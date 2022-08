Xenoblade Chronicles 3

Pour redécouvrir les origines d'une marque qui est rapidement devenue l'une des pierres angulaires du JRPG moderne, il faut remonter à 1998, lorsque Xenogears a fait ses débuts sur PlayStation. Né d'une idée de Tetsuya Takahashi, qui avait initialement proposé à Square une version alternative et plus mature de Final Fantasy VII, Xenogears a réussi à se tailler une place parmi les best-sellers des JRPG malgré la concurrence, certes interne, des deux séries phares de Squaresoft : Final Fantasy et Dragon Quest. Malgré un budget plutôt limité, le jeu a réussi à présenter d'excellentes idées d'intrigues pour ce qui devait être une série ambitieuse et durable. Après un refus de la part de Square, qui préférait un titre peu coûteux afin de pouvoir amortir les coûts du très onéreux Final Fantasy VII, c'est Namco qui a cru à l'idée de Takahashi, qui a alors créé une nouvelle série sous le titre de Xenosaga. Sorti initialement sur la PlayStation 2, Xenosaga a continué sur la voie empruntée par son prédécesseur spirituel, en proposant à nouveau une configuration de science-fiction mais en se concentrant encore plus sur la composante narrative. Inspiré du triptyque d'œuvres de Friedrich Nietzsche, Xenosaga a bien démarré avec le premier chapitre, mais a ensuite déçu les attentes en termes de qualité et, surtout, de ventes avec les 2 et 3 suivants. Malgré cela, Nintendo a néanmoins décidé d'investir dans le studio en finalisant son acquisition. Motivé par un désir de vengeance, le concepteur de jeux japonais a conçu l'idée d'une nouvelle saga basée sur deux créatures géantes, les Titans, sur lesquelles vivait la population mondiale. Initialement appelé Monado : Beginning of the World, c'est Satoru Iwata, alors président de Nintendo, qui a suggéré de réutiliser le préfixe qui avait rendu Takahashi célèbre dans les années 2000 : ainsi est née la série Xenoblade Chronicles.Ceux qui croquent les JRPG depuis longtemps savent que la numérotation des titres n'est pas toujours synonyme de continuité narrative. Au contraire, comme dans les cas plus célèbres de Final Fantasy et Dragon Quest, ils sont censés signifier une évolution de l'intrigue et du gameplay qui, cependant, reposent sur des fondations et des traditions transmises de titre en titre. Xenoblade ne semble pas faire exception, même si ici le discours est légèrement plus complexe. En effet, il est impossible de ne pas trouver de nombreux points communs entre ces trois titres, ainsi que des éléments narratifs disséminés dans les trois épisodes qui ne font que confirmer la théorie de l'univers partagé. Malgré cela, Xenoblade Chronicles 3, comme ses prédécesseurs, reste un jeu parfaitement agréable, même pour ceux qui n'ont jamais joué à un titre de la marque auparavant. Sans faire trop de spoilers, l'intrigue de Xenoblade Chronicles 3 se déroule à Aionios où deux nations, Agnus et Keves, sont en conflit permanent l'une avec l'autre depuis plusieurs années. Les six personnages principaux, notamment Noah et Mio, sont six jeunes des deux nations différentes qui se sont réunis pour vaincre un troisième ennemi commun qui tire les ficelles pour prolonger l'affrontement entre les deux factions. Le temps et la vie sont les deux concepts fondamentaux sur lesquels reposent les événements narrés dans Xenoblade Chronicles 3. En effet, les protagonistes de cette aventure sont des soldats nés et élevés pour combattre, dont le cycle de vie est limité à seulement 10 ans à partir du début de leur formation. Comme si cela n'était pas assez triste, le groupe apprend que Mio n'est qu'à trois mois de la date à laquelle sa mort inévitable s'abattra sur elle. Cette découverte et l'apparition d'un mystérieux individu vont pousser les six héros à trouver un moyen de mettre fin au conflit avant que la dernière goutte de sang ne soit versée sur le champ de bataille.Si vous comptez vous consacrer à Xenoblade Chronicles 3, assurez-vous d'abord d'avoir beaucoup de temps devant vous. Le monde d'Aionios est vaste et regorge de choses à faire, et si vous êtes familier avec la série Xenoblade et le travail de Takahashi, vous saurez certainement que l'exploration se fait de manière lente et progressive. La construction du monde de Xenoblade Chronicles 3 est sans aucun doute l'un des meilleurs aspects du jeu, une immense carte caractérisée par des biomes de toutes sortes qui se déploie en trois dimensions, à la fois horizontalement et verticalement avec des hauteurs et des chemins de montagne. Le jeu n'impose aucune limite à votre liberté d'exploration, si ce n'est celle dictée par le danger des ennemis au fur et à mesure que vous vous éloignez des zones concernées par les missions principales. Heureusement, le risque de manquer des parties entières du jeu est évité grâce à l'absence substantielle de Game Over et au grand nombre de points de contrôle disséminés. Contrairement au passé, les quêtes annexes de Xenoblade Chronicles 3 ont subi une légère refonte qui les a rendues moins fastidieuses et non réduites à une répétition de quêtes de recherche visant à débloquer quelques poignées de dialogues.Tout d'abord, Monolith a rendu l'exploration moins difficile