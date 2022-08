Rentrée des classes ! Les appareils des enfants sont-ils bien protégés ? ESET Mobile Security, un outil indispensable

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La préparation ne doit pas seulement inclure l'achat de fournitures scolaires et de livres. Aujourd'hui la sécurité numérique et la confidentialité sont devenues très importante. Parfois, nous pouvons l’oublier mais malheureusement la rentrée scolaire ouvre toute grande la porte au phishing, aux rançongiciels et à d'autres types d'escroqueries qui nous trompent, nos enfants et nous.Préparez-vous pour réussir l’année Il y a diverses menaces à surveiller : les escroqueries par hameçonnage ou les attaques de rançongiciels déjà mentionnées. Faites aussi attention aux escroqueries de rentrée des classes les plus courantes, telles que celles aux bourses d'études, au support technique et autres. En utilisant les conseils ci-dessous, vous pouvez les empêcher de se produire et vous disposez d’un début de cyber-sécurité pour la nouvelle année scolaire.Que faut-il faire? · Ne cliquez pas sur des liens inconnus et n'ouvrez pas de mails suspects · Évitez de partager des informations personnelles · Gardez votre système d'exploitation (OS) à jour · N'utilisez jamais d'appareils portables inconnus : clés USB, smartphones d'autres personnes · Faites attention aux fautes de grammaire/génériques d’ouvertures · · Utilisez un mot de passe fort et ne laissez pas votre appareil déverrouillé ou sans surveillance · Sauvegardez régulièrement vos données · Renseignez-vous auprès de l’école ou de l’université sur leur politique de confidentialité et de sécurité · Si vous êtes un parent, investissez dans un contrôle parental efficace.Sécurisez votre appareil mobileQue vous soyez un parent, un enseignant ou un enfant, votre smartphone est un outil puissant. C'est certainement un excellent moyen pour rester en contact, rester au courant des devoirs et autres activités scolaires. Mais c'est aussi un outil qui permet aux acteurs malveillants d'envahir votre vie privée et votre sécurité. Le garder en sécurité est donc un élément clé pour assurer une transition agréable et une rentrée en toute sécurité.Une excellente solution est l'utilisation d’ESET Mobile Security sur vos appareils Android mobiles. Cette solution vous sécurise contre une multitude de menaces mobiles tout en sécurisant aussi les données que ces appareils contiennent.ESET Mobile Security fournit un environnement sûr grâce à sa fonctionnalité anti-hameçonnage. Celle-ci s'intègre aux navigateurs Web les plus courants (Chrome et bien d'autres), disponibles sur les appareils Android pour protéger toutes vos activités en ligne. Il est recommandé de garder continuellement l'anti-hameçonnage activé. Tous les sites Web malveillants répertoriés dans la base de données de maliciels et de phishing d'ESET, seront bloqués et une notification d'avertissement s'affichera pour vous informer d’une tentative d'attaque.Les autres fonctionnalités d'ESET Mobile Security incluent :· Antivirus - protection contre les maliciels : intercepte les menaces et les supprime de votre appareil· Protection des paiements - vous permet de faire des achats et d'effectuer des transactions bancaires en ligne en toute sécurité· Verrouillage des applis - nécessite une authentification supplémentaire pour accéder aux applis sensibles ; protège le contenu lorsque vous partagez un appareil· Antivol - une fonction puissante pour aider à protéger votre téléphone et à le retrouver s'il disparaît· Inspecteur de réseau - analyse votre réseau et tous les appareils connectés pour identifier les failles sécuritaires· Filtrage d'appels - bloque les appels provenant de numéros spécifiés, de contacts et de numéros inconnus· Détecteur de logiciels publicitaires - identifie et supprime les applis qui affichent des publicités inattendues· Analyse en temps réel - analyse tous les fichiers et applis à la recherche de maliciels· Scans programmés - vérifie votre appareil chaque fois que vous le chargez ou lorsque vous le souhaitez· Audit de sécurité - vérifie les autorisations d'une appli· Rapport de sécurité - fournit un aperçu de la sécurité de votre appareil· Scan USB lors de déplacements – recherche les menaces dans tous les périphérique USB connecté· Protégez jusqu'à 5 appareils – avec un seul payement, protégez 5 appareils connectés au même compte GoogleESET Mobile Security rend vos téléphones et appareils Android non seulement faciles à trouver et plus difficiles à voler mais il aide à protéger vos précieuses données.L'outil le plus puissantLorsque vous voulez assurer la sécurité de vos enfants dans le monde numérique, l’outil le plus puissant c’est l’éducation. Il faut leur parler de l'utilisation saine du numérique et des menaces qu'ils peuvent y rencontrer. Ayez des conversations régulières sur la confidentialité, la sécurité et le bon comportement en ligne. Assurez-vous que vos enfants se sentent en sécurité pour vous parler de tout ce qui pourrait les mettre mal à l'aise dans le monde numériqueSi vous souhaitez protéger votre téléphone avec ESET Mobile Security, c’est le moment ! Du 25 août au 7 septembre, la version premium d'ESET Mobile Security sera vendue avec une réduction de 50 %. Pas besoin de code promotionnel, la réduction sera automatiquement ajoutée à votre panier ! Rien de plus facile.A propos d’ESET Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. 