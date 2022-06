Penneo nomme Werner Temmerman au poste de Senior Manager Belgique

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

"C'est un nouveau chapitre pour Penneo et pour notre nouvelle et solide équipe en Belgique, où nous voulons maintenant prendre pied plus fermement afin de pouvoir continuer notre expansion européenne", déclare Gautier Garin, Vice Président Marketing de Penneo.

"Avec Penneo, je veux continuer à numériser le marché belge et aider les entreprises à rendre leur gestion quotidienne plus facile et plus rapide", conclut le tout nouveau Senior Manager Belgique, Werner Temmerman.

M. Temmerman vient d'Exact, où il a passé quatre ans à divers postes. Il y a débuté en tant que responsable des ventes, mais est rapidement devenu directeur de compte principal. Dans cette fonction, il a aidé d'innombrables comptables et entrepreneurs à prendre les bonnes mesures numériques. M. Temmerman est diplômé en comptabilité et cette formation lui a permis d'aider les comptables dans leur transition numérique. Au cours de ses derniers mois chez Exact, en tant que Teamlead Accountancy Sales New Business, il s'est attaché à développer davantage le canal de vente et à établir de nouveaux contacts.