grâce à l'introduction d'une série de mécanismes de mouvement qui facilitent les déplacements entre les différentes zones, avec des voyages rapides. En parlant aux PNJ dispersés dans les villes d'Aionios ou en interagissant simplement avec vos compagnons d'armes une fois qu'ils se sont rassemblés autour du feu de joie, vous pouvez débloquer de nouvelles quêtes et gagner de l'XP précieuse pour monter en niveau, ainsi qu'augmenter l'affinité entre les membres du groupe. Ce qui n'est pas tout à fait aussi brillant, c'est plutôt la gestion de la minimap. Malgré la présence d'un indicateur à l'écran indiquant la position de notre objectif, la carte 2D n'est pas suffisamment détaillée et explicative pour nous aider lors des phases d'exploration très longues et parfois fastidieuses. Même l'utilisation du bouton pour la vue étendue de la carte ne change pas beaucoup la situation. Heureusement, une ligne lumineuse de type GPS apparaîtra sur l'itinéraire pour nous indiquer le chemin le plus court vers notre objectif.Après avoir digéré un incipit plutôt lourd, il est temps de se pencher sur le gameplay de Xenoblade Chronicles 3. Comme ses prédécesseurs, Xenoblade Chronicles 3 est essentiellement un jeu d'action-jrpg dans lequel, pendant les combats en temps réel, vous pouvez donner des instructions à votre groupe en passant d'une action à l'autre et d'un pouvoir à l'autre. Dans ce troisième chapitre, vous pouvez assigner jusqu'à six techniques simultanément sur autant de boutons. Le joueur aura la liberté de choisir s'il veut adopter une approche plus offensive dans le combat en utilisant de manière répétée les six techniques en combinaison les unes avec les autres, ou s'il veut jouer de manière défensive au début, puis déclencher les techniques spéciales ou l'assaut de groupe après avoir terminé son temps tampon. La principale nouveauté en termes de gameplay dans Xenoblade Chronicles 3 est l'Ouroboros, une fusion de deux personnages grâce à la fonctionnalité "Interlien" qui donnera naissance à une puissante créature capable non seulement de rendre les héros impliqués temporairement invulnérables (un facteur utile en cas de risque de KO), mais aussi de déchaîner des attaques dévastatrices capables d'infliger une énorme quantité de dégâts. Grâce à l'arbre des âmes, une sorte d'arbre de compétences, vous pouvez améliorer vos Ouroboros pour en faire de véritables machines de guerre, à condition d'avoir collecté suffisamment de points d'âme.La polyvalence du système de combat de Xenoblade Chronicles 3 est également dictée par la présence d'un système de classes attribuable aux six membres principaux du groupe, chacun d'entre eux possédant des compétences et des techniques particulières. Celles-ci sont interchangeables à tout moment, mais il sera possible de débloquer des compétences dites de maître qui seront définitivement attribuées au personnage qui l'a obtenue, même si cela change sa classe. En bref, les possibilités d'échanges entre les personnages, les classes, l'équipement et les compétences sont vraiment très nombreuses et cela vous permet de personnaliser au maximum votre style de combat dans la bataille.D'un point de vue artistique, Xenoblade Chronicles semble être un bon compromis entre le style plus sombre et plus mature du premier chapitre et le style plus animé et flamboyant de Xenoblade Chronicles 2. Le monde d'Aionios et ses décors sont une joie absolue à contempler. Malgré les limites évidentes d'un matériel de plus en plus anachronique, le travail de Monolith parvient à rendre justice à une aventure aussi épaisse que Xenoblade Chronicles 3. Ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est l'excellente réalisation des nombreuses scènes cinématiques qui ponctuent les plus de 70 heures de jeu nécessaires pour au moins atteindre le générique de fin. Xenoblade Chronicles 3 constitue selon toute vraisemblance l'apogée narrative de la saga, du moins du point de vue de la maturité des contenus traités et de l'épopée des nombreux rebondissements qui vous accompagneront jusqu'à l'épilogue passionnant.Comme d'habitude, le jeu est à son meilleur lorsqu'il est utilisé en connectant la console à la station d'accueil, bien que ses performances soient plus qu'acceptables même en mode portable. L'aspect artistique est également renforcé par la bande-son de Yasunori Mitsuda, merveilleuse et touchante, qui, associée à un doublage d'assez bonne qualité en anglais et en japonais, fait de Xenoblade Chronicles 3 non seulement un spectacle pour les yeux, mais aussi pour les oreilles. Il y a cependant quelques défauts dans la traduction française, qui n'est pas toujours fidèle au texte original et comporte un peu trop de tournures poétiques bizarres.Xenoblade Chronicles 3 représente un nouveau travail de très haut niveau de la part de Monolith Soft, auteur d'une autre perle qui enrichira encore le catalogue de la Nintendo Switch. Un JRPG mature avec un gameplay riche en nuance et une histoire épique et passionnante. Après avoir surmonté l'obstacle de la très longue et fastidieuse introduction, peut-être un peu trop diluée même par rapport à la norme de la série, vous serez récompensé par une aventure d'excellent calibre capable de vous garder collé à l'écran pendant de nombreuses semaines.