Savoir si votre PC a été piraté et que faire ensuite – conseils d’ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Dix indications que votre PC aurait été piratéLes pirates sont généralement discrets car plus la victime est maintenue dans l'ignorance, plus les attaquants peuvent monétiser l'accès au réseau et les comptes en ligne. Ces signes révélateurs vous permettrons de repérer rapidement si vous êtes involontairement devenu une de leurs victimes :1) Vous recevez une demande de rançonCommençons par ce qui est le plus évident. Vous démarrez le PC et trouvez uniquement un message demandant une rançon au lieu de l'écran de démarrage habituel. Il y a de fortes chances que vous soyez victime d'un rançongiciel. Il vous donne généralement un court délai pour payer en crypto-monnaie et les instructions pour le faire. Mais même si vous les suivez scrupuleusement, il y a une chance sur trois que vous n'ayez pas accès à vos fichiers chiffrés.2) Un ordinateur lentSi des maliciels - chevaux de Troie, vers et mineurs de crypto-monnaie - sont installés sur un PC, ils le ralentissent souvent. C’est vrai pour les attaques de crypto-jacking, qui utilisent une puissance de traitement et une énergie excessive pour extraire la crypto-monnaie. Le fonctionnement lent d’un PC peut aussi être le résultat de facteurs non malveillants, tels qu'une mauvaise hygiène du PC, mais il vaut mieux vérifier s'il ne se passe pas quelque chose de dommageable.3) La webcam s'allume d’elle-mêmeCertains logiciels espions sont non seulement conçus pour collecter des données sur un PC, mais aussi pour activer secrètement la webcam et le micro. Cela permet aux criminels d'enregistrer et de voler des vidéos de vous et de votre famille, pour les utiliser lors de tentatives de chantage. Vérifiez si la lumière de la webcam fonctionne indépendamment. Mieux encore, désactivez complètement la webcam à l’aide d’un pansement collant.4) Vos amis reçoivent des messages non sollicités de votre compteSi vos amis et vos contacts se plaignent de spam provenant de votre compte de messagerie ou de réseaux sociaux, votre PC a certainement été compromis. Une tactique de phishing classique détourne les comptes des victimes, puis les utilise pour spammer ou hameçonner tous leurs amis. On peut facilement y remédier en s'assurant que tous les comptes sont protégés par MFA.5) Bien plus de publicités pop-up à l'écranLes logiciels publicitaires rapportent de l'argent à l'attaquant en exposant les victimes à des volumes publicitaires excessifs. Si votre PC est inondé de publicités pop-up, cela indique que du code malveillant a probablement été installé.6) De nouvelles barres d'outils apparaissent dans le navigateurLes maliciels peuvent aussi installer des barres d'outils supplémentaires sur le navigateur. S’il y en a une que vous ne reconnaissez pas ou dont vous ne vous souvenez pas l’avoir téléchargée, votre PC a probablement été piraté. Il faut restaurer les paramètres d'usine de votre PC afin de les supprimer.7) Des icônes aléatoires apparaissentSi des maliciels sont installés sur un PC compromis, de nouvelles icônes apparaissent souvent. Celles-ci peuvent être facilement repérées si le PC est soigneusement organisé en un petit nombre de fichiers, dossiers et programmes. Pensez à mieux gérer les icônes sur votre PC.Les mots de passe/logins ne fonctionnent plusSi votre PC a été compromis, les attaquants peuvent avoir piraté divers comptes en ligne, tels que votre adresse mail, et modifié les mots de passe afin de vous bloquer. Faire face aux retombées peut être une des choses les plus stressantes d’une cyberattaque. Cela nécessite bon nombre de discussions avec vos différents fournisseurs en ligne.9) Les données et identifiants circulent sur le dark webUne entreprise avec laquelle vous faites affaire vous avertit d’une violation de données, prenez cela au sérieux et essayez de vérifier de manière indépendante. Des sites comme HaveIBeenPwned? fournissent une confirmation tierce de toute violation. Les outils de surveillance du dark web peuvent aussi rechercher vos données sur des sites de cybercriminalité et autres forums et sont un moyen plus proactif de rester informé. En agissant rapidement, en changeant les mots de passe et/ou en bloquant les lignes de crédit, vous pouvez atténuer le risque avant même que les pirates aient réussi à monétiser leur attaque.10) Vous recevez un avertissement AV (anti-virus)Les avertissements d’outils anti-maliciel doivent aussi être pris au sérieux, bien que les fausses fenêtres contextuelles AV peuvent être une menace persistante. Vérifiez que le message provient bien de votre fournisseur AV légitime, puis suivez les instructions pour trouver et supprimer les fichiers malveillants sur le PC. Ne présumez pas que l'avertissement reçu signifie que l'outil AV nettoiera automatiquement le PC de cette menace.Et ensuite ?Il ne faut surtout pas paniquer. Si votre PC a été compromis, exécutez un logiciel anti-malware d'un fournisseur réputé pour trouver et supprimer tout code malveillant du PC. Songez aussi à :• Réinitialiser tous les mots de passe de tous les comptes accessibles à partir de ce PC• Télécharger une application MFA pour atténuer les risques supplémentaires de compromission du compte• Investir dans un outil de surveillance du dark web pour vérifier quelles données ont été volées/exposées• Mettre en place un blocage des crédits afin que les pirates ne puissent pas obtenir de nouvelles lignes de crédit à votre nom• Surveiller tous les comptes pour détecter toute activité suspecte, en particulier les comptes bancaires.Si vous n'êtes pas certain que le PC est entièrement nettoyé, réinitialisez le mot de passe à partir d'un autre appareil. Contactez votre fournisseur antivirus ou votre banque pour plus de conseils. 