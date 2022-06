La justice enfin accessible à tous grâce à des développeurs informatiques, des anciens avocats et des juristes

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

« Il y a énormément de besoins juridiques qui ne sont pas traités car l’accès à un avocat est très compliqué pour la plupart des gens. De notre point de vue, le droit ne doit pas être un privilège pour les plus aisés et les mieux informés. C’est pourquoi nous avons créé Welexit : via notre site web, nous démocratisons l’accès aux conseils juridiques, en mettant en relation le citoyen avec un avocat situé près de chez lui et compétent pour répondre à son problème spécifique », explique Yizhaq Kricheli, co-fondateur & CEO de Welexit.

« Nous avons déjà conclu des partenariats avec plus de 130 avocats en Belgique pour répondre à un maximum de cas. En pratique, il suffit de remplir notre formulaire en ligne ; un avocat adapté à votre problématique vous rappelle rapidement, au moment qui vous convient. Ce premier rendez-vous de 20 min, pour la modique somme de 29 EUR (ou 39 EUR en cabinet), permet de débroussailler le sujet et de comprendre les options possibles. Ensuite, libre aux deux parties de poursuivre la discussion et d’entamer une procédure. Lancée en juillet 2021, Welexit commence à être connue grâce au bouche à oreille et à notre présence sur Instagram et TikTok où nous partageons beaucoup d’informations (au total nous avons près de 26.000 followers). Aujourd’hui, nous souhaitons accélérer notre développement, notamment en Flandre, c’est pourquoi nous lançons une levée de fonds de 250.000 EUR, avec une partie accessible à tous sur la plateforme de crowdfunding Spreds », déclare Yizhaq Kricheli.

Tout le monde n’a pas un parent, un ami ou un voisin avocat. Lorsqu’un problème juridique surgit, de multiples questions se posent et restent bien souvent sans réponse : « Faut-il contacter un avocat ? » ; « Comment en trouver un qui pourra m’aider ? » ; « Et si je n’ai pas les moyens ? »…Un différend avec un voisin ? Un divorce qui s’annonce difficile ? Un conflit avec un employeur ? Un surendettement ? Un bail qui se passe mal ? Une facture impayée par un fournisseur ? Les sujets de crise sont multiples et la Justice belge est des plus complexe, avec 5 parlements qui votent des lois au quotidien ! Un véritable labyrinthe pour le citoyen, nul n’étant censé ignorer la loi.Plusieurs investisseurs privés, notamment du réseau BeAngels, ont déjà manifesté leur intention de participer à ce premier tour de table. Le montant collecté servira au développement du site web, à développer l’activité en Flandre, à étendre les réseau d’avocats participant à plus de 1000 en deux ans et à créer des emplois pour renforcer l’équipe.