Facebook Marketplace: escroqueries courantes et comment les éviter – ESET explique

Un sondage récent montre qu'un répondant sur six (17 %) a été victime d'une fraude sur le site. Une grande partie du commerce sur cette "section des petites annonces" de Facebook est légitime, mais comme tout autre marché en ligne, il attire également de nombreux escrocs.Cela augmente la pression sur les utilisateurs pour qu’ils comprennent les astuces typiques utilisées par les escrocs et ce qu'ils peuvent faire pour rester en sécurité. Voici les huit escroqueries à surveiller sur Facebook Marketplace et comment repérer les signaux :1. Articles défectueuxLes vendeurs peuvent faire de la pub pour un produit qui semble bien sur la photo qu'ils ont publiée. Mais une fois qu'il a été livré ou que vous l'avez ramené à la maison, il se trouve qu'il est cassé. C'est fort délicat lors de l'achat d'articles électroniques, car vous ne pouvez généralement pas essayer toutes les fonctionnalités avant de payer. Cela peut aussi bien se produire avec un vendeur peu scrupuleux qu’avec un fraudeur professionnel.2. Articles contrefaitsSi l’article n'est pas cassé, il peut s'agir d'une contrefaçon. Les vêtements de designers, les parfums, les bijoux et les cosmétiques sont des cibles particulièrement fréquentes pour la contrefaçon. Tout comme pour les escroqueries aux articles défectueux, il est difficile de savoir s'ils sont authentiques ou non à partir d'une petite photo. On cherche tous la bonne affaire, mais lorsque l’offre semble trop belle pour être vraie, elle l’est probablement.3. Escroqueries Google VoiceFacebook Marketplace est aussi utilisé pour d'autres types de fraude, potentiellement sur d'autres plates-formes. Un exemple : un escroc accepte d'acheter un article. Mais ensuite, après avoir pris la conversation sur une plate-forme non surveillée comme WhatsApp, il demande au vendeur de s'identifier avec un code de vérification. En réalité, le code envoyé sur le téléphone du vendeur est un code d'authentification à deux facteurs (two-factor authentication code) envoyé par Google Voice et initié par le fraudeur. Ils peuvent donc créer un compte en utilisant le numéro de téléphone du vendeur, qui peut alors être utilisé dans d'autres escroqueries. Avec plus d'informations encore, ils pourraient tenter d'ouvrir d'autres comptes à votre nom ou d'accéder à ceux qui existent déjà. https://twitter.com/shanselman/status/1420800992388415491 4. Paiement trop élevéLes vendeurs peuvent aussi se faire arnaquer par des fraudeurs. Dans un exemple classique, ceux-ci prétendront avoir payé de trop pour un article que vous vendez et publieront une capture d'écran montrant apparemment la transaction. Ils demanderont le remboursement de la différence. Mais bien sûr, il n'y avait pas de paiement initial, et maintenant vous êtes bon pour tout rembourser.5. Pas de livraison (accompte)Un truc classique consiste à vendre un objet et à encaisser l'argent, mais à ne jamais le livrer à l'acheteur. Cela ne s'applique qu'aux articles envoyés depuis l'extérieur de la zone locale de l'acheteur. https://twitter.com/AdamMartynAMTV/status/1425546879325061131 6. Faux cadeaux/hameçonnageUne façon d'obtenir des informations supplémentaires consiste à envoyer des offres promotionnelles via Facebook Marketplace. En cliquant simplement sur un lien et en remplissant quelques informations personnelles, la victime pense qu'elle sera en ligne pour des articles de luxe gratuits, crypto ou autres offres spéciales (crypto or other special deals). Les escrocs veulent juste que leurs informations personnelles commettent une fraude ou un vol d'identité par la suite. LECTURE CONNEXE: 5 warning signs your identity has been stolen7. Escroqueries à l'assuranceLes vendeurs proposant des articles coûteux sur Facebook Marketplace peuvent également être contactés par des acheteurs frauduleux. Ces derniers acceptent de payer les frais d'expédition et d'envoyer un faux document pour prouver qu'ils l'ont fait. Mais il y a un hic : ils demandent que le vendeur paie une petite prime d'assurance. Il peut s'agir d'un montant relativement faible par rapport à l'article à vendre, ce qui peut persuader le vendeur d’accepter. https://twitter.com/TSScot/status/1486321784605523971 8. Appât et changementLes escrocs affichent souvent un produit de haute qualité avec un prix très tentant. Lorsqu’on souhaite saisir la "bonne affaire", ce produit a "disparu" et on vous proposera un article similaire à un prix beaucoup plus élevé ou une alternative de qualité inférieure.Comment repérer une arnaque sur Facebook MarketplacePour tout type de fraude en ligne (online fraud), les internautes doivent rester sceptiques et vigilants. Voici 10 conseils pour vous aider à naviguer en toute sécurité sur Facebook Marketplace :● Inspectez les articles avant de les acheter, achetez uniquement auprès de vendeurs locaux.● Fixez le rendez-vous dans un lieu public, plutôt qu'à votre domicile et dans un endroit bien éclairé, idéalement pendant la journée.● Vérifiez le profil des acheteurs/vendeurs pour voir les évaluations des utilisateurs et restez vigilant si les profils ont été créés récemment.● Vérifiez le prix d'origine des articles et s'il y a un écart important avec le prix de vente, soyez attentif car ils peuvent être contrefaits/volés/défectueux, etc.● Méfiez-vous des promos et ne donnez jamais de données perso pour y accéder.● N'utilisez que des méthodes de paiement fiables (PayPal, Facebook Checkout) car elles offrent un moyen de contester un paiement. Les cartes-cadeaux (Gift cards), les virements bancaires et les services Venmo et Zelle sont couramment demandés par les fraudeur● Gardez votre conversation sur Facebook – les escrocs aiment déplacer la conversation vers une autre plate-forme où ce sera plus facile d’escroquer les gens et de les empêcher de contester les transactions.● N'envoyez jamais d'articles avant que le paiement ne soit fait.● Méfiez-vous des changements dans le prix initial.● N'envoyez pas de codes 2FA aux acheteurs potentiels.Si le pire se produit et si vous soupçonnez une fraude, il faut intervenir – voici comment (here’s how).Alors que le coût de la vie augmente en flèche, de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers des plates-formes en ligne comme Facebook Marketplace pour se procurer des biens à prix réduits. 