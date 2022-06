RÃ©seaux privÃ©s virtuels (VPN) : 5 questions â€“ rÃ©ponses dâ€™ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Depuis le début de la guerre en Ukraine (war in Ukraine), la demande de réseaux privés virtuels (VPN) a augmenté comme jamais en Ukraine et en Russie (both in Ukraine and Russia).Voici la réponse aux questions les plus fréquemment posées sur les VPN.1. Qu'est-ce qu'un VPN et comment fonctionne-t-il ?Nous pouvons considérer un VPN comme un manteau d'invisibilité pour notre adresse IP. Au lieu d'afficher notre adresse IP, notre VPN téléportera notre connexion vers un serveur dans le pays auquel nous voulons nous connecter et affichera une adresse IP provenant de cet endroit.Dans ce cas, le VPN agit comme une couche de protection, crypte toutes les données qui le traversent et améliore notre confidentialité en ligne. Nos informations, notre localisation et notre historique de navigation sont illisibles pour celui qui essaie de nous identifier et de nous suivre. Même notre fournisseur d'accès Internet (FAI -ISP) ne peut pas collecter ces informations.Si nous utilisons du Wi-Fi public, nous nous connectons à un réseau moins sécurisé : l'occasion idéale pour les pirates d'accéder à notre appareil. Un VPN garantit que la connexion est cryptée et protégée et que nos informations personnelles, mots de passe ou coordonnées bancaires ne peuvent pas être volés.Chez nous, nous supposons que notre réseau est sécurisé parce que nous en sommes propriétaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous ne savons pas à quel point le mot de passe de notre réseau domestique est sécurisé ou s'il a été piraté.[Lisez aussi https://www.youtube.com/watch?v=K_JomGpvjH4] 2. Quels sont les avantages d'utiliser un VPN ? Il va:• Protéger vos informations privées. Ce que vous partagez est stocké sur les serveurs VPN du pays choisi, donc pas lié à vous-même. Les services VPN légitimes ne vont pas enregistrer vos recherches et personne ne saura quels sites vous avez visités. Dans un pays où la liberté d'expression et la presse sont limitées, c'est important.• Masquer vos informations de navigation. Un VPN cache votre adresse IP à votre ISP et aux sites et applis que vous utilisez. Cependant, votre plateforme de médias sociaux préférée peut savoir que vous l'utilisez parce que vous êtes connecté à votre compte - un VPN ne peut pas vous rendre complètement anonyme.• Vous donner accès à des sites bloqués dans votre pays. Si là où vous vivez, un site n'est pas accessible, comme la BBC en Russie, vous pouvez contourner (certaines de) ces restrictions car votre connexion Internet se comporte comme si vous étiez ailleurs.• Rendre plus de contenu disponible sur vos plateformes de streaming. Votre adresse IP se trouvant dans un emplacement géographique différent, vous pouvez profiter du contenu sur des plateformes de streaming qui offrent différentes choses dans différentes régions.• Vous faire économiser de l'argent car de nombreux vendeurs en ligne augmentent les prix dans des régions spécifiques à revenu élevé.Texte associé : Types of VPN networks and how they work: do you know which kind to use?3. Un VPN est-il suffisant pour protéger ma vie privée ?Non. Il n'y a pas de solution unique à tous vos problèmes de confidentialité et de sécurité. Cependant, utiliser un VPN est un bon début. Voici quelques éléments auxquels il faut penser :• La redirection de votre connexion vers un autre serveur peut réduire votre vitesse internet. Différents services proposent des serveurs avec différentes vitesses maximales.• Différentes entreprises sont situées dans différents pays et adhèrent à différentes règles et lois en fonction de la protection des données dans leurs juridictions respectives.• Certains VPN se concentrent sur la confidentialité des données (on data privacy), d'autres sur des fonctionnalités de sécurité plus complexes.• Toutes les entreprises ne sont pas aussi fiables qu'elles en ont l’air (as trustworthy as they may seem).• Les VPN sont illégaux dans certains pays, en particulier là où vous pourriez en avoir besoin pour contourner les restrictions d'accès aux médias. Dans d'autres pays, ce n'est pas illégal, mais les gouvernements tentent de bloquer l'accès à leurs services (some other countries).• Si vous utilisez un VPN alors que vous êtes connecté à votre compte de réseau social, l'activité de votre compte n'est pas cachée à cette plateforme.• Aucun VPN n'offre une fiabilité totale et les entreprises, les ISP et certains gouvernements peuvent essayer de les bloquer.• Ils ne sont pas gratuits. Les VPN gratuits peuvent causer certains de leurs propres problèmes (cause a host of their own problems) et sont susceptibles de sauvegarder vos données et vos connexions. Très probablement ils les vendront ensuite.Lire aussi: Work from home: How to set up a VPN4. Comment puis-je utiliser un VPN comme un pro ?Installer un VPN sur chacun de vos appareils et l'allumer et l'éteindre tout le temps est possible, mais assez ennuyeux. Au lieu de vous connecter individuellement, vous pouvez activer l'option VPN dans votre routeur, s’il en propose un (beaucoup le font).Tous les appareils connectés à un tel réseau achemineront désormais leur trafic via le tunnel crypté du VPN, protégeant même les appareils qui ne prennent pas en charge les applis, comme une ampoule intelligente par exemple.C'est moins convivial, mais certains fournisseurs expliquent comment faire (explain).C’est aussi bien plus sécurisé et garantit une couche de sécurité supplémentaire.5. Ai-je vraiment besoin d'un VPN ?Nous vivons généralement dans un monde où nos activités en ligne laissent des traces numériques (leave digital footprints). La recherche d'hier pour votre mal de dos est la publicité antidouleur d'aujourd'hui. Cette photo que vous avez prise au bord de la mer ce matin est une recommandation de crème solaire l'après-midi. Et même la recherche d'un nouvel emploi en tant que journaliste peut se traduire par une publicité pour un journal. Nos données sont précieuses pour les entreprises et elles souhaitent obtenir des informations aussi précises sur nos intérêts et notre localisation (location) que les algorithmes le permettent.Les VPN ne sont pas une solution miracle, mais plus internet est présent dans nos vies, plus nous pouvons en bénéficier. Gardez cependant à l'esprit qu'il y a des limites.Dans tous les cas, en plus d'améliorer votre vie privée et de protéger vos données sensibles, les VPN peuvent rendre la vie numérique plus sûre dans les zones de conflit. Ils peuvent être une fenêtre sur le monde extérieur pour ceux qui vivent là où le libre accès à cette fenêtre est obscurci (obscured) par la politique ou la technologie.Complément : 3 ways to browse the web anonymously 