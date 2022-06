L'Agence flamande de l’Intégration et de l’Intégration civique étend l'application "Crisis Information Translated" avec Mendix

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

L'application CIT a été construite par l'Agence avec le soutien du ministre Bart Somers et a été lancée en mars 2021. L'application offre la possibilité de partager des informations gouvernementales importantes en cas de crise, et ce dans plusieurs langues. Au moment du lancement, il y avait un besoin particulier d'informations multilingues sur la situation de la corona et la campagne de vaccination. Ces informations sont disponibles en dix-huit langues via l'application et sont toujours mises à jour. Le choix de Mendix était évident lors du développement initial. La rapidité avec laquelle le développement peut avoir lieu sur la plateforme et la possibilité pour les personnes moins douées techniquement de contribuer ont été déterminantes.Les Ukrainiens qui arrivent en Flandre se posent beaucoup de questions sur leur séjour. L'AGII entreprend diverses actions pour aider les Ukrainiens qui arrivent en Flandre, dont l'application CIT. "C'est un moyen pratique et peu contraignant d'accéder à des informations importantes. Tous ceux qui disposent d'un smartphone ou d'une tablette peuvent télécharger l'application gratuitement", explique le ministre flamand du Vivre ensemble Bart Somers.Lorsque la crise ukrainienne a éclaté, tout a été fait immédiatement pour étendre l'application. Ellen Coopman, responsable du programme de numérisation à l'Agence, explique : "L'adaptation de l'application a pris à peine deux semaines. Cette rapidité n'a été possible que grâce aux efforts de notre unité de numérisation et de notre partenaire technique Apvine. Ils étaient très motivés et désireux de contribuer au flux de solidarité envers les réfugiés ukrainiens.""Le développement d'applications est un processus très dynamique. Le monde change très rapidement et il faut donc y réagir très vite. Avec la plateforme low-code Mendix, les organisations bénéficient d'un soutien total pour développer, étendre et adapter les applications d'entreprise de manière agile. En raison du faible seuil, de l'évolutivité et de la flexibilité du code faible, cela peut également être fait de manière rapide et efficace. L'application CIT est un excellent exemple de développement : initialement développée pour la pandémie, elle est maintenant adaptée et développée pour guider les réfugiés ukrainiens pendant leur séjour en Belgique ", conclut Kevin Kuipers, responsable des ventes pour le secteur public chez Mendix.L'application CIT est disponible sur les appareils Apple et Android. L'Agence pour l'intégration et l'intégration civique s'efforce chaque jour d'atteindre le plus grand nombre de réfugiés possible. Depuis le début de la crise, 38 032 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Belgique. Depuis l'expansion de l'application CIT au début du mois d'avril, plus de 2 000 personnes ont téléchargé l'application et ce nombre va continuer à augmenter.