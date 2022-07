Mollie lance le Technology Partner Program

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Mollie , l’un des processeurs de paiement dont la croissance est une des plus rapides en Europe, annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau Technology Partner Program. Avec ce programme, Mollie aide les plateformes SaaS et les entreprises technologiques à élargir leur clientèle, à pénétrer de nouveaux marchés et à améliorer la fidélisation de la clientèle.Le Technology Partner Program fournit aux fournisseurs de plateformes SaaS un support ciblé à chaque étape. L’objectif est de leur offrir une expérience optimale en leur fournissant des outils pour stimuler la croissance de leur entreprise. Le programme de partenariat technologique comprend plusieurs niveaux. Plus le niveau de partenaire est élevé, plus les avantages sont étendus. Voici une sélection de ces avantages :Support étendu : accès au support pour les clients et partenaires avec un point de contact fixe sous la forme d’un partner manager.Croissance plus rapide : prise en charge des initiatives de mise sur le marché et de co-marketing, activités de vente conjointes et mention dans l’aperçu des partenaires d’intégration sur le site web de Mollie.Une gamme d’outils : accès au portail des partenaires de Mollie avec des manuels, du matériel de vente et de marketing et des informations sur les dernières versions des produits.Avantages exclusifs : opportunités de revenus supplémentaires, accès à des fonds de développement du marché et invitations à des événements VIP.Intégration de la technologie avec la communauté des partenairesLes fournisseurs de plateformes SaaS qui rejoignent le Technology Partner Program peuvent intégrer leur technologie à celle de la communauté de partenaires de Mollie. Les exemples sont les intégrations avec les logiciels ERP et de comptabilité, comme par exemple Exact et Xentral, les services d’abonnement et de facturation tels que Chargebee et Recharge et les services CRM et marketing tels que ActiveCampaign et LiveChat. Mollie est également intégré à diverses solutions logicielles pour les marchés verticaux, tels que les réservations, la santé et le sport, la vente de billets, l’hôtellerie et la vente au détail.« Nous considérons que c’est un honneur d’être le partenaire Platinum de Mollie », a déclaré Daniel Close, vice-président de l’écosystème de partenaires chez Chargebee (système de gestion des abonnements et paiements y liés). « Le partenariat étroit entre Mollie et Chargebee a aidé des dizaines de détaillants à travers le Royaume-Uni à bénéficier de la rapidité et de la flexibilité offertes par nos solutions. Nous sommes impatients de contribuer ensemble à la croissance de nombreux autres fournisseurs de solutions d’abonnement. Nous sommes fiers d’être membres du programme de partenariat technologique de Mollie. »Agency Partner ProgramLe Technology Partner Program fait partie de la gamme large de programmes de partenariat de Mollie. La société a récemment lancé son Agency Partner Program , qui s’adresse spécifiquement aux agences digitales. Les 3 000 participants à ce programme ont accès à un support client sur mesure, à des outils marketing et à toutes les informations et outils dont ils ont besoin pour développer leur entreprise à travers l’Europe.« La coopération joue un rôle important dans le succès de Mollie et dans notre volonté de devenir le fournisseur de services de paiement le plus populaire du monde », a déclaré Shane Happach, CEO de Mollie. « Notre nouveau programme a été élaboré en fonction des commentaires de nos partenaires. Cela démontre notre engagement à établir des partenariats étroits qui contribuent à une croissance plus rapide. Nous sommes impatients de conclure de nouveaux partenariats fructueux et de bâtir un écosystème de portée mondiale. De cette façon, nous pouvons offrir à nos clients une expérience optimale. »Mollie a une longue et fructueuse feuille de route dans les collaborations avec des partenaires. Plus tôt cette année, ils ont lancé Connect for Platforms, une solution spécialement développée pour les fournisseurs de plateformes SaaS et de places de marché en ligne. Connect for Platforms leur offre le moyen le plus rapide et le plus simple d’intégrer les processus de paiement à leurs plateformes et d’intégrer de nouveaux clients.Vous trouverez plus d’informations sur le programme de partenariat technologique de Mollie ici.À propos de MollieMollie est une pionnière dans l’industrie des paiements et l’un des fournisseurs de services de paiement (PSP) à la croissance la plus rapide en Europe. Fondée en 2004, la société facilite l’expansion et la croissance des entreprises grâce à une API de paiement facile à utiliser qui offre plusieurs méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le PSP le plus aimé au monde.Mollie compte plus de 130 000 clients en Europe, plus de 700 employés internationaux et a des bureaux à Amsterdam, Lisbonne, Londres, Paris et Munich.Mollie | Grow your way