueilli et ultra-apprécié arrive sur le Master Race avec un compartiment graphique époustouflant qui, grâce au support DLSS et aux résolutions Ultra-Wide/Panoramique, nous immerge encore plus dans le New York virtuel du Tisseur